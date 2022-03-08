教學質素叮噹馬頭

問◢ 女兒在循道衛理聯合教會亞斯理幼稚園讀PN（學前班），原校已取錄為K1生，同時收到聖公會荊冕堂士德幼稚園取錄。請問論學術哪間比較優勝？應如何選擇？

答◢ 循道衛理聯合教會亞斯理幼稚園和聖公會荊冕堂士德幼稚園，都參加了教育局免費優質幼稚園教育計劃。本人參考了教育局對該兩校之評核報告，給予兩校的評級同是A（從A++至A-），無論在管理、學與教、學校文化及給予兒童支援各方面都大同小異。宜選擇你孩子正就讀的那一所，不用再適應新環境。

啟思 新加坡卓薈

有利升直資／國際校

問◢ 請問啟思幼稚園九龍塘正校、新加坡卓薈國際幼稚園及浸信會奧基英文幼稚園，哪一間令小朋友有更全面的學習經歷？如果日後以直資／國際中小學為目標，哪一間較有幫助？

答◢ 3所幼稚園各有特色。啟思幼稚園九龍塘正校以小朋友為中心，讓學生歡樂學習主題活動；新加坡卓薈國際幼稚園根據英國EYFS課程，以英語、粵語及普通話教學，亦從遊戲中學習；浸信會奧基英文幼稚園用主題教學，引導兒童探索世界。3所幼稚園以啟思正校更能令小朋友有全面學習經歷，如以直資／國際中小學為目標，可考慮啟思正校；其次是新加坡卓薈。

穩奪真光學額

好過博大抽獎

問◢ 本人為幼稚園K3小朋友的家長，屬於西貢95校網，在自行派位階段以20分選擇宗教學校但未獲派位。現在有香港真光中學小學部的取錄學位，但這私校要求家長放棄統一派位。這所學校各方面都不錯，但始終考慮到距離較遠，而我們還有一個較小的小朋友，所以如果放棄統一派位都有些掙扎，因為等於放棄所有官津校。想請教這所私校值不值得我們放棄大抽獎的機會去入讀呢？我自己打電話問幾間95網心儀津校，都表示如果如沒參加大抽獎，叩門機會微乎其微。

答◢ 我是穩陣派，主張「一鳥在手，勝百鳥在林」，因為香港真光中學小學部是好小學，宜接受了再作打算。如果放棄了，你便在大海飄流，萬一幸運之神不來救你便一無所有。你有把握統一派位派到一所好過真光的學校嗎？如有，便參加統一派位。

文：趙榮德

作者簡介﹕前喇沙書院副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

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[Happy PaMa 教得樂 第387期]