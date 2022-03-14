養生帖：白領久坐傷肉 深蹲抬臀減痹痛

一名24歲年輕女子，頸痛及腰痛竟長達10年！了解她的背景，發現她中學時期長期埋首溫習功課，大學主修文科，現在工作也是文職。本身沒有運動習慣，近月感到下肢麻痹及輕微灼熱，始覺不妙，前來求醫。

缺乏運動 氣血不順

所謂「久坐傷肉」，在中醫角度，脾主肌肉，脾胃功能旺盛，才能運化水穀精微，化生氣血濡養肌肉，使肌肉強壯堅實。同樣地，適量運動全身肌肉，脾氣方得健旺。

藍領工作勞動，有充足活動量，體魄充沛，氣血運行順暢，除非是器質性病變或結構性損傷，否則對於一般外傷，治療進度很多時比文職人士好。反之，文職人士缺乏運動，加上長年累月久坐冷氣房，風寒濕邪內蘊，氣血不暢，不通則痛。若未及時接受治療，糾正姿勢和習慣，容易遷延成慢性痛症，使頸背腰痛反覆發作。

久坐的害處很多，有幾組肌肉尤需注意；臀大肌負責後伸髖關節；豎脊肌群負責後伸脊柱，使軀體直立；髖屈肌群負責屈曲髖關節；腹直肌負責前屈脊柱。當人體長期維持坐姿，臀大肌和腹直肌會因過度伸展而變長，力量變弱，而髖屈肌群及豎脊肌群則由於長期緊張而縮短，變得僵硬，形成下交叉綜合症，表現為腰椎前彎弧度過大、盆骨傾斜。要改善問題，除了糾正姿勢，亦要加強鍛煉（見「2招加強臀肌力量」）。

24歲女患者經評估病情後，針對上述肌肉群作針灸治療，並囑咐她每晚做深蹲及抬臀運動，加強臀肌力量。堅持治療1個月後，痹痛及灼熱感消減；但同時亦叮囑她要養成運動習慣，工作期間要時常轉換姿勢，眈天望地、斟水、如廁，切忌一坐數小時，否則痹痛很快又找上門。

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文：談子熙（香港中文大學中醫學院校友會會員 註冊中醫）