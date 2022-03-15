知多啲：新冠本土化 再感染將常見

呼吸系統科專科醫生梁子超亦指出，以往經歷過Delta病毒的地區，如菲律賓、印尼、印度，現時同樣受到Omicron侵襲，但相對疫情沒那麼嚴重，因疫情侵襲下，獲得比較闊的免疫補充。

但感染及傳染病科專科醫生曾祈殷質疑有關說法，他指以其他國家的經驗，即使經歷過Alpha、Beta或 Delta變種病毒，例如南非之前受過Beta病毒洗禮，無助減輕Omicron的威力，而當時南非亦只有四分之一人口接種3劑疫苗，疫情仍然非常嚴重。

疫情下，大家好像走進不見曙光的隧道。梁子超着大家以平常心看待，面對新冠病毒本土化，重新感染將會常見；即使打齊疫苗或受過感染，6個月後的保護力會下降；他預計日後會如面對流感般，每年在冬季之前要打針。

劉宇隆指出，這個冠狀病毒， 「會陪着你走，一生一世」。所以不要期望炎夏將至，疫情受控，接種疫苗並非預防感染，而是預防重症；要「擁抱」病毒，令我們毋須重症入醫院。

曾祈殷也相信這病毒不會離開，大家要與病毒共存，時刻要面對變種病毒，時刻要更新疫苗配方，時刻要研發新的口服藥。最令人頭痛的，是無人預計到，Omicron之後，病毒會變得更惡毒，抑或更溫和？所以，也只能以平常心面對。

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