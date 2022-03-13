神農氏‧唐百草之Omicron字典

當時人類受到未有名字只有地名的病毒襲擊，今日全世界都叫它COVID-19但沒人再敢用地名呼喊它（尤其香港人）；當時能殺滅病毒的酒精搓手液（酒精含量須達75%）近乎全球售罄，世衛甚至公布了配方教人如何自行調配。為此我和朋友四出奔波搶購了25公升酒精、50度雙氧水和甘油，用化學文盲的態度，山寨式在家中客廳調製出幾百支搓手液，唔覺意成為了和你溝達人 。

好了，兩年前的荒唐現實回憶完畢；兩年後更瘋狂的人體實驗正式開始，一切依舊拜這個病毒所賜。謹以下文【神農氏 ‧ 唐百草】獻給千千萬萬個瞓醒有點喉嚨痛，一驗已經兩條線的Omicron居家「陽人」。 這刻中招，總好過他日與人共享一葉方艙，被迫成為某種老朋友。

【中招 zung3 ziu1】

同住親人姓唐（下稱唐百草）在全民強檢傳得鬼影幢幢之時，突然感覺自己手心有點㷫、喉嚨有點痛。我心裏大叫終於殺到埋身了，讓自己崩潰3秒鐘，就立刻收拾心情，在4款不同牌子、不同價錢（由$18至$108不等）的快速檢測套裝中，挑了最貴那一盒，拿出說明書認真細讀，再指示唐百草如何每邊鼻孔各撩5下、混和藥水攪拌10下，最後滴3滴在檢測棒上。看着溶液流向，15分鐘後，兩條堅實的線顯現了。

［注釋1］4個牌子的檢測套裝（共買了逾30盒）全是我自掏腰包購買，這場採購過程由2月初開始，過程非常不容易，多透過朋友網絡、心大心細入貨。當時有關檢測包規格的資訊極少，價錢差距甚大，令人相當懊惱。作為一個擁有資源和資訊人士尚且如此，難以想像其他階層的香港人，如何能在這場檢測包的採購戰中存活？

［注釋2］4個牌子的檢測包中，僅兩款附載繁體字說明書，另外一款只得英文；一款則有英文和法文。然而每個牌子的使用方法都略有不同，對長者來說即使得物也難用。

［注釋3］至於林鄭說好的「已購入超過一億套快速檢測包」以及「會向全民派發」，至今我連黑影都沒有看到。給大家一點資訊，新加坡政府早於去年7月已向每個國民郵寄免費的檢測包以及血氧機；在英國和美國，檢測包也是免費派發。

【撩鼻？撩喉？liu1 bei6 ? liu1 hau4？】

於香港購入的檢測包，說明書一般都指示使用者撩鼻檢測，但在英國的朋友告知，自從病毒由Delta轉型至Omicron後，他們收到的檢測包皆指示使用者同時撩喉和撩鼻，是因為Omicron病毒主攻喉嚨之故。有記者行家推介一條3月初由港大醫學院拍攝的示範片段，當中亦教路巿民以棉棒先撩喉嚨再撩鼻來檢測，我之後亦跟隨此做法，高度建議大家參考（網址：bit.ly/35Wf25M），但要注意每款產品的溶液滴數不同，宜按說明書指示去做。

【藥物儲備joek6 mat6 cyu5 bei6】

我絕對不是擅於計劃的人，家中常備藥物向來只有日本的「國民感冒藥」以及痱滋貼。這次突然開竅是源於兩年前搶購口罩和酒精一幕異常深刻，叫我不想再重複犯錯（香港人其實冇錯）。因此今次在農曆新年前後，便開始螞蟻搬家，逐少逐少購入對付Omicron的藥物和物資；可如此準備周全，卻讓我生起一種非常奇怪的心情，彷彿萬事俱備只欠病毒（大吉利巿）。我的儲備計有：血氧機、血壓計、探熱計（我本身連這個也沒有……）、必理痛、化痰止咳露、乾咳露、化痰素、喉嚨鎮痛噴霧、嗽口水、消炎殺菌喉糖、維他命C和鋅、川貝枇杷燉檸檬、連花清瘟膠囊、藿香正氣丸、中藥材初感方等。

