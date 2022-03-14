知多啲：血氧機光學偵測難取代

血液透過血紅素將氧氣輸送到全身，通過監測動脈的血氧飽和度（SpO2）可反映身體血液氧含量。目前，醫療認可的方式主要有兩種，分別是抽取血液樣本，經過血氣分析儀（arterial blood gas analyzer）的電化學分析（electrochemistry），最終得出血氧飽和度；以及運用光學原理，將脈搏血氧監測儀（pulse oximeter，即血氧機）夾在手指、腳趾或耳垂，測量脈搏血氧飽和度。

香港中文大學生物醫學工程學系副教授麥永昌解釋，血紅素可分為帶氧、去氧兩種，兩者吸收光譜不一樣，對不同波段光源的吸收率都不相同，帶氧血紅素會吸收較多紅外線，去氧血紅素則吸收較多紅光（圖一）。血氧機的LED燈可發出特定波長的光源（一般是660nm之紅光及940nm之紅外線）作光學分析（spectrophotometry），根據比爾—朗伯定律（Beer-Lambert Law），介質吸光量與其濃度和厚度成正比，由此計算血氧飽和度。

但當光源照射手指、腳趾等部位時，皮膚組織、血管也會吸收光線，不會影響結果嗎？要解決這個問題，利用光體積變化描記圖法（photoplethysmography），通過皮膚吸收來自LED的光照射，檢測心臟壓力引起的血液體積變化（圖二）。動脈的脈動使血容量改變，引起光吸收量的變化。當心臟收縮時，血容量相對較多，光的吸收量也較多，心臟舒張時則相反；其他組織則沒有脈動，光吸收量通常視為恆定。利用脈動引起血液容量變化的特點，計算出動脈血氧飽和度。

一些智能手表加入血氧偵測技術，原理與血氧機大致相同。但由於手表佩戴在手腕，光線難以穿透，所以大多採用「反射式」設計（圖三）。麥永昌續指，智能手表本身並非用作醫療用途或臨牀監測，僅可作為運動的參考數據，準確度有待更多大型臨牀研究。

手機Apps用演算法 準確度成疑

至於一些手機應用程式更宣稱，只需要把手指放在手機後置鏡頭，同時開啟閃光燈，就能測量血氧。麥卻指出準確度成疑，一般手機閃光燈只能發出單一光源，無法發出特定波長的光線，這些程式很多時是使用演算法得出血氧數值。

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