無定向學堂：活用「空間流行病學」 地圖進化 助掌疫情

19世紀「鬼圖」

揪出霍亂源頭

霍亂於19世紀肆虐，曾七度演變成大流行，遍及亞洲、歐洲、北美和非洲，當中又以19世紀中第三次大流行的死亡率最高，估計全球約有百萬人亡。時人認為霍亂由瘴氣傳播，但英國醫生約翰‧斯諾（John Snow）到處為病人診症，卻沒受感染，開始懷疑空氣未必是傳播途徑。於是，他在1854年調查了倫敦蘇豪區的死亡個案，再繪製地圖，用狀似棺材的黑盒記錄位置。得出其空間分佈後，他發現大部分個案都環繞同一個公共水泵，繼而追查該水源，知悉那是來自泰晤士河的污水，最後建議政府拆除該受污染的水泵。這張地圖被後世稱為「鬼圖」（ghost map），約翰‧斯諾亦因此事迹被譽為「流行病學之父」，也被認為是奠下地理資訊系統概念的第一人。

醫學院×地資系學生

聯手研流行病學

在百多年後的香港，空間流行病學並未成為顯學，中大曾經開辦此課程，但因數年收生不足而取消。中大醫學院何鴻燊防治傳染病研究中心副主任李瑞山認為，傳染病在香港曾一度消減，致令學生對此範疇興趣缺缺。「很難只做空間流行病學工作，不太可能純粹作一門學科，但它是研究流行病的好角度。」當年他率先把此視野帶進醫學院，「第一日踏入中大時（即2005年）已想到，覺得空間層面的研究較少。那時地政總署開始有數據，就以為一定有流行病學者在做研究，誰知走遍醫學院，原來沒人在做」。他輾轉經同事介紹，認識到修讀地理資訊系統的學生，開始拓展此範疇，並把成果製成地圖，於公共衛生地圖網SpatioEpi公開（網址：www.spatioepi.com）。醫學與地理本來涇渭分明，疾病與環境的關係至19世紀初才確立，之後出現醫療地理學（medical geography）、健康地理學（health geography）、親緣地理學（phylogeography）等分支。讀地理與資源管理學系的學生除了具備製圖知識，也抱持流行病學的治學態度，「能夠宏觀謙虛地看待世界，特別喜歡他們」。賽馬會公共衛生及基層醫療學院​助理教授王艾斯是最初加入研究小組的地資系學生之一，一直參與至今。

製圖「睇餸食飯」

信息清晰最重要

流行病學離不開時、地、人三個要素，但人們多關注確診人數和時間，少說空間。從前，疾病地圖的作用如同插圖，而流行病學則逐漸演變成疾病分佈的定量描述。李瑞山說雖然毋須分秒掌握空間，但也有納入分析的價值。正如他抗拒「幾何級數上升」的預測，因其前提是全港市民隨機分佈及接觸，但實際上我們的居住環境和社交網絡均非隨機。世衛為疫情定性的用語是爆發（outbreak）、地區性流行（epidemic）到全球大流行（pandemic），以擴散的範圍釐定不同階段，足見地理與疾病密不可分，SpatioEpi製作的地圖「Omicron來了」就涵蓋全球，可看到案例如何在三周間急增、香港的輸入個案與爆發地的關係。

能否用地圖闡述某種疾病，要視乎其傳播途徑與空間的關係是否密切。例如登革熱，蚊子通常在民居和溫暖潮濕環境繁殖，透過整理誘蚊器指數，就可以得知傳播風險較高的地點。愛滋病的傳播途徑則與地理空間關係不大，更關鍵的是人際社交網絡，「地理是空間流行病學的起源，但我們可將空間拓闊至『社交空間』，社交網絡分析與空間分析的方法相似」。除了依據疾病特性，也要看數據。王艾斯直言製圖時要用七成時間梳理數據，相對沉悶。地圖雖有多種呈現形式，但她要「睇餸食飯」，不能如設計師般隨意選擇。X軸和Y軸組成的地點坐標是製圖的基本數據之一，但在2000年代地政總署尚未有公開平台，李瑞山見中原地圖網站更完善，就寫信問施永青能否分享數據，結果他真的派員協助。王艾斯記得處理H1N1流感（俗稱豬流感）數據時，她手上只得X軸、Y軸、性別、年齡及確診日子，數據不多，團隊將之逐個月分析，藉地圖見出感染聚類（cluster）的轉變及擴散。李瑞山說：「我們最興奮、覺得最有趣的是，畫完地圖後，想想看到了什麼信息。」

