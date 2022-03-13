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2022年3月13日星期日
星期日生活
星期日現場：白路的逆行手記
999誰是救命草
神農氏‧唐百草之Omicron字典
三十而立：一步一步，走上頒獎台 專訪香港羽毛球代表謝影雪
哲學角度：一切生命都值得哀悼——巴特勒與烏克蘭
誰人日記：進步
社會實驗：七份一書店 半年書店實驗，你看到什麼？
圖文城市：長夜將盡
平安祭：重整創傷記憶的「眼動」療法
周日話題：煽動罪的合憲性
同場加映：笑匠、英雄，或人民公僕
同場加映：不幸的天鵝湖
movie chic movie style：《沙勞》，或柏索里尼的生與死
論語‧電影：存在就是本質
家明雜誌：烏克蘭電影（二）：新生代全部擲地有聲
單元連載：單身看
單元連載：直度鳥．橫度貓
星期日文學‧文學中的國際志願軍
{義診達人}梁振威、鄧子俊、張美兒 中醫在前線 義診開方又派藥
盤中食事：食物和戰爭的記憶 烏克蘭香料飯
見字抄經：自愛、愛人及萬物 天人合一境界
綠色生活：疫情下被「玩爛」的草地
無定向學堂：活用「空間流行病學」 地圖進化 助掌疫情
未來城市：政府資訊錯亂 市民叫苦 向民間偷師 防Infodemic
誰人日記：進步
【明報專訊】說疫情說得有點悶，今天展望一下將來。
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星期日現場：白路的逆行手記
999誰是救命草
神農氏‧唐百草之Omicron字典
三十而立：一步一步，走上頒獎台 專訪香港羽毛球代表謝影雪
哲學角度：一切生命都值得哀悼——巴特勒與烏克蘭
誰人日記：進步
社會實驗：七份一書店 半年書店實驗，你看到什麼？
圖文城市：長夜將盡
平安祭：重整創傷記憶的「眼動」療法
周日話題：煽動罪的合憲性
同場加映：笑匠、英雄，或人民公僕
同場加映：不幸的天鵝湖
movie chic movie style：《沙勞》，或柏索里尼的生與死
論語‧電影：存在就是本質
家明雜誌：烏克蘭電影（二）：新生代全部擲地有聲
單元連載：單身看
單元連載：直度鳥．橫度貓
星期日文學‧文學中的國際志願軍
{義診達人}梁振威、鄧子俊、張美兒 中醫在前線 義診開方又派藥
盤中食事：食物和戰爭的記憶 烏克蘭香料飯
見字抄經：自愛、愛人及萬物 天人合一境界
綠色生活：疫情下被「玩爛」的草地
無定向學堂：活用「空間流行病學」 地圖進化 助掌疫情
未來城市：政府資訊錯亂 市民叫苦 向民間偷師 防Infodemic
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