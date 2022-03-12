燒焦松樹化「森林」 渾沌現世推敲未來

在不太平穩的世代，有品牌或工作室都以危為機，發展實驗部門。如IKEA與SPACE 10合作的Everyday Experiments及自家的基金會，愛馬仕的petit h，Google的X Development等，都以設計實驗工作室為定位，將以往大多作為空談設想的speculative design（預警設計），化為可實踐成商業模式的一部分。

化危為機 與轉變共存

Superflux於2009年由倫敦Royal College of Art畢業生Anab Jain及Jon Ardern設立，兩人均念互動設計，Superflux是近年以speculative design為本而冒起的設計工作室之一，曾與不同企業如Google AI、Suncorp及DeepMind的實驗單位合作。工作室本身有不少商業計劃，但近年則以自發項目為主，曾於MoMA、V&A Museum、MAK Vienna及Vitra Design Museum等舉辦展覽。除了在威尼斯建築雙年展展出的Refuge for Resurgence，近年另一名作是在維也納展出的Invocation for Hope，將400多棵受山火蹂躪的松樹，與活樹、灌木、苔蘚及水池等組成的模擬森林帶到MAK Vienna（維也納應用藝術博物館），帶出全球暖化的信息。為減少碳排放，遭火燒的松樹以馬車送到會場，並於展後化為肥料。但Superflux最厲害的，是其項目雖以實驗為本，在營運上卻能做到可持續發展。

「我們在念書時認識，其後到不同公司工作，畢業4年後便創立了Superflux，由接洽藝術企劃開始。」Jon Ardern說。「當時正值金融危機，不少人都帶着負面情緒，亦有不少人失業。我們卻把握這個時機，希望能挑戰不少既有概念及先入為主的看法。當時，我們的工作室位於一個前身為銀行的地方。設計工作室以Superflux為名，是受到1970年代意大利建築工作室Superstudio啟發，Flux則強調我們的企劃大都以面向轉變、不確定為主。我們今次在Droog舉辦的展覽以Subject To Change為題，亦基於同樣原因，探討如何與轉變共存。」Anab Jain補充。

環保議題作品受注目

Superflux在創立初期，並沒有特別的商業定位，純粹按個人喜好而走。他們喜歡改變社會系統、研究科技對社會的影響等，並將不同的喜好結果，發展出可持續營運的模式，自自然然地發展成與別不同的定位。Anab認為：「我們跟其他設計室的最大分別，是沒有採用如精品店的陳列發展模式，預設一些『產品』讓客人選購。我們嘗試過這種經營模式，但最終局限了發展，並走向單一。我們現在發展方向的優勢，是為工作室提供一個較大的自由度，將人工智能與氣候變化、社會轉變連線，研究這些議題之間千絲萬縷的關係。但另一方面亦會讓客人不知如何對號入座，特別是我們作品面向複雜的社會議題，並在這種情况下保留對未來的希望，游走於錯綜複雜之間。」

在開業初期Superflux花約一半時間於商業企劃，一半則用於自發項目，而自發項目的資金來自商業企劃。但隨着發展，自發項目所佔的比重愈來愈高。當中的主因，是自發項目愈來愈引人注目。以個人觀察所得的其中一個原因，是作品有不少與環保相關的議題，如Refuge for Resurgence及Invocation for Hope，均以樹木為主體素材。Jon表示︰「Invocation for Hope談的是如何解構環境破壞的體驗，而Refuge for Resurgence則是以民間傳說為切入點，假想動物們聚首於餐桌，當中亦有不少影像用上人工智能。我們針對的是人工智能於商業應用，而非人工智能本身。」

與萬物成伙伴 持續發展

「現時關於人工智能的討論十分極端，一是極正面地評價人工智能的大能，要不然就是對人工智能產生恐懼，怕自己工作不保，快被取代。我們有興趣的是兩者如何合作。這種想法亦可放諸於環境，如何與萬物產生伙伴關係（companion relationship），才是人類可持續發展的運作模式（business model）。」Anab認為實驗室正是實踐這種關係的必經階段。Jon續說︰「我們會按現時的走勢來推敲未來，與之前對未來狂想的取向大大不同，亦並非以單一元素如人工智能作起點，而是結合其他元素如氣候變化等，來作深入推測，成為未來的一部分，看看它們如何結合發展，所得的結果亦較為實在。」

一直以來，小說、影像文化等在設想未來時，都有不少脫韁的想像。但來到近年，想像力看似沒有以前豐富。Anab談及設計實驗室在當下之必要︰「的確，近年我們缺少了這種勇往直前的想像，但這些想像大都是被加諸大眾身上——對消費主義或簡約未來充滿憧憬，可能別具安慰作用，亦看到這些想像被實現，但人們的反應極端。這個時刻正好讓我們作實驗，發掘另一種未來，發揮我們的想像力。」Jon認為︰「不同時代對未來想像的分別，是以前我們會覺得未來會完全重新開始，但現在我們會認為未來比我們想像中複雜。The future is old（以前對未來的想像已經過時），我們需要面對複雜的共存，並從中發展未來。」

文：Dawn Hung

編輯：梁小玲

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