［注釋1］自從香港失去了蘋果、立場、眾新聞，以及很多公民團體後，不同階層巿民接收到的信息量非常不平等，這種貧富懸殊終有一日會殺死這個社會。我獲得關於藥物的資訊，其實全部來自英、美、新加坡的朋友，以及失業和就業記者的圈子，諸如哪種成分、哪個牌子的藥物能紓緩Omicron的不同病徵等。可以想像這些圈子有幾細，擁有這些資訊的人有幾少，即使我盡量想把這些信息告訴身邊不同圈子的朋友，也只是滄海一粟。每念及此，都覺得萬分可悲，傷感莫名。

【消毒用品 siu1 duk6 jung6 ban2】

作為有同住親人中招、並且嚴格執行居家隔離政策的過來人，有感坊間售賣的「殺滅COVID-19」濕紙巾方便好用，一筒在手我抹勻家中茶几、儲物櫃、門柄、流理台等任何家具表面。共用廁所是病毒傳播的黃金途徑，我把漂白丸丟入馬桶水廂，每次冲廁都有漂白水消毒效果；每人如廁完畢，也須用噴壺盛載的75%濃度酒精（兩年前剩落）消毒廁板和手掣，亦會用滴露清潔洗手盤和淋浴設備。另外，擱在洗手間的牙刷和漱口盅也須收起，別再暴露於廁所空氣之中，牙膏亦宜分開使用。

［注釋1］我也是第一次購買和使用漂白丸，閱讀了很多外國網民的回應，皆指出這種漂白丸會腐蝕抽水馬桶內的塑膠接口，令水廂漏水，長期使用得不償失。若用家的廁所頻密使用，每日冲水十幾廿次，造成腐蝕的情况會較輕，大家可自行衡量。

［注釋2］家有「陽人」期間，我用了很多污染海洋的消毒產品，每次使用都心有戚然，提醒自己他日太平之時，記住要還。

【喉嚨痛如刀割hau4 lung4 tung3 jyu4 dou1 got3】

中招後喉嚨劇痛似乎是最普遍症狀，我聽過關於這種痛的不同形容：「痛如刀割」、「痛如火燒」、「痛如吞咽千支利針」。綜合身邊患者經驗，喉嚨痛起碼維持3至4日，痛得史無前例，比患上手足口病時喉頭生滿痱滋的痛法，還要更甚。親人唐百草喉嚨痛得慌不擇路，吞過幾次必理痛覺得完全無效，噴過喉嚨鎮痛噴霧，能短暫鎮痛，但多噴幾次後，就刺激喉嚨咳嗽，故終也放棄。日間我用川貝陳皮冰糖燉檸檬冲水讓她滋潤喉嚨，唐百草認為感覺不錯，但在眾多藥物裏，她認為最有效的是Difflam喉糖（早已全線售罄），夜晚甚至要含在嘴裏才能稍為紓緩劇痛，否則徹夜難眠。

［注釋1］朋友父母同時中招，兩個人竟服了4盒一共64顆Difflam喉糖。在物資匱乏的作戰時期如此「大吃大喝」，將其他家人的分量也食光，把朋友氣得半死。

［注釋2］朋友之間對如何消除喉嚨劇痛眾說紛紜，有些人的選擇甚至頗為驚嚇，正路的有使立消、非洲海底椰標、台式羅漢果枇杷蜂膠丸，較異稟的諸如蜜煉三蛇胆燕窩羅漢果川貝枇杷膏，以至泰國生產、坊間有售的五蜈蚣標丸。大家都豁了出去嘗盡百草，勇敢又富創意，中西港台泰合璧，可見香港人的求生意志其實非常強烈。

