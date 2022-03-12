創科神探：虛擬偶像創造全新娛樂體驗

虛擬偶像由日本的初音開始，其實已出現超過10年時間；其後，內地較為人注目的有「虛擬鄧麗君」和歌手周深在跨年演唱會的表演。這場表演中的「虛擬鄧麗君」主要以AR技術將頭部表情實時轉換，但只做了正面，並沒有側面可見，與周深更是缺乏交流，背後以真人代唱，未算是創造虛擬偶像的理想方案。去年清華大學推出宣稱是中國首個原創虛擬學生「華智冰」，網上還放出一段她自彈自唱的影片。研究團隊指這並非僅是AI換臉技術，而是完全虛擬生成不存在的面部及聲音技術。

香港方面，較早前專業元宇宙（metaverse）服務及科技供應商ViLab宣布，已與《魷魚遊戲》視覺特技製作團隊Gulliver工作室簽署合作備忘錄，共同開發可用於在元宇宙中創建和維護虛擬人物及場景的新技術。ViLab致力開發及改進虛擬人物及場景製作的科技，如面部轉換、唇形同步和語音複製等；加上未來與Gulliver共同研發的技術，將可應用於不同的元宇宙空間或平台，包括公司投入大量資源創建、可舉辦虛擬偶像音樂會的元宇宙空間BetterArena。

香港也有虛擬偶像，是出自Redspots的「i零」，藉其研發的應用虛擬偶像系統，定時在不同社交平台發佈配合時事潮流的短片。「i零」也曾擔任香港籃球活動的虛擬主播、電競賽事直播評述員、參演TVB微電影《空投在我身邊的閨蜜》，以及在ViuTV《電競巨Sing Show》中擔任司儀。

虛擬偶像陪你上課

虛擬偶像配合元宇宙的熱潮，未來必定更受歡迎，相信在廣告、娛樂和教育等範疇也可以突圍而出。開發虛擬偶像並不止是創造一些傳統的卡通人物，其在人工智能、實時表演、像真模仿方面已遠遠超越動畫的範疇。虛擬偶像設計運用混合實境技術、3D模型製作技術和動作捕捉科技，當背後的真人穿上穿戴式動作感應器，就能與電腦同步，化身成虛擬偶像，並與現實中的觀眾互動。香港專業教育學院（李惠利）資訊科技系已開發了多個虛擬偶像項目，用於教學、網上表演與推廣、聊天機器人等，為香港培養大量的專業人才。

雲端系統及數據中心管理高級文憑師生，開發了一個名為All Screens的項目，這是一套人工智能雲端遠程教學軟件，讓教師和學生同時遠程在線教學。軟件設計了一個名為Miss Ma的虛擬導師，是名副其實的AI聊天機器人，她懂得100多種語言，不僅可以回答學生的學習問題，還可以應用AI技術來監測每個學生的打字內容，提供實時建議。該項目之後在香港內外的創新科技大賽中都屢獲冠軍，可喜可賀。

男團也好、女團也好、虛擬偶像也好，期待香港娛樂科技百花齊放，香港走出陰霾，未來大放光明。

文：鄒健宏（科學園科培網絡榮譽會長）

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