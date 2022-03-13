{義診達人}梁振威、鄧子俊、張美兒 中醫在前線 義診開方又派藥

服清瘟頂住先？中醫執手尾

診所電話響個不停，創辦人梁振威醫師說，他們以WhatsApp視像診症，所以幾乎不能接電話，信息也常儲着好幾十個來不及覆，「如果有人打來會中斷診症，但有些人好急，好似完全唔知點算咁，當告訴病人盡快WhatsApp我們再安排，他們完全不想收線，一直講一直講，點算呀，我係咪應該咁做、應該點做」，醫師深夜凌晨還在回求助信息，「昨晚都有人問，係咪應該食吓連花清瘟頂住先？因為這個病發燒通常反反覆覆燒好幾日，兩三日最常見，有些人以為退了燒，過一日又發，唔知點算，是否病情加重，其實好正常，最多4天左右就退燒」。

張醫師說：「有些病人一食完會肚屙，甚至有人買其他中成藥，食完會立即抽筋。」什麼人適合吃連花？她不願輕率概括，「要根據辯證論治分析體質、症狀，真的要問中醫師意見」。鄧醫師則乾脆拿出說明書與記者一同研讀，他細心用熒光筆畫起主治「熱毒襲肺」、「舌偏紅，苔黃或黃膩」，「病人很容易取得這種藥，可能藥房有賣，政府又係咁派，大家就以為這藥是確診就食，其實連花清瘟是清熱解毒藥，不是中了Omicron就一定要食，即使沒有Omicron，只要有這些熱的症狀，條脷好紅、脷苔很黃就可以食，但食錯藥的話，身體會愈來愈差」。

風寒喉嚨痛 清瘟愈食愈痛

服中成藥不是分自己熱底、寒底那麼簡單，他沒畫起的症狀有一堆，「鼻塞流涕、咳嗽、頭痛、咽乾咽痛」，梁醫師補充，「即使喉嚨痛都好，也分不同類型，有些人一喉嚨痛就即刻啪，其實有些是虛火、有些是實火、有些是濕重，寒也可以喉嚨痛」。吓？喉嚨痛不是代表熱氣嗎？「如果是風寒的喉嚨痛，你食了就瀨嘢，愈食愈痛。寒的喉嚨痛會有白痰、稀痰，痛的程度、感覺不一樣，會痕些，緊緊哋無咁痛；熱的喉嚨痛像火燒、針拮，吞口水都痛。」

說明書看下去，主要成分有連翹、金銀花、板藍根、綿馬貫眾等，原來「連、花」不是「蓮花」，鄧醫師說：「這4種都是比較厲害的清熱解毒藥。所以我覺得派街坊都不是一個正確的中醫教育。說明書上寫流鼻涕，我們會分病人流鼻水是流很透明的，還是濃稠些、黃些，如果病人看到有『鼻塞』一項就食，就錯晒，本身應該3日會好，食了就拖多幾日，結果就到我們執手尾。」

視像診症着重舌診

中醫講求望、聞、問、切，視像診症既不能把脈，看面色又遇屏幕有色差，醫師便更着重舌診，會要求病人清晰拍下自己的舌頭，「我們會問得仔細些，如發燒發幾多度，咳痰是每日5啖、10啖，還是20啖？喉嚨痛是吞口水都痛，還是清清喉嚨就好一點？」張醫師提及的辨證論治，她解釋是「根據病人的症狀分析寒熱虛實，或病在哪個臟腑，來選對的治法」。亦因此，鄧醫師說並不可能「靠連花清瘟一個處方打天下」，「中醫唔係睇個病，唔係話Omicron就食某隻藥，是分辨其證型」，在內地提出診治新冠的「三證三法」理論，也分普通型、重型、危重型，各有處方，「連花可以是我們醫喉嚨痛、感冒的其中一種藥，只合一部分人食，5萬個確診可能只有5000人合用」，是寒是熱是濕是虛，用藥都不一樣，記者多口問句什麼是濕，他答道就像「吸滿水的棉花」，常覺得周身累、脷苔厚、舌頭腫大等，「我們通常會找四五六個證據去證明」，亦即不能由自己單憑一兩點判定？他嘆對，「因為人是很複雜的」，「好多時也有寒熱夾雜，同一個人又寒又熱，喉嚨的症狀是熱，流鼻水的症狀是寒，複雜時就寒藥、熱藥一齊用，所以才會常說我們寧願開方，都不會給病人一盒中成藥」。

