身體殘障有口難言 「眼睩睩」傳情達意

技術1：眼動AAC系統

如果不能說話，可以用文字、手語溝通；但如果手腳也不能活動，怎麼辦呢？香港中文大學博智感知交互研究中心（Centre for Perceptual and Interactive Intelligence ，簡稱CPII）研究項目「言語及語言智能」的其中一個研究計劃，希望以科技為這些人「發言」。「我見過有些同學仔雖然身體動不了，但他們眼睛很『精靈』，想表達自己，卻礙於身體殘障做不到。」中大信息工程學系客座助理教授、CPII首席研究員陳苑茵發現，一些嚴重智障學童面對着這些困難，於是與團隊開展研究眼動AAC系統。

改良觸控電子版溝通簿

早於2014年，陳苑茵參加一個AAC講座，認識到有些人有溝通困難，「當時就想，既然我是信息工程系出身，學習communication engineering（通訊工程），能否學有所用呢」？於是她開始投入AAC電子化研究。

陳與康復機構香港耀能協會合作，研發「通話易」通訊應用程式（圖e），系統內有不同圖卡，可組成句子，並可以發聲；更運用雲端輔助通訊技術，使用者可與親友即時通話。程式獲得香港資訊及通訊科技獎2020︰智慧市民（智慧共融）獎金獎。

陳留意到，使用傳統AAC圖卡，使用者往往只選一張卡，但變成應用程式後，就會很踴躍一次選多張卡。

度身訂做數據庫

不過，在「通話易」測試期間，腦麻痹患者因手腳不靈活而無法使用觸控式AAC，一些嚴重智障學童亦有類似困難，促使陳苑茵開發眼動AAC。首先要建立一個AAC數據庫，團隊蒐集資料是靠逐一查訪照顧者，了解使用者平日活動和想法，雖然方法並不high-tech，但有度身訂做的效果。團隊成員林泓江和王偉忠表示，系統平台建設後，要花相當多時間和心思與照顧者和使用者溝通，仔細調整內容和設置，才能切合使用者需要；中大醫學院耳鼻咽喉頭頸外科學系副教授、言語治療科主管李月裳亦擔任項目共同研究員（co-investigator），在研發過程中提供專業意見。

眼球輸入圖示 化作真人發聲

眼動AAC 結合眼動儀技術和電子化AAC系統，以眼球活動為輸入方法，讓使用者以AAC卡或文字表達自己。

1.舉例：在學校，學生（使用者）可透過系統與教師溝通。系統主頁問「你今日想做什麼」，有4個活動選擇。圓形游標會跟着使用者視線移動，直至他望定圖示就能揀選該選項。選擇後會有真人發聲讀出內容（圖a）

2.如選「講故事畀我聽」，就會進入「你想聽什麼故事？」頁面，可選擇不同故事（圖b），然後再選地點等，諸如此類

3.最後選「Gogogo！」學生與教師便完成了一個完整溝通。陳指，「之前教師不會給學生選擇，有了這個系統，學生便可以表達自己的意願。另外，還設計了家用版」

文：李欣敏、植蔚卿

編輯：梁小玲

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