三十而立：一步一步，走上頒獎台 專訪香港羽毛球代表謝影雪

阿雪童年的時候並無什麼明確的志願，就是喜歡玩運動，田徑、排球、籃球等等都玩過。最後情歸羽毛球，她說其實都無特別計劃，一切順其自然。而在這「自然」中，有其媽媽當最大的推手。那時家姐學芭蕾舞，謝媽媽推着BB車帶阿雪一同到體育館等家姐放學。其間有點無聊，謝媽媽便開始和朋友打羽毛球，阿雪就「逼住」在BB車上看着她們打。「我差不多識周圍跑時，媽媽會同我猜波。可能她學過打波，認識一些教練，就同我玩吓。媽媽膽粗粗詢問人家那些訓練班，又打吓。」大概6、7歲時，謝媽媽毅然問一個教練，可否收阿雪當青年軍。當時阿雪的年紀未達標，但教練又願意收她。「他叫我做一些步法給他看。那時我已經開始偷懶㗎喇，即是叫我做50下，我就做25下。但好彩他都肯收我（笑）。」從那時起，阿雪基本上每天放學就去練波。謝媽媽見阿雪如此有耐性，就更有心機陪女兒練波。謝媽媽自學羽毛球，卻很有天分。「其實我好細個時，她也有打一些區賽，攞好多獎。她是勁的，是有天分的，只是她30歲才開始打。她應該是一個運動健將來的。」這天分與興趣，似乎遺傳了給女兒，並發揚光大。

媽媽讓女兒自由選擇

年紀輕輕已開始大量訓練，當同學放學去玩時，自己要練波。某天，阿雪實在不想繼續了。「我都會厭倦這種生活。好想出去玩，所以中學停了3個月冇打波。」但她的教練沒有放棄，跟謝媽媽說阿雪真的有潛質，希望可以和她談一下，看看會否重拾球拍。阿雪玩過3個月後，亦認真思考過，發現自己確實喜歡打波，於是重啟訓練。「一重打，可能真的餓波餓了很久，重拾新鮮感，那段時間進步了很多，之後很快入到港青了。」就這樣，阿雪開始了全職球員生涯。可以想像那時候的香港，如果父母聽到孩子要當全職運動員，肯定反對多，支持少。然而阿雪的媽媽卻容讓女兒選擇。「由細到大，她給我的自由度是超級高，基本上我想做什麼、不想做什麼，她也不會逼我。即使轉了全職，我想如何她都容許。」同時，校長和同學都支持其決定，也令阿雪更一往無前。

兩度低潮 想過退役

在球員生涯中，有起有跌。其中一場很深刻的賽事，是青少年時期的一次團體賽。「那時比數13:20，我們落後，因為直接得分嘛，差1分就輸。那一場，是由13分追到刁時，然後勝出。這種經歷打完之後會覺得：嘩！好深刻。後來見到好多報道，講我們就算落後都可以追回，見到那種堅持的精神。」

不論對運動員或觀眾而言，逆轉勝往往最能扣人心弦。縱使落後，卻保持冷靜，一步一步追回來。其後阿雪在球場上都有好表現，持續奪獎或打入決賽。在外人看來，好像一帆風順，但其實她經歷過兩個低潮。2012年倫敦奧運後，阿雪想過退役。到了2013至2014年，表現更不似預期，直言當時信心跌落谷底。「不知道為何那時覺得打得不開心，好似樽頸了很久，沒有突破，如何努力都像原地踏步。那段時間好難捱。」另一段低潮期是2018年。阿雪累積了不少傷患，其中甩骱問題是最大困擾。「2018年我左手甩骱。2018年成績幾好，亞運和世錦都攞牌。但年尾整親膊頭，那段時間好驚，因為我成日甩骱，那個陰影好大。就會覺得：死啦，還可不可以打到波？因為我發力都好驚。那時，都有半年左右，好懷疑自己。」可以想像假若當時無法克服，就不會見到東奧時的「鄧謝配」。

尋回失落的信心

走出2013年的低谷，除了靠自我鼓勵，也靠教練和身邊朋友支持。「他們都好支持我，鼓勵我不要放棄。可能現實一點講：不要以為出來教波就好舒服，比打波還要辛苦。都令我覺得也可能是這樣，可能現在面對的困難，自覺好困難，但其實換個角度看，又並非真的如此難，可能要轉換想法。尋求突破而言，其實可能一過到，已經是另一回事。雖然好難捱，但有時在捱的過程中見到有進步、有希望，覺得可以做到。」至於克服傷患，不是靠什麼奇蹟或戲劇性的熱血事件，而是靠一日復一日的練習，尋回失落的信心。「真的每日練習。那個信心建立不是只靠催眠自己，真的每日做物理治療，不停地練，不停操、不停操。信心是基於肌肉保護好了，信心就愈來愈多。同自己講：每日做啦、每日做、每日做。不要理會今日打不打到、發不發到力，總之就做、做、做，真的堅持。不要懷疑自己，其實也有點自我催眠：不停做就會好。不停同自己講。堅持每日做復康、力量訓練，信心就慢慢回來。」

