教大GPS：由支援非華語學生 到促進多元文化學習

視非華語為「不足」 聚焦包容

第一個取向是，因為學生能力水平參差，令教師很難照顧，這是有待解決的社會問題。就此，教育局推出政策「加強幼稚園對其非華語學童的支援」、「照顧非華語幼兒學習中文」，而錄取非華語學生的幼稚園可獲資助（教育局通告第14/2019）。

由於重點在支援非華語學生，我們便聚焦在他們的不足，例如學習中文缺乏語境、困難重重等。兒童圖書（例如《嘉嘉的外籍朋友》、《我們都一樣》等）中的典型情節總是：非華語學生來自貧窮家庭，不諳中文，沒有自信，對中華文化一竅不通。幸而，有華語學生充當愛心大使、小老師，經常與非華語學生聊天、閱讀圖書。最終，非華語學生的中文大有進步，也融入學校生活。這些故事對於華語學生的啟示是，要接納、包容非華語學生。

至於沒有非華語學生就讀的學校，課程保持原狀，教師和學生不用擔心這個問題。

視非華語為「長處」 雙向交流學習

看待非華語學生的另一個取向，是視之為社會重要的資源。

由於不是支援，焦點不在非華語學生的困難；而是既然課堂有非華語學生，教師怎樣發揮他們的長處，從而促進全部學生的學習？舉個例子，一般華語學生學英文，每每缺乏說英語的機會，而部分非華語學生日常慣用英語，口語很流利。教師如何盡其所長，以協作學習的方式，提升華語學生的英文？

另一個例子是，教師教「了解世界」、「尊重不同文化」等課題時，可以邀請非華語學生分享生活經歷，具體而實在。反之，沒有非華語學生的課堂，教師唯有依靠教材中的他人經驗。

非華語學生增添了學校的多元文化，開拓學生的視野，豐富他們的生活方式。因此，華語學生對非華語學生的態度，不是要包容別人的缺點，而是由衷賞識對方的文化習俗，彼此欣賞、互相學習、雙向交流。

我們21世紀的教育願景，不正是希望學生走出香港，將來擔當華語地區與鄰近國家的橋樑？就算沒有非華語學生就讀，多元文化學習同樣重要。

綜合而言，兩個取向之間並沒有其中一個較優勝。假如我們是倡導政策、向政府爭取資源的社工，跟我們是每天以言行舉止作為學生榜樣的教師，我們所選擇的取向便可能完全不同。但可以肯定的是，如果我們的想像中只有單一取向，比起我們能夠依照特定情况，從兩個取向中選擇較適合的一個，當然後者更靈活。期盼我們與非華語學生一起成長，培育覺醒多元文化的下一代。

文：林浩昌（香港教育大學「非華語幼兒的中國語文教學專業發展課程」課程主任、兒童教育及發展科學研究中心成員）

作者簡介﹕由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第387期]