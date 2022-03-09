腕表工藝 偶然遇上的驚喜 鏤空超薄機芯 鑽石相伴

今次首先亮相的WW表展新表是Piaget，以Piaget Polo Skeleton鏤空腕表和Limelight Gala Aventurine腕表展現品牌的高級製表和珠寶工藝。Piaget Polo Skeleton鏤空腕表採用超薄機械結構和鋪鑲鑽石，其1200S1超薄鏤空自動上鏈機芯和腕表上的1746顆明亮式切割鑽石同樣吸引眼球。Piaget Polo近年成為品牌的主打系列，但表款其實早在1979年時已面世，相比起外形較為斯文的Altiplano系列，Polo的定位更傾向作為日常使用的精緻表款。

新的鏤空腕表採用直徑42毫米的白金表殼，厚度僅7.35毫米，鑲嵌268顆明亮式切割鑽石，搭配白金拋光緞面並鑲有1478顆明亮式切割鑽石的H型一體式表鏈。雖然表鏈上鑲嵌近1500顆鑽石，但在品牌的Atelier Extraordinaire工匠鑲嵌之前，每顆鑽石均經過精細的切割，故能夠在約60多個小時完成整個鑲嵌工序。腕表配備摺疊式表扣，表冠上另鑲嵌一顆倒置鑽石，帶來尖銳獨特的觸感。

逾千顆鑽石 切割精細

至於腕表搭載的1200S1機芯，則是世界上最薄的自動機芯之一，此機芯不僅採用鏤空設計，厚度亦只有2.4毫米。石板灰色的機芯設計源於品牌著名的超薄自動上鏈1200P機芯，經兩年多研發後改造成鏤空版的1200S機芯，過程中需移除大部分的金屬，去蕪存菁成鏤空的狀態，而不影響機芯的功能。在1200S面世以後，品牌再以兩年半時間，推出新一代的1200S1鏤空機芯。1200S1配備新的調節裝置，提升機芯阻隔磁場影響的能力。與1200S和1200P一樣，1200S1機芯在表盤8時位置設有偏心擺陀，正面與背面的藍寶石水晶均可讓光線照進機芯。雖然機芯盡量精簡，但仍具有44小時動力儲存和30公尺的防水性能。

砂金石表盤猶如夜空

相比起搶眼的Polo Skeleton，Limelight Gala Aventurine腕表較為含蓄低調。系列源自1970年代，當時品牌創作了帶有加長表耳的珠寶腕表，後來演變成Limelight Gala系列，不對稱表耳、弧形表殼和鑽石鑲嵌是系列的標誌風格。

腕表32毫米的白金表殼兩側，延伸成鑲嵌着62顆鑽石的漩渦狀造型表耳。表殼內搭載501P1自動機芯，配搭精緻的白金米蘭網織表鏈。米蘭網織表鏈看似簡單，但其製作如同高級訂製禮服一般，需由8個伯爵工匠，花超過100小時精心打造而成。表鏈的製作始於一縷金線，然後將其製成螺旋狀並編織成柔軟的黃金織物。每條表鏈均由366條螺旋線和一個滑扣組成，具有出色彈性，穿戴時非常舒適，能緊貼手腕。

新表設計靈感來自夜空，表盤用上閃耀的砂金石。砂金石起源至17世紀的威尼斯Murano玻璃產區，將氧化銅加入玻璃的工藝，製作成猶如夜空的銀河景象。Aventurine一字源自意大利文a ventura，有「偶然」的意思，因為當時的工匠正是在偶然的情况下發現砂金石的製作工藝。不少腕表和珠寶工藝，其實就像砂金石一樣，經過多次的失敗和嘗試、不斷鑽研再加一點點的偶然，才發展成今時今日的成熟技術，也正因如此，每枚高級腕表和珠寶也都是難能可貴的傑作。

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文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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