【連花清瘟膠囊】

作為Omicron字典豈能不提此藥。最先是一月時聽外國朋友提過，原來此方在外地中國人圈子頗為流行，後來香港愈來愈多人提及，我才唔執輸也在藥房買了兩盒，但對如何服用根本毫無頭緒。中招親人唐百草遂親身試藥，她在喉嚨劇痛的第2天，服了2粒連花清瘟膠囊，服後突感喉痛紓緩，以為「執到寶」，遂按說明於稍後時間第二次服用。 豈料第二次服藥不久，便覺胸口和胃部漲痛，噁心不適，願嘗百草進行人體實驗的她立即表示要終止實驗：「我唔會再食佢。」按連花清瘟膠囊的包裝說明，此藥每次4粒，一日3次，但按不少朋友回報，服兩至四粒，都有頭暈、腹瀉或不適的情况出現。

［注釋1］我得一中醫朋友千叮萬囑，連花是極度寒涼之物，很多人的體質根本不適合服用，故服後會腹瀉，她提議服用藿香正氣丸止瀉保胃。若正服連花清瘟膠囊，切記不要同服其他中藥材如初感方等，否則身體會承受不住。

［注釋2］醫管局於2月27日的新聞稿指出，「衷心感謝國家捐贈抗疫中藥，充分體現對本港巿民的深切關懷」，這些抗疫中藥其中一款，就是連花清瘟膠囊。醫管局指出已將這些中藥送予竹篙灣的隔離人士、並陸續送給其他酒店隔離人士，以及經18區的中醫診所派發。一款似乎服後容易引起不適的中成藥，竟然透過醫管局如此嚴謹的醫療機構不作提醒就派發給香港人服用，大家真係要自求多福，小心睇路。

【初感方22】

作為一個真正的港女，就算飲中藥都是沖藥粉，今次家中有人「兩條線」後，朋友夤夜開車送來4劑醫治COVID-19的「初感方」（可參考網絡上醫師的訪問），我才第一次用一帖藥煲出一個挪威的森林（試過一次忘記熄火，煲燶藥……）。這道方包含25種藥材，「馬勃」一味看起來像一把泥巴，翻查資料原來這是一堆球狀真菌，令人大開眼界。「辛夷花」一味形態如銀柳，在冒煙的湯藥裏起舞，害我盯着藥煲良久，有着一種看倉鼠跑那樣的魔力。

［注釋1］家人唐百草服了3劑初感方，期間配合中醫師朋友的簡單問診。醫師提議同住者可服三煎的湯藥，作預防之效，故我亦初嘗百草。這道方我也有傳給不同朋友，患蠶豆症及薄血藥者不宜。

［注釋2］坊間流傳不少類似藥方，醫師多番提醒，這些藥必須「中病即止」，換言之當發燒、喉嚨痛症狀消失，人回復精神後，就須停服，否則會致身體過分寒涼。

【偏方】

朋友間常傳的偏方還有來自法律學者張達明的推介，他執筆寫了一段有關暖薑蕃薯糖水的帖文，詳細解釋何時及如何飲用。我有位平生最憎食蕃薯的朋友中招後喉嚨痛得難以入睡，無計可施下飲了幾晚蕃薯糖水，聲稱效果不俗。家中唐百草也試過臨睡前飲，但純粹饞嘴之故。

［注釋1］中醫師亦有建議，咳嗽嚴重的患者，可用一片薑、一塊陳皮置於保溫壺中，放入沸水，焗半小時後飲服。之後可不斷加水，當成普通飲料。喉痛難當又沒有其他藥物的話，可以乾鑊炒粗鹽，用暖水沖鹽水漱口紓緩。

字典去到最後，想補充一下。大概是我在家中落實執行一國一制之故（中招與非中招者嚴守同一套消毒和隔離程序），直到唐百草終於由陽轉陰，家中其他人口也無人染病，戰績彪炳，值得特區政府表揚。倒是後期我有點人心不穩，萌生出早中招早享受之邪念，免得他日要與人共享「一葉方艙」，被迫成為某種老朋友，可見Omicron令人百般滋味在心頭。中招不是最可怕，更可怕的其實是千人共用踎廁、違旨會遭警方上門押解，以及成為政府混亂政策下的犧牲品。中招不是罪，請不要當我們是犯。

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文˙鄭美姿

編輯•蔡曉彤

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