我記起讀研究院的第一堂課上，教授叫我們看一篇論文，題目為The Mundanity of Excellence（〈優越的平凡〉）。社會學家Daniel F. Chambliss研究美國游泳選手如何能夠成為奧運精英。他發現與一般人想像的不同，這些選手並非天賦異稟，訓練也沒有超人類的項目。他認為這些選手成功之處，在於不斷做。雖然看似是平凡地做，但就是不斷做，令訓練變成生活一部分。沒什麼人會突然爆出來，都是在背後一步一步走向頒獎台。聽到阿雪講述如何走出低谷，我就不期然想起這篇文章。運動員之所以是運動員，可能就是因為她們比一般人更努力、更堅持。

備受關注，有壓力？

走到東奧，與獎牌只有一步之遙，很多香港人都已經非常興奮。阿雪坦言當時心情很複雜。「好複雜……好複雜。那個已經超出了我們預期，但又差獎牌一步。又好開心，又好……我都不知道怎樣說，真的好複雜。而且那是教練最後一次帶我們出賽，心情更複雜。都會失望的，覺得最後的結局有一些缺陷。」盛會過後，香港人前所未有地關注運動員的動向，甚至有人追星。阿雪身在其中，覺得有如此轉變，值得高興。「都好開心，因為這麼多人關注。以前會覺得，為何香港人會關注運動員？可能因為她／他靚啦，可能因為身形好、好睇，即是只用眼看（表面）。我覺得過了今屆奧運，他們開始真的懂得欣賞運動員，專注他們在球場或劍道上的表現，而不是再講外貌。我覺得這方面不同了。」由沒太多人認識到街上有人認得，會否覺得多了壓力？「都有少少，因為我平時可能比較豪邁……點講？（我：爽朗？）係喇，又粗粗魯魯咁樣，有時都要收斂少少，以免嚇到人。都有少少壓力（笑）。」

不過阿雪確實是專業球員，壓力並無影響她在球場的發揮。「都驚自己會否因為奧運之後，這麼多人關注，而有壓力，有一刻如此想。但我覺得：你咁樣諗，就會死㗎喇。而且教練都同我們講：Enjoy the game。所以每次落場，就只想打好場波。不會去想個camera在哪裏影着我們，並沒想這些。好彩我同鄧俊文都是叫做承受到壓力的運動員，所以會好一點。見到有些運動員，多了關注後，好有偶像包袱，影響發揮。我覺得真的要保持初心。我們本身因為鍾意打波而打波，不是為了香港市民鍾意我們而打。就算你鍾唔鍾意，我都一樣係咁打。不想太多別人嘅睇法，做番自己。」運動員在場上奮戰，會覺得她們要為港爭光。但要她們背負這樣沉重的責任，難免又會增加了壓力。阿雪以前好少覺得自己是為香港而戰，奧運過後，她確實見到有人從自己身上得到力量。「不單是運動上，還有學業、什麼都好，真的好沮喪時，我們可給予力量鼓勵他們，好似多了一份使命感去打。是有壓力的，但我覺得我們可以承受到，咁就ok。」

想做想學的事

正如上述，阿雪2012年已想過要退役。但10年後的今天，她還站在球場上。她笑言其實真的好想退役。「我是個好貪玩的人。因為打波和容易甩骱，不可以玩水上活動。好多年前玩水上活動，已經甩過一次骱。那麼我不可以玩水上活動、不可滑雪、不可溜冰。因為我有責任不令自己有意外。經常出外比賽，好多東西都想學，覺得自己用了30年只專注在羽毛球上，所以其實好多時都想，可以學習其他東西、去玩等。即是30歲雖然都還可以玩到，但可能過了狀態最fit的時候。」而如此貪玩的阿雪依然繼續打，同樣因為知道狀態最fit的階段，過了就是過了。「我覺得羽毛球呢啲，過咗就冇。我難得可以在這事情上做到成績，難得做到這個level，不想浪費自己。」

開一間pet friendly café

阿雪講過她不是很有計劃的人，很多事情都是順其自然。即是如此，她也想像過退役後的生活。如果有留意阿雪的社交媒體，一定知道她是愛狗之人。去年世錦賽的其中一場賽事勝出後，阿雪特別向天飛吻，把勝利送給兩年前同日離世的愛犬Wuwu。至於另一隻愛犬啤啤，訪問當日亦有現身。阿雪想過退役後的其中一個心願，就是開一間pet friendly的café。「要學咖啡，學整嘢食。都好想快啲可以學。」另外她想過做教練，幫助後輩，打出好成績。「因為我細個都不是有錢，但都出到來。其實好多人對運動員有誤解，覺得係有錢先做到運動員，但不是這樣的。我那個年代那個項目，好多都無錢，屋邨出身。某些項目是有的，但羽毛球一定不是。都想可以幫到新一代年輕球員，尤其機會不是很大的年輕人。」我們會否在巴黎奧運見到阿雪？可能連她自己都未有計劃。不過可以肯定的是阿雪仍然會繼續打好每一場賽事。往後，香港羽毛球選手亦繼續在國際賽事上努力奮戰，大放異彩。

後記

運動員平時會做什麼？其實和一般人一樣，都會看戲睇劇，放鬆心情。阿雪近排就在Netflix看了Don't Look Up這套政治諷刺電影。劇情講述美國一名科學家和研究生發現了一顆彗星即將撞地球，世界末日就在眼前。向總統報告，總統只關心選情和稀有能源；在大眾傳媒公開，卻引起反撲，指摘他們說謊。另外要說的是，啤啤非常乖，訪問當日，牠坐在旁邊，無扭計，很有耐性，靜靜聽我們訪談。

文˙莫哲暐（@water_hkjm）

圖˙楊柏賢

編輯•蔡曉彤

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