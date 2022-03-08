童心抗疫：學校變陣應對 「暑假」後趕課程迎測考

文︰沈雅詩

這兩年受疫情影響，取消過兩屆小六下學期呈分試，但小五下學期是學生首次呈分，也是左右「中一自行分配學位」大局的其中一個重要數據，教育局不輕言棄考，最新公布把小五呈分試成績資料遞交日期延至8月12日。

敲定小五呈分考試範圍 可預早溫習

為幫助小五生在「提早暑假」後，可應付這重要一關，很多小學都不敢怠慢。其中福建中學附屬學校（福附）校長徐區懿華（Eva校長）便在3月「暑假」前臨時變陣，拍板敲定以放假前第二學段的學習內容作為考試範圍，換言之，學生可利用這一個多月的「暑假」預先溫習，作好準備。

「我的做法，不是縮窄考試範圍，而是提早讓家長知道，究竟呈分試具體的考核範圍是什麼。社會已經太多不明朗、不可預知的狀况，我相信，如果有些事情能讓家長早些掌握，他們會安心些。」Eva校長說。

福附每學年共有3學段，正常來說，每學段都有一次考試，而小五呈分試，一般是呈交第三學段期終考試的成績。然而，今年卻「特事特辦」，「『暑假』後，一至四年級同學便隨即展開第三學段，但五、六年級就不會。老師會先幫助他們重溫第二學段的學習內容，然後提前在5月12至17日期間考試，之後才開始第三學段教學」。她補充，不採用第三學段考試做呈分，是想避免學生因為「學唔切」、「溫唔切」而影響成績。

編排相關課程作業 力保Pre-S1

另一方面，教育局長楊潤雄亦決定不取消原定每年7月中旬舉行的Pre-S1考試，但暫延至8月2日開考。因為按現行機制，局方會每兩年抽樣一次，以衡量學生所屬小學的表現，作為中一派位的調整工具，以決定小學三個派位組別學生學額的比率。而原先2020年是「抽樣年」，但當時同樣因疫情緣故取消，他說如長期不考，或影響局方掌握學校及學生表現。Eva校長對局長的想法有保留，「我覺得對學生、家長來說，這個未必是好的安排」。

她不諱言，福附是直資學校，大部分學生都直升福建中學，因此Pre-S1對該校影響輕微，「其實現在最需要關心的，不是讀書、成績好不好的問題，而是生存考驗的問題。在當前社會面對如此重大危機的時候，所有市民都應該把精力優先放在防疫、遏止疫情，以及如何保持精神健康的問題上，這些比起考Pre-S1更加重要」。

香港佛教聯合會會屬小學校長會主席、佛教林金殿紀念小學校長吳永雄則原則上同意楊潤雄的說法，因為今屆小六生的升中派位，已經是沿用2016及2018年Pre-S1抽樣所得的平均成績，倘若2022年又再取消抽樣，他擔心數據的可信度和有效度也受影響。然而，要處理這個問題，不論學校或學生，壓力亦很大。

「因為這幾年，學生停課的日子實在太多，如果學校不先花些工夫，就隨便讓學生去應考Pre-S1，恐怕結果會很慘烈。」他相信，業界現在也忙於籌措，如何讓小六學生考畢校內試後，還能騰出空間好好準備Pre-S1。

吳永雄承認，今個「暑假」對該校學生來說，不會太輕鬆。「以往暑假，我們也有功課給學生，但內容就跟課程無太密切的關係。不過，今個『暑假』就不一樣了，我們會編排一些跟課程內容相關的假期作業，而且我已特別提醒教師，假後一定要追趕進度，因為我們假設4月中能復課，學校都需要有最少8個星期面授課堂，才適合安排學生測考，那可以預期，大家都不會輕鬆。」

提早暑假「買一個希望」

不過，亦有學校選擇從容面對。聖博德學校校長張作芳表示，雖然現在破天荒「提早暑假」，但由於本學年最後上課日也順延至8月12日，因此在「帳面」上，該校只是少了幾個上課天，實質差距不大，她估計，只要減省少許試後活動，今學年的教學進度可維持不變，問題不大，「我反而請教師今個假期不要給小朋友太多功課，都是以閱讀為主，不要安排紙本功課。因為學生、家長都需要去檢測，我不想為他們帶來太大壓力」。

談到在3至4月加插「暑假」，張作芳稱，肯定有打亂學校陣腳，以該校為例，已馬上把3月底的考試，順延至5月底，但她個人還是支持政府這個決定，當是「買一個希望」。「我心底裏最希望停下來的這兩個月，最終可以換來香港變回正常，換到我們盡快可返回學校上實體課。既然已經再沒有其他辦法，那就即管一試吧」！

[Happy PaMa 教得樂 第387期]