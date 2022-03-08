讀書時節：問姻緣、問工作、問健康

作者：艾拉．柏素德、蘇珊．艾爾德金

譯者：趙永芬

繪者：羅翰．伊森

出版社：小麥田

當你困惑時，會自己思考、找朋友師長傾談，還是會花點錢到廟街找一檔「睇相」算命，讓陌生人為你分憂？人生的經歷猶如恆河細沙，困惑又如星河密佈。人長大了，仍不知如何應對生活，孩子呢？就更加迷惘。

記得學校圖書館有一本很受師生歡迎的《答案之書》，厚厚的幾百頁，每一頁就只一句話，前後沒連貫；只要你心中有疑惑，誠心打開其中一頁，入面的句子，就成為你走出迷霧的指引。當然，這本書盡是模稜兩可的句子，玩味性質較重，不能針對問題提出方案。如要深思和解決問題，我都會投靠書桌上的一套工具，專門治癒困擾的《故事藥方》。

塵世中的煩惱目錄

打開這本書，彷彿看到塵世的所有困擾。愛情的「初吻」、「約會」、「單戀」、「失戀」、「離婚」；交友的「沒朋有」、「太多朋友」；青春期的「平胸」、「夢遺」、「長太高」、「暗瘡」；生活各項事情如「不想寫功課」、「不喜歡老人家」、「怕數學」、「不得不照顧年幼弟弟」、「父母太強勢」、「父母太忙碌」、「覺得像個輸家」、「喉嚨痛」……各門類的生活困擾，密密麻麻列舉成13頁的目錄。僅僅讀這書的目錄，都能讓我們看到青少年心裏原來有這麼多的困擾；也提醒大人，可能有些難處一直收在心裏，等候梳理。

給年輕人的人生提案

如果在《故事藥方》目錄中找到自己的困惑，按書中指示打開相關章節，便會找到具體的提案——一部文學作品，讓你尋找共鳴、支援心靈及啟發向前。以「背叛」為例，打開相關章節，便向讀者推薦《獅子、女王、魔衣櫥》和《莉莉的紫色小皮包》，書中既寫到兩部書的故事大意，也簡述了書中人物面對被背叛的情境。相應的故事讓讀者感同身受，紓解心情，也能借鑑書中人物的應對困境。

給家長的聊天盒

對於大人，《故事藥方》是部療癒書。書中不時有小章節，是寫給大人的生活提點，書中也有親子閱讀教育的指引。不過更重要的，是家長可藉這本書與子女溝通。從社交到健康都無所不包，生活瑣事如少女因「胸罩」感不適的這種成長小課題也有涉及。如果送這書給子女，或與他們一起讀，父母就能了解子女的困惑。就像有一次，一個男生路過圖書館，我問他是否想「脫單」，然後和他一起翻翻《故事藥方》尋找方案。當下是推薦書籍，也成談心的切入點。

我常跟學生說，《魯賓遜漂流記》是我的人生支柱，因為在人生最孤單時，我與小說人物互相陪伴，心有依靠，找到振作的動力。我相信年輕人在困惑時，一部文學作品可能成為救贖。書海浩瀚，該如何找到作品去分憂解憂？《故事藥方》就成了好的指引。不得不提，此書出版時，就成為當年英國職業父母「最佳聖誕禮物」。

文：程志森（資深學校圖書館主任）

作者簡介﹕手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

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[Happy PaMa 教得樂 第387期]