不忍病人求助無門 一夜之間決推義診

決定義診，也是因為感受到香港人在這波疫情的惆悵和焦慮，梁醫師說當初是中學群組有舊同學求問，「其中一個做社工的說有學生成家人快測陽性，問點算。群組內也有其他醫護在前線做抗疫工作，大家都拋意見出來，打上衛生署、排隊檢測、去急症，但最後是樣樣都無人理。我覺得現在生病的人是乜都做唔到，只能自己在家『吽』，又唔知食咩藥」。他一有念頭便跟兩個90後醫師商討，大家一致說好，一晚之間想好方案就實行，2月19日宣布推出義診，大量查詢湧入，鄧醫師說高峰時期一天診症20個，三人可達近60個。最辛苦還是兩個全職姑娘，既接查詢又排症，還要執藥、包裝、安排速遞盡量即日送上門，但姑娘仍窩心地手寫「祝早日康復」的便條附在每份藥內。

現時東華三院、浸大中醫藥學院等大機構都有提供中醫義診服務，不少私人診所亦加入行列，各有做法，有些費用全免，有些免費診症只收藥費，有些優先供舊症病人使用，而易健就設象徵式收費100元。但其實要持續也不易，速遞費30多元，至近日某大型速遞公司停止上門服務，導致其他公司接單速遞費亦大增，可達80多元甚至過百，鄧醫師笑言診所資金再這樣燒下去，幾星期就捱不住，有時他會充當步兵送藥。為免感染，他們會把藥送到門口，離開後再致電病人開門取藥。病人知道你這邊診症，轉頭送藥又是你嗎？「我當然不會說我是醫師，就說是送貨的，有時慶幸送藥地址是自己屋苑，又慳返80元，哈哈。」

義工相助 周末送藥感榮幸

這個微小行動引發意料之外的效果，他們在傾談間得知送藥步兵不少來自疫情下出現的失業大軍，有些會專接診所的速遞單；有女騎手送藥到晚上11時多，病人傳來信息感謝，他們才知道；也有從義工群組招來的車手哥哥，送藥也送檢測包，記者透過醫師聯絡到這名義工米樹，他一接電話便介紹自己是普通人，是「海陸空」群組成員，說在正職以外周末送藥「是我的榮幸」，一天自費購買百支檢測棒，只因想到病人未必買得到。他曾送藥給住馬灣的一個病人，由於私家車進不了馬灣，就在青衣交收，來者是男人，「我初時以為是她先生，誰知是鄰居，說多謝你們這個時期做義診，這種令人起雞皮的話」；又試過深入沙田排頭村，村路九曲十三彎，他遇上惡犬，「我走過了頭，不敢行番落去。有個男人拖住一隻狗，說叫人出來接你啦，我話佢出唔到來接我」。但聽到病人電話裏也有狗吠聲，相距不遠了，還是「吞口水」硬着頭皮走下去，「然後就見到他們在天台，便在下面把藥拋上去，費事佢哋落嚟啦」。他嫌接單接得少，「如果能有個平台把這些中醫聚在一起，我們就可接更多來送」。

冀社會對中醫改觀 調理身體也救急

診所現時會按偏遠地區加收一些運費，也設義診限額每天15個，希望幫到更有需要的病人，鄧醫師說病人的慌亂有時並不只因病症，他們像做社工，「會多問一句家人有沒有不舒服？讓他們有機會發泄傾訴。他們在WhatsApp好鍾意用符號，如青色嘔吐公仔或藍色那塊臉，有個醫護來掛診，我開了藥，當晚11點幾才能送到。她從9時多就話咳到以為自己會死呀，你的藥送到來了嗎？大家都好緊張好急。」

