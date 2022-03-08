上一課：父母「進修」學習教養方法 品格教育 打開與子女溝通之門

家庭中建立重視品格氛圍

從錯誤中學習，是不少新手父母必經的階段，曾被認為是「虎媽」的凌葉麗嬋（Josephine），就是因為向女兒實施高壓教育，導致母女關係破裂，後因女兒被壓迫到企圖自殺，她才驚醒過來。「那時我像很多傳統的家長一樣，只顧專注於孩子做得不好的地方，就像一個QC（quality control），但這樣既令子女覺得被針對，父母又有壓力。」後來女兒給她的警號，令她有所反思，不但嘗試以另一種方式與女兒相處和溝通，更成立了非牟利組織「香港有品運動」，希望從家開始，讓更多父母由孩子小時候，就在家庭中建立重視品格、接納、鼓勵和表揚的氛圍。

最近，香港有品推出了一個「品格教育導師認證課程」，以1至2年、有系統的課程，揭開家長、教育工作者甚至有意從事品格教育人士的盲點和迷思。課程內容包括必修科及選修科兩部分，當中涉獵到多個範疇，如6A品格教育、正向品格教育、高效聽與講技巧等，更邀得香港樹仁大學正向心理學研究室總監陳自強、香港有品運動6A品格教育及美國JMM認證講師李灝濂（Vinic）等作為導師，而Josephine亦會親自教授其中一科選修科。學員只要在2年內修讀所有必修科，以及自選2科或以上選修課並達到學分要求，便可獲得「香港有品運動」簽發之「品格教育導師」認可證書。

教養課程「入屋」實用

有別於一般教養課程，Josephine說這套課程並非「每樣少少炒埋一碟」，而是一系列環環相扣的知識，而且非常「入屋」、「落地」，實用及可行性強。「我以前都讀過不少教養課程，有些有用，有些無用。我明白家長在某些位置上有時會感到很無助，所以很想讓他們可以有系統認識品格的特色。」她說，「品格」並非指孩子缺乏的東西，而是剛好相反，「每個孩子獨特的價值和特質，就是品格，重點在於我們如何把這道緊閉的門開鎖，讓他為自己感到有價值，活出快樂和有意義的人生」。

課程導師之一的Vinic說，課程除了理論，也有實務的訓練，受惠的不止是孩子，連學員的個人身心靈亦會得到提升。「課程最終目的是希望取得證書的學員可以在其能力和範疇上幫助更多的人，所以課堂亦包括設計品格教育計劃書，讓他們有能力在自己的機構、學校或公司安排品格講座、推廣和教學課程等，畢業生亦可免費使用我們網上的資源庫，共享學院所分享的品格教育相關資料。」

■INFO

品格教育導師培訓認證課程

對象：社工，從事教育、輔導工作，家長及任何對品格教育及家庭教育有興趣，或有志投身品格教育的人士

日期：每學年分為春季和秋季2期，春季為每年3至8月，秋季為每年9至2月。全年均可接受報名

費用：$18,800（學員在報名時先付25%報名，待第一科課程開課前繳付剩餘75%）

主辦機構：香港有品學院

報名：bit.ly/3K1kzGS

文︰顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第387期]