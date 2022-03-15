院舍爆疫 接種先檢測 專家：長者康復4周後宜打針

■劉：劉宇隆

■梁：梁子超

■孔：孔繁毅

■曾：曾祈殷

Q1：中招後，還需要接種疫苗嗎？

至截稿時衛生防護中心指引如下：

．從未接種疫苗的康復者可在康復最少90日後接種第1劑復必泰疫苗；或180日後接種克爾來福（科興）疫苗

．第2劑復必泰或科興疫苗，建議於接種第1劑180日後接種

．第3劑，暫時未建議康復者接種

．上述安排不適用於曾受感染的安老院舍院友，院友可在康復後4周接種第1劑科興疫苗，並於接種第1劑90日後接種第2劑科興疫苗。

（指引會按專家建議不時檢討，市民可留意當局公布www.chp.gov.hk/tc）

梁：建議長者康復後4周就打針，因為他們免疫系統比較弱，盡早提供保護。

有病徵不宜打

Q2：安老院舍爆發疫情，此刻安排長者接種，是否安全？

孔：建議院舍長者先做快速檢測，如陰性，可接種疫苗；如呈陽性，應4周後才接種。

劉：長者若有輕微發燒，肌肉痛，即已有病徵，當然要等等。目前是行軍打仗，戰略重中之重，是要在最短時間令長者有保護力，快打針，科興要打足3針，復必泰打2針，可溝針。

梁：由於院舍有爆發，在緊急情况下，因為有不確定性，要平衡哪個方法最能保護長者。若有醫療隊上院舍（注射疫苗），長者先檢測，若有病徵，已發燒，意味體內有很強免疫反應，不適宜打疫苗；若只是傷風，有兩聲咳，未有發燒，檢測是陰性，可以照打，盡快建立免疫力。

中招打針副作用 暫無數據難評估

Q3：萬一接種疫苗後，才發現自己原來中了招，對身體有影響嗎？

梁：30歲以下男士，若在確診期間接種疫苗，尤其打mRNA疫苗如復必泰，強度較高，產生副作用的頻率會高些，例如有心肌炎風險。院舍長者多打科興疫苗，副作用比較小；而免疫系統差的人，遇上心肌炎的風險很低。

曾：這問題暫未有明確數據，難以評估。

Q4：接種疫苗後做檢測，會否影響準確度？

劉：出現「假陽性」機率極低，兩者應同步做。

孔：不會受影響，應同時做。

染疫產生抗體 不能完全代替疫苗

Q5：感染後的抗體能代替疫苗嗎？

劉：不能。感染1次，如同打了1針的好處，會產生抵抗力，但千萬不要因感染得到抵抗力而不接種疫苗，因為未完成接種疫苗（即接種3針科興，或2針復必泰），一旦感染，有可能死亡，所以應盡快打針。

曾：感染後產生的抗體，約可維持3至6個月。若從抗體水平和持久度來說，透過接種疫苗獲得的保護較好。所以不要以為感染1次，就會百毒不侵。

梁：若打兩針後確診，效果等同打了加強劑。

Q6：醫學界有聲音提出強制長者接種疫苗，是否必要？

孔：必要。80歲以上長者死亡率非常高，建議強制長者打針，接種疫苗對大多數人來說都非常安全，即使有長期病患，打針好處遠大於風險；只有部分患有危疾，或處於非常危急的病人，又或有小量對疫苗和藥物會產生過敏性休克者，才需要醫生評估。

梁：現階段並非長者拒絕接種，而是「打唔切」的問題，首要工作要推高長者接種率，應將打針力量集中在長者和幼童。長者若是長期病患，如糖尿、三高病人，屬高風險，更要盡早打；除非病况有急性惡化問題。

免疫力低宜打第4針

Q7：長者及免疫力低人士要打第4針嗎？

4名專家意見不一，劉宇隆和曾祈殷認為長者均需接種4劑疫苗，曾祈殷指出長者多數出現「免疫力衰退症」，隨着年紀老邁，免疫細胞減少，免疫功能減退，因此必須打齊4劑疫苗，不論是科興或復必泰均可。

劉宇隆亦指除長者以外，其他免疫力較低人士，如長期病患一樣要接種4劑疫苗。他表示有研究針對曾接受腎臟移植手術、腎衰竭病人，證明他們打3針復必泰疫苗後，產生能夠中和Omicron的抗體，即等同正常人打2針的效果。有關研究將會檢視他們打第4針後，能否將中和病毒的抗體再提升。

而梁子超則認為除非長者免疫系統有嚴重抑壓，保護力急降，才有需要打第4針。孔繁毅亦表示現時沒有證據證明60歲以上的長者需要接種第4劑加強劑，他指現時大多數長者甚至沒有接種第3劑疫苗。他以瑪麗醫院數據為例，在400名新冠患者中，八成患者年逾80歲以上，九成從未接種任何疫苗，只有8%接種1劑，2%已打2針，至今未有接種過3劑疫苗的患者。因此他認為長者只打3針已足夠預防嚴重感染及死亡。惟他同意有免疫系統抑制患者，特別是接受過器官移植和使用大劑量免疫抑制劑的患者，需要打第4針。他又指，一般人現時毋須打第4針，但等今年稍後研發出針對Omicron病毒的疫苗時，大家才需要打第4針。

文：王惠芳

編輯：梁小玲

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