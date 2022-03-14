用心解讀長輩「難搞」舉動 聽不到女兒說話 非重男輕女

但你可曾想過，恐懼源自什麼？

老化過程中，我們或將失去自主能力；失去行動、認知，甚至照顧自己的能力，讓我們感到無力和擔心。

人怕老化 源於社會負面詮釋

人們對老化的恐懼，源於社會對老化負面的詮釋。主流媒體如何標籤「老」？有關老年的新聞報道，經常會用到「社會負擔」、「沉重壓力」等字眼，潛移默化下，很多人相信年老便等於多病，年長人士各方面能力也有限制，這些想法都會帶來枷鎖和壓力。最近看到一個節目，主持人訪問幾名逾60歲人士關於接種新冠疫苗看法，主持人一開口就稱呼為「老友記」，可是當中一名女士外表頗年輕、有活力，心想她也不至於「老」吧！

對老化的恐懼除了來自社會標籤，亦因為我們未能掌握「老」可能帶來的後果，部分人甚至對老化抱着事不關己的心態。

我踏入36歲，看着父母愈發明顯的老態，有種說不出的愁緒。一方面擔心他們身體健康，恐疾病突然「造訪」；另一方面在學習該如何與邁進老年的父母相處，為他們解憂。老化就好像歲月神偷，漸漸把父母的青春和自信奪去。作為子女，可以做的是理解他們經歷老齡化的過程，並調整自己。

聽覺退化 難聽到高頻聲

然而，長輩難相處並非全然無解。日本醫生平松類在《老後行為說明書》一書中，詳細列舉10多種常見長輩行為，當中不乏「令人討厭」的舉動。但在平松類醫生筆下，這一切看似難搞的行徑，暗藏長輩難以啟齒的煩惱，以致他們在難以言明的情况下，作出令人困擾的行為。唯有我們用心理解，認識長輩經歷的身心變化，才能打破藩籬，好好相處。

例如，自中年開始，五感開始逐漸退化。五感——視覺、聽覺、觸覺、嗅覺、味覺的退化，不知不覺間改變了長輩看待世界的方式。以聽覺為例，你有否聽過類似的故事？

「不想聽的話，爺爺就會裝作聽不到。」

「婆婆會回應孫仔的話，卻對孫女的話充耳不聞，這分明是重男輕女！」

聽障在長輩間頗為普遍。根據香港聾人福利促進會在2016年抽樣調查，本港60歲以上人士，近四成有中度至嚴重聽障，只有19%的人佩戴助聽器。日本有研究指出，隨年齡上升，聽障人口比例上升。值得留意的是，因老化造成的聽力缺失並不代表「完全聽不見所有聲音」，他們只對於高頻音格外聽不清楚。年輕女性音頻一般較高，換言之，並非長輩刻意忽視女兒、孫女的聲音，而是他們真的聽不到，重男輕女可不是他們的意圖。機器發出的高頻聲響是另一種長輩常常聽不到的聲音。倒車時「嗶嗶」聲響屬高頻音，對聽力退化的長者而言，實在不易察覺。

「亂」過馬路 或看不清交通燈

此外，有些長輩隨年齡增長，眼瞼漸往下垂，視野變得狹窄，無法看清視野上方的交通燈；或因害怕跌倒，走路時只顧盯着自己的腳步，沒留意周遭環境，就匆匆起行，讓自己身陷險境。胡亂過馬路非大部分長輩的本意，但這種危險舉動，需要我們關心。與其責怪長輩不留心路面情况，倚老賣老在虎口般的馬路橫行，不如從其他治本方法入手，了解長輩「亂走」背後原因，必要時使用助聽器、助行用具，做提眼肌運動，改善其五感世界。或由環境入手，降低警告音效聲頻，建造長者友善的社區，方能令長輩更安全，更有尊嚴地生活。

老後身體改變帶來的生活挑戰，我們不曾體會，但只有放下成見，嘗試走進長輩的世界，觀察、聆聽他們的需要，便能真切地了解他們行為背後的因由。老化是每個人必經的人生階段，無法逃逸。既然如此，我們更要打破對老化的不安與恐懼，理解老化過程和生活上面對的挑戰，方能做足準備，建立一個更具包容力的友善社區。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：文慧妍（The Project Futurus創辦人）、黎卓穎（The Project Futurus社區關係經理）

編輯：梁小玲

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