港地圖標個案居所 參考價值低？

這兩年網上充斥疫情動態地圖，拉大縮小，載列了詳盡屬性（attributes），資訊反而多得應接不暇，李瑞山形容似部字典，由公眾查找自己所需，「互動不代表多了信息，只是同一信息但深入了」。他們製作的「故事地圖」是隨研究衍生的成果，每幅只傳遞一至兩個公共衛生信息或教育意義，例如認識香港愛滋病工作。「亞洲新冠疫苗接種覆蓋率」地圖則展示各地接種的新冠疫苗名稱和數目，以及累計病例，帶出接種疫苗的重要。「將地圖公諸於世時，應該要知道想帶出的信息。」政府的「本地情况互動地圖」標示了14天內曾有個案居住或到訪的建築物，做法雖比2009年爆發豬流感時更透明，但他直言在疫情遍佈全港之時，對市民的幫助不大，假如令他們忽略傳播途徑，誤以為有確診者居住的地點就代表高危，反會製造恐慌。

二人建議市民查看地圖時，宜先取得宏觀印象，如判斷疫情是散佈多個地區或局限於某範圍，或個別衛生欠佳的屋苑會否有較多感染，從而得知哪些地區較高危，而非着眼於個別建築物。而以居所為單位的地圖，在香港的參考價值較低，王艾斯解釋，外國的家居是平面分佈，故用地圖可呈現清晰的傳染走向，「全世界不是太多地方似香港，許多人住在三四十層的高樓」。垂直位置的數據因為私隱原因較難獲取，更難論斷關係，「故此多次污水檢測，也只能說該社區有傳播，不能由此判斷是有垂直傳播」。加上香港人員流動高，只看居所來判斷感染風險並不可靠。

但對流行病學來說，「互動地圖」的數據則可助推進研究。李瑞山假設：疫情會否有由大爆發、小型滲透到家居傳播的趨向？例如初爆發時，可從地圖觀察地點是否集中在多人聚集的場合，並分類標示；在實施社交距離措施後，怎樣演變成小規模傳播，到最後縮減至家居傳播。「如果大部分都變成家居時，即可判斷疫症將結束。怎樣得到這個結論呢？要做分析，地理就好重要。」然而，政府疲於更新數據，他們也未能追趕進度，或許要待疫情終結時才有足夠數據回顧。

密集城市傳播莫測 指引服務更實用

外國和內地都有預測傳播分佈的地圖，讓民眾警惕準備。在第五波初起時，本港亦有大學團隊將發病風險分為五級，用地圖標示未來一周各區的風險指數，呼籲市民暫時減少該區域的非必要出行。然而疫情莫測，隨即進入全港爆發。王艾斯解釋，傳播預測不適合密集城市，須將範圍擴大才有助理解，「如放大到全世界，見到爆發地靠近香港，就代表香港有較大風險」。李瑞山強調估測靠的是模型推算，地圖只是呈現成果，但學術界有句話是「所有模型都是錯的，但其中有些有用」。更重要的是預計情景（scenario），制定相應措施，如阻截散播或醫療設施分配。

他覺得眼下對市民來說最實用的地圖，不是估算傳播風險，而是指引確診服務如醫院或診所。目前官方「互動地圖」只臚列了社區疫苗接種服務和強制檢測或檢測服務的位置。雖然，公眾未必會因疫情地圖加深對空間流行病學的認識，但二人說無論是大學課程或SpatioEpi平台均旨在可以讓人使用（make it available），現在製圖技術和數據發達，「如有人有興趣，也可參與研究，例如畫個地圖給我們，在網站分享」。

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 林曉慧

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