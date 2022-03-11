冷飯妙配急凍海鮮 速煮葡式經典湯飯

【葡式風味系列】

葡式海鮮飯是葡萄牙家喻戶曉的湯飯，先爆香配料滾湯，後加米和海鮮煮成湯飯。我女兒Tiffany特別喜歡吃湯飯，有時候不舒服，我就做這道湯飯給她吃，吃完睡覺，特別溫暖。說回這道菜式的主角——海鮮，種類百搭，大路的貝類、軟體海鮮、白身魚類和甲殼類味道均匹配，推介蜆、魷魚、蟹、蝦及龍蝦等。我在示範前的一天在超級市場只看到野生原隻虎蝦（連蝦頭）、韓國蠔和半殼青口這3款急凍海鮮，便買這幾類，你想簡單一點，真空包裝的急凍雜錦海鮮也不錯。

高質蝦 頭身緊連具光澤

高質素的急凍海鮮，大多是在捕撈後最新鮮的狀態下快速冷凍，經徹底解凍後，依然鮮味十足。以今次買到的5隻野生虎蝦為例，其實是由$150減至$100的特價貨，但本身質素高，解凍後整隻蝦有光澤，蝦頭和蝦身仍緊密地連接（圖c），肉有彈性，不會軟爛，開邊後清理蝦腸，抹乾便可。蝦頭新鮮沒發黑、異味，還流下蝦膏，勿浪費，善用蝦頭爆香，使湯底增添蝦味和膏香。

預備好解凍後的海鮮、配料、香料調味和冷飯，正式烹調。先冷鑊下油，中火爆香洋葱幼絲、蒜頭和蝦頭，再加罐頭茄膏和原粒番茄。用罐頭貨，茄味較鮮茄濃香。然後注入熱水，加月桂葉、胡椒碎煮成番茄湯。湯滾起後，取出蝦頭和月桂葉（bay leaves），按次序加青口、開邊虎蝦和蠔，煠熟，海鮮夾起備用。熟了的青口容易脫殼，蝦轉紅色，蠔則小巧脹卜卜。

用冷飯易控火候 轉通粉索汁一流

撈起海鮮後，可隨即加冷飯到湯裏，稍為拌勻。原本做法是在湯滾起後加生米煮成熟飯，但火候不易掌控，我索性簡化至用一般家庭較大機會吃剩的冷飯。然後海鮮回鑊鋪面，灑胡椒碎，關火即可享用。個人覺得煮得剛好即食，仍有米飯的粒粒口感，較貼近葡式海鮮飯的風味，煮久了米變軟爛，像燉飯或粥仔之類的爛飯，如果不介意也可照樣吃。飯以外，可改配意粉，變成海鮮意粉也無得輸——當番茄湯滾起，加通粉、長通粉等空心的意粉，煮至熟透，吸收湯汁，然後加入海鮮再煮即可食用，意粉啖啖都是番茄湯汁和海鮮香，令人口水直流呢！

3大解凍貼士 留住海產鮮味

疫情期間，急凍食物被視為儲糧恩物，海鮮也不例外。於1973年創業的高級海產批發及分銷商「環球海產」營業總監吳曼玲（Merlinda）分享，多肉、少骨的急凍海鮮容易處理，屬熱門儲糧之選，如件裝白鱈魚、銀鱈魚和三文魚，去頭的蝦、半殼青口和蜆亦受歡迎。

認住「IQF」包裝較足秤

那如何選擇靚的急凍海鮮？Merlinda指其中一個方法是留意包裝上的標籤資訊，包括產地、重量、生產日期和食用日期等。至於生產日期，Merlinda指這基本上代表撈捕日期，因為撈捕海產後，於即日直接用低溫急凍處理、包裝，成本較高的冷凍方法是運用液態氮（liquid nitrogen）將海鮮極速急凍，最快5分鐘內完成，最能保存食物新鮮的狀態。某些包裝還印有「IQF」3個英文字母，全名乃Individual Quick Frozen，泛指在急凍過程沒有額外加水冷凍，簡單來說包裝內沒有額外冰塊，相對有冰的包裝感覺較「足秤」。

