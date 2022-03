【明報專訊】有一場戰爭在遠方,不會威脅到我們的生命,卻也牽動許多人的情感。特別是看到烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)在英國國會上致辭,引用二戰時期英國首相邱吉爾名言「我們不會投降,我們不會失敗,我們會堅持到最後一刻」,我們感到和平是如此薄弱,隨時被大國的決斷撕破。美國性別理論家和哲學家朱迪斯‧巴特勒(Judith Butler)在2004年出版的《危脆的生命——悼念與暴力的各種權力》(Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence)裏記述,在2001年舉世震驚的911事件爆發後,10天後(即9月21日)美國總統小布殊即宣布美國人應停止弔唁(grief),要以行動代替悲慟,由此展開對付阿爾蓋達的反恐戰爭。全國開始歇斯底里地聲討穆斯林恐怖分子,甚至以國家安全名義限制人民自由和審查言論。在此局勢下,巴特勒提問為何我們會覺得反恐戰爭理所當然?反恐戰爭假設了什麼道德和政治的條件?