有天鄧醫師正要上門出診，快速測試檢出陽性，就得回頭留家，「我無不舒服，就在家中幫手睇病，又掛了易健的號，自己開三天藥給自己食」。他並非易健的全職醫師，也為慈善機構工作，服務低收入長者，這難道是年輕醫師的新工作形態？他說香港約有萬名中醫，「我們的中醫有5%在公營做，像十八區診所，其餘95%就流落在不同地方」。他本來亦在公立醫院工作數年，「之前因疫情，醫院沒空間給我們工作，就沒續約，我便流出私人市場，輾轉做過幾間」。問及在公私營機構診症之別，他說：「都無乜嘢好講，同西醫差不多，沒太多靈活彈性，日夜有排山倒海的症，一開始好有鬥志做很多事，到變成日日好似返工咁。」最初的鬥志是想做到什麼？他答得簡單，「可以真係幫到病人睇病，佢可以搵番你覆診，負擔又不會很貴，而自己又能學習，得到經驗。其實之後醫院都有請番人，但我既然出來，就不想回去了」。

九十後入行，會否感受到社會對中醫觀感不像以前覺得是傳統老套，而更接納是一種醫療？兩名年輕醫師不諱言分別不大，張醫師說，「有些病人會直接講真係搵唔到其他藥，所以上網睇到就試吓」，她笑道：「但會見到他們好快返來覆診。現在更多人知道中醫不只調理身體，也可醫急性病，能感覺到他們態度不同。」

「起碼這一刻香港人好無助時，中醫可企出來面對前線工作，補充現在很缺乏的醫療資源。」油麻地的診所內高掛一個「大醫精誠」牌匾，梁醫師2017年在觀塘工廈開設診所，起名「易健」，「我們學中醫也學《易經》，其中一個卦象是乾卦，與健字是通的。天行健，君子自強不息，中醫好應該抱這種精神，不是開診所就賺錢，中醫也講正氣，內心是想解決到不同人疾病的需要，解決到當刻的危難，是抱住這種精神行醫」。單靠醫療體系來分配，本來輪不到香港萬計中醫上戰場，但他們既有想法試行，又闢出一片可實踐所學的空間。會否想體系能把中醫納入？梁醫師認為不必，「全部納入也做不到，上萬中醫要夾入西醫醫療，參與醫院的診症，是比較複雜，要很多時間安排才做到，如果政府有醫療資源，應該分配給不同的中醫診所，診所有想法就可參與，撥款去做，成件事可做得更加大。成本、供貨、人手都在變，現時是我們要衡量自身能力去做」。

供應商人手不足 藥物斷貨

就在數天前，他們差點因藥物「清零」而要停診，「很多常用藥很搶手，大概有30種吧，現時是供應不夠，而我們每天都大量去開，例如連翹、藿香；藿香正氣散、銀翹散的方入面的藥都很常用，斷晒貨，我們很難訂貨，貨期又不準」，「我們未試過有那麼大量的病人，診斷快，藥也用得快，現在全港都在訂同類型的藥，訂貨供應商也人手不足」。他說全港為中醫診所供應濃縮冲劑的供應商主要約3間，「有時藥出不齊，甚至有天我們訂了貨，拖到隔日都未到，庫存差不多到零，差點要停診，得暫停接收新症，等藥到了才可再安排」。當連花清瘟源源不絕運到香港，中醫診所卻面臨彈盡糧絕，他們亦希望醫療支援可更有效調整。

視像診症應急 面診仍是首選

視像診症可處理眾多病人，醫師們會否想大加發展？畢竟病人與醫師如此都慳水又慳力，但幾名年輕醫師都說，未來還是想面對面診症，親自把脈。梁醫師說：「我覺得這只是短暫應急，迫於無奈無辦法，今次對單一的疫症，病情易掌握一些，如果情况比較複雜、變化比較多的，就更難把握。」中醫專長不是一張藥方用到老，而是根據一個病在每個人身上因應體質、氣候等演變的情况，他們稱為病機，以對症下藥。記者問感冒冲劑比較溫和，又能否有事沒事多喝喝？鄧醫師笑我，「咁唔係醫病，係安慰劑，等於說中咗呀？食啲菜啦，都無事㗎」。梁醫師倒老實建議，「如果咁，就寧願食番西藥，鼻塞就收鼻水，喉咳就止咳水，喉嚨痛就食消炎藥，發燒就退燒藥，反而簡單些無咁易錯」。

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 朱安妮

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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