烹調前又如何解凍？Merlinda指要注意3大要點：

1. 原包置雪櫃解凍

將原包急凍海鮮放進0℃至4℃的雪櫃，自然解凍。

2. 散件入袋 浸清水解凍

將散件的急凍海鮮放進密實袋緊密封口，然後放入一盆清水，置於0℃至4℃雪櫃解凍。水要蓋過海鮮，緊記不能讓水漏入袋中。

3. 鹽水快洗 抹乾水分

預備一盆水，加鹽攪勻成鹽水。生的海鮮可使用清水，如急凍蝦、蠔肉、魷魚、件裝魚等。而半熟或全熟的海鮮可改用食用水，比如半殼青口、半殼蜆、八爪魚等。當海鮮徹底解凍後，拆除包裝，將海鮮放進鹽水快速清洗，然後瀝水或用廚房紙抹乾水分。

Merlinda不建議將海鮮直接長時間浸水，或用流水「啤」水解凍，因為淡水會帶走海鮮本身的鮮味，原隻蝦的蝦頭更會變黑。

■環球海產

網址：www.worldwide-seafood.net

■食譜：速食版葡式海鮮飯

工具：

砧板、刀、廚房剪刀、鑊連蓋、鑊鏟、湯勺、筷子、廚房紙

材料（2至4人分量）：

急凍連殼大虎蝦（已解凍）……5隻

急凍半殼青口（已解凍）……約10隻

急凍韓國蠔（已解凍）……約10隻

去皮原粒番茄……1罐（約400克）

茄膏……半罐（約80至85克）

蒜頭……5瓣

細洋葱……4個

鹽……1茶匙

胡椒碎……1茶匙

黃糖……小量

月桂葉……6至8片

冷飯……2碗

熱水……1500毫升

橄欖油……適量

■做法：

1. 洋葱切粒，省時可改切幼絲；蒜頭切片

2.食用水加少許鹽，分別預備3盆鹽水。將解凍好的虎蝦、半殼青口和韓國蠔分別放進鹽水略洗，瀝水，用廚房紙抹乾多餘水分，青口和蠔備用

3. 蝦剪掉鬚腳，剝開蝦頭，備用

4. 蝦身連殼開背，挑出蝦腸，用廚房紙徹底抹乾蝦肉及蝦殼的水分，備用

5. 冷鑊下油、洋葱和蒜頭，中火爆香

6. 下蝦頭，爆香

7.加茄膏略爆香，加原粒番茄，拌勻

8.分2至3次加熱水，加月桂葉、胡椒碎，大火煮10至15分鐘

9. 湯滾起，取出蝦頭和月桂葉

10. 先加青口，後落虎蝦

11.虎蝦轉橙色，加蠔。海鮮煮熟後，夾起備用

12.加飯，略拌勻，加鹽和糖調味，鋪海鮮，灑胡椒碎，關火。食用時按個人喜好加胡椒碎

■有片睇

想跟Son姐學做速食版葡式海鮮飯？立即去片：

bit.ly/35Dlejg

■烹飪達人

張慧敏（Alison，Son姐），曾任資深獵頭人，現為企業培訓顧問，亦是著名親子、職場專欄作家，在明報《Happy PaMa教得樂》撰寫「辣媽CEO」專欄，以辣筆分享親子教養心得，深受家長歡迎。由於自幼跟隨母親習廚，培養對烹飪的興趣，學得一手好廚藝，精通中、西、東南亞、日韓等多國菜，擅於簡化複雜食譜，讓新手享受入廚的樂趣。

文：張慧敏

圖：黃志東

場地提供：Gaggenau Culinary Studio @ KI Island South Galleria

編輯：王翠麗

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