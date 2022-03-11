趙無極畫進駐M+ 早期作品富童趣

趙無極女兒捐12畫作

趙無極的名字，近年常在藝術拍賣新聞中聽到，他的作品多次以過億元成交，引起熱話的，主要是宏大的抽象藝術作品。這位已故法籍華裔藝術家在國際畫壇上舉足輕重，因為他能融合中西藝術傳統創作，江澤民曾為他畫展題詞︰「氤氳化醇，融合創新」。

馬唯中說︰「我們很早就已經在設想怎樣能收藏趙無極的作品，他的作品不是一般人能夠負荷得來，連博物館都很難。」這次能獲得趙善美捐贈作品，是因為香港是趙無極與她母親陳美琴相遇的地方，趙善美認為作品由香港的公共藝術機構收藏有特別意義。馬唯中希望這次捐贈是「指標性」的，M+要購買很多大師的作品太難做到，希望有更多人願意捐贈。

馬唯中解釋整個收藏方針，上個世紀幾位重要中國畫家包括趙無極都是收藏的重點，「M+構想是以亞洲為中心的視覺文化博物館，亞洲這idea不止因為他是亞洲人或者是他住在亞洲，而是比較廣義的來看，像許多這些海外華人的畫家或各類的藝術家，其實他們對亞洲藝術也有很大的影響」。趙無極的作品反映了離散亞洲藝術家在全球視覺文化的貢獻，戰後不少人像呂壽琨般移居香港，也算是離散經驗。這些經驗體現在藝術家作品上，是他們會思考如何尋找中國文化的薰陶和底蘊在國際上的位置，讓中國畫現代化，馬唯中說這些思考是M+收藏考慮之一。

捐贈中包括趙無極兩件油畫作品：1945年的《街頭藝人》和1951年的《昔也納廣場》。1935年趙無極入讀當時的國立杭州藝術專科學校，即現時的中國美術學院，1941年畢業， 1948年移居巴黎。創作《街頭藝人》時，趙無極還在內地，但作品已很前衛並帶野獸派感覺，而且有童稚的趣味，馬唯中說是反璞歸真的創作手法。《昔也納廣場》是趙無極到歐洲各地遊歷，畫下意大利Siena的見聞，作品明顯是由具象過渡至抽象風格，受歐洲大師如保羅克利（Paul Klee）等影響，例如畫中的建築物簡化為線條和形狀等。

也許很多人覺得普通的版畫沒那麼珍貴，但馬唯中指趙無極到巴黎後便一直到版畫工作室去，直到晚年仍創作版畫，M+獲捐贈共9張版畫作品，由1950年的蝕刻版畫《田園牧歌》，到2000年的石版畫《無題》皆有。馬唯中說版畫是趙無極藝術生涯重要創作媒介，可見他較細膩的思維，與他的水墨畫相比是較間接的創作方式，從獲捐贈的各版畫線條中能看到趙無極不同階段如何探索水墨美學。她說收藏這些版畫呼應M+思考水墨的框架，「不一定是ink on paper」，而是背後的美學和哲學；M+將來有機會做趙無極的專題展覽，或是與香港及亞洲水墨畫家作品放在一起展示。

馬唯中畢業禮 離任在即

馬唯中是台灣前總統馬英九的長女，動向一直備受關注。她透露將會離開香港，前往美國紐約的大都會藝術博物館，負責現當代亞洲藝術的策展工作，此次M+收藏趙無極作品是她在M+的「畢業禮」。馬唯中在M+工作了8年多，認為M+團隊的「向心力」驚人，不管外面「風風雨雨」也能克服，從零開始籌備博物館並迎來M+的開幕，也慶幸在疫情期間曾對外開放兩個月。她表示華人地區甚至亞洲地區，只有香港能做出M+這樣的博物館，有國際視野，像台灣機構比較少關注華人以外的東南亞藝術家，「M+可以把香港藝術史、台灣藝術史、中國大陸藝術史這三個非常相近又有不同發展方式的這些藝術發展，以這樣的角度去包容，這是在台灣不會有的，在大陸也不會有……香港社會是很有包容度的社會」。」

文：胡筱雯

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編輯：歐陽德智