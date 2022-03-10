showcase：講究剪裁 高級材質 慢時尚哲學屹立不倒

慢時尚是快時尚的一個相反概念，倡議的都是基於環保、可持續發展所關注的事項，例如慢時尚鼓勵以可持續、生態友善（Ego friendly）、綠色和合乎道德等生產的時裝，以抗衡快時尚過度生產對環境的危害。不過追本溯源，快時尚得以興起，亦是因為捕捉到消費者貪新棄舊的心理，但當推出廉價的新品太多太快，反而把消費者「縱壞」，將衝動消費模式推向極致；款式容易過時且質量較低劣，也令消費者對衣飾缺乏情感聯繫而不會珍惜，穿戴壽命往往止於一季甚至更短，形成浪費。

Loro Piana慢工對抗即食文化

慢時尚則講究衣飾的用料與做工，寧可花費於高級材質和講究剪裁以提供親膚觸覺的舒適享受。款式亦要做到超越季度，經得起時間的考驗而不以追逐潮流為考慮，以經典耐看又不失獨特個性為設計核心。因此慢時尚被視為一種更成熟的消費理念，消費者往往已有一種固定和成熟的品味和風格。也有人認為以用料上乘和設計經典這兩項特質來說，慢時尚並不是什麼新生事物，很多時尚品牌都視這些重點為最優厚的品牌價值，Loro Piana就是當中表表者。

作為意大利頂級奢侈品牌，Loro Piana累積了6代生產高級紡織品和面料的傳承及經驗，以品牌「國王的禮物」羊毛為例，其纖維直徑僅12微米，是人類髮絲的五分之一，由澳洲及新西蘭每年生產的50萬公噸美麗諾羊毛中，嚴選不到3公噸的羊毛製成，品牌對上乘用料的追求堪稱無出其右。

藍白色調迎接愉悅春夏

來到品牌2022年春夏系列，除羊絨和小山羊絨外，還有羊絨紡真絲、棉、亞麻及真絲針織等高級用料以配合和暖天氣。系列的設計概念，亦不止視春夏為季節，而更是一種精神狀態，以輕盈的服裝配合令人愉悅的色彩，豐富精彩的生活。小羊皮上的白色、堅果牛奶色、杏仁糖色、牛軋糖色、陽光金黃和檸檬雪葩色等，都是明亮得令人精神一振的色調，加上海洋水漾的藍色、花卉刺繡、品牌少有的大面積花卉圖案，以及經典Edinburgh Stripes條紋圖案等，令整體色調顯得更為豐富。優雅的服裝包括剪裁利落的西裝外套、寬身風衣和短版上衣或斗篷，配合貼身9分褲或直筒長褲，均表現瀟灑出眾的造型，剪裁柔和飄逸的裙子更是獨當一面的單品，為系列營造出舒適愜意的風格。

查詢：Loro Piana 2868 9623 （置地廣場店）

文：溫兆明

模特兒：Xin Yu（Elite Asia）

化妝及髮型：Kyo Lee

編輯：陳淑安

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