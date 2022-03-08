影響升中部署

受第五波疫情影響，Kanris兒子Jonathan的升中部署也難免受影響，「都擔心萬一自行（自行分配學位）不成功，又取消了呈三（第三次呈分試），會影響大抽獎（統一派位）的結果」。她又說，以往暑假都會買暑期作業給Jonathan做的，當作溫故知新，但今個「暑假」來得太早，學年又尚未完結，她預料很多題目兒子都不會做，所以也沒有花錢購買了。轉眼一個學年過了一大半，她笑言身邊很多家長都形容子女上進心「清零」，近視則「加零」，「當跑步都要戴口罩的時候，唯有個個小朋友都留在家打機，近視不加深才怪呢」！●

小五生家長︰

呈分試備戰變懶散

黃太認為，「提早暑假」對其子最大影響，是備戰小五呈分試的心態。「原本3月是第二學期考試，讓小朋友可在呈分試前『熱身』，但現在第二個考試取消了，孩子變得很懶散。」黃太又擔心「暑假」後，教師為追趕課程，教學進度會加快，兒子消化不來，「其實對小朋友來說，只是先甜後苦啊」！●

K3生家長︰

自理、社交能力稍退步

面授課堂大幅減少，余先生指Jabez的自理能力、待人接物也稍稍退步，「返學很有紀律的，但現在吃飯、餐桌禮儀、禮貌等，表現都不及以前」。另外，Jabez每天只有短短30分鐘網課，教師難以花時間指導他執筆寫字，這個重責，便落在爸爸身上，「比起家姐當年，Jabez現在的寫字量是少的，都要靠我去教他」。不過，余先生不太擔心兒子小一適應問題，他打趣說︰「我相信來年全港小一生的情况也差不多，不會有孩子特別『標青』吧！」

[Happy PaMa 教得樂 第387期]