長者再婚有愛有性 美好下半場基石

年老再婚，從來就不是容易事。阻力可以來自家庭、社會、傳統，甚至是個人觀念。老年人一直被視為「無性」一群，「臨老入花叢」會被譏笑。

要知道，無論任何年紀都有權爭取美滿生活。幸福生活更是美好人生下半場的基石。

從診所返家，已接近晚飯時間。還以為太太在家中等我一起吃飯，怎知家裏沒有她的蹤影。到了開飯時間仍不知所終。我正納悶，這時才從手機看到她的短訊：「No dinner. Back later.」。

怎麼了？外出吃飯也沒有事先通知。似乎今次飯敘不是預早安排，難道遇上了什麼突發事情？

因此，當她抵家，我忍不住追問，而她的回答竟是：「我被急call去幫拖，Cherry同Nathan吵大鑊呀！」

「吓，你去做調解！有用嗎？」我不禁問。

「當然有！」太太得戚的回應。「經過我冷靜分析，感同身受的回應，Nathan已初步同意讓Cherry結婚啦！」

喪偶後身兼父職 退休遇第二春

Cherry是我太太的表嫂，與表兄Philip於1981年結婚。我對他們結婚日期特別有印象，是因為我和太太的婚期亦在同一天。而他們的兒子Nathan，亦與我的大女兒同年出生。Cherry與太太甚有緣分，她們是同年畢業生，也曾當過教師，最終大家亦是轉職到政府部門工作直至退休。因此在太太的妯娌之中，與Cherry總有說不完的話題。太太常說：「Cherry真係好叻，又堅強、又獨立。更是一等一嘅好媽媽。」

不過，Cherry的命運並非無風無浪。Nathan升中那年，Philip確診患有肺癌。雖然病發初期病徵十分輕微，只有咳嗽及聲音沙啞，但是經檢查便診斷為肺癌四期。這突如其來的噩耗對任何人來說都是極難接受，幸好Philip有Cherry同行，攜手積極面對。兩年的抗癌路雖不易走，但Philip臨終時心存感激，更說今生無悔，因為碰上了Cherry是他一生的最大福氣。

Philip走後，Cherry消沉沒多久便抖擻精神，將心思全放在培育兒子上。她身兼父職，獨力支撐家庭，盡力不讓Nathan因單親而有所缺失。而Nathan亦不負所望，他性格開朗，成績優異，健康成長。現在30歲出頭，已有自己事業、成家立室，有嬌妻、有兒有女。所以，Cherry放下心頭大石，退休後全情投入生活，做義工、學書法、學唱歌、去行山、做運動，總之，每天忙得不亦樂乎。

兒子反對再婚 「只是貪你的錢！」

當Nathan問媽媽能否做「全職嫲嫲」，幫忙湊湊孫兒，Cherry選擇了一個抱歉的回應：「如果我抽到時間，就來幫幫手，好嗎？」當然Nathan心裏是「唔好」，但既然媽媽這樣說，只能無奈接受。然而，真正讓Nathan不能接受的，是以下消息。

前一陣子，Cherry告知兒子：「Nathan，你知道輝叔叔呀！媽媽在義工隊裏認識，兩年幾來，我們真的好投契、好開心。我們打算年尾結婚！」

這消息簡直像一枚炸彈直轟Nathan頭上。他最先不懂反應，回神後，他極力反對母親再婚。咆哮的理據，多不勝數：

「都一把年紀啦！做朋友無妨，點解要結婚！」

「後生時，你都不要男人，為何老了反而要男人？」

「一睇就知阿輝不是好人，他只是貪你的錢！你不要傻呀！」

「我不會承認阿輝！你唔可以同佢結婚……」

母子為此吵過多次，愈吵愈烈。相信今次一定是異常激烈，否則Cherry不會請太太急去幫忙。

研究指90歲也有性趣

年老再婚，從來就不是一件容易事。阻力可以來自家庭、社會、傳統，甚至是個人觀念。在黃昏戀中，女性尤其受壓。傳統認為喪偶後，男性找個伴侶照顧起居，算是無可厚非的事；但是女性長者提再婚，就是有點過意不去了。結婚總是包含了性生活，而社會一直視老年人為「無性」一群。

每當提及老年與性，不少人滿臉疑惑，尷尬地說：「都一把年紀啦，仲嚟呢一套？」他們認為老人對性失卻興趣是必然；而老年夫婦，若環境許可的話，最好就是分房而睡。坊間更有謬傳：「一滴精一滴血」、「血壓高，仲行埋，馬上風，有你中」、「性生活多啲，條命仔短啲」等。因此，部分長者對性產生內疚、羞恥，甚至恐慌。除此之外，老化過程難免使外貌改變、皮膚鬆弛、頭髮稀疏，自覺失去魅力，於是便會盡量迴避親密時刻。因此，很多人未到60歲已絕口不提「性」。臨老入花叢、老而不尊的長者會被譏笑，老者應無性生活。

不過，事實並非如此。

首先，老年人絕非是無性一族。研究發現，老人就算到90歲，如果身體及心理都正常，他們會對性保持興趣。同一項調查亦說明，性能力方面，就算是80歲的年老男士，如果身體健康，是完全可以保持正常性生活。女性方面，雖於更年期後性交時，需更長時間才得到潤滑，但這些生理改變並不構成性生活障礙。事實上，大部分女性在更年期後仍然對性有濃厚興趣，有些更承認在停經之後對性的興趣和享受更濃烈，因為已不再需要擔心懷孕，可以更享受性愛。

適度性生活有利長壽

其次，健康的性生活對長者有益無損。老年人有適度性生活，有利於機體性激素持續分泌，防止性器官過早衰萎。在女性而言，可使婦女的性周期活動比較有規律，陰道不至於因分泌太少而乾澀。男性方面，若性交稀少或完全停頓，患上前列腺炎、前列腺肥大或精囊炎等的機率較高。因此，適度性生活有利於防止性器官早衰。

此外，性更可促進健康長壽，研究證明適度性生活可使體內分泌增進健康的激素，包括乙酰膽鹼，內啡肽分泌亦會增加。這些激素能把血液流量、神經細胞興奮程度及生理和生活機能調節至最佳狀態。這樣的話，人的食慾會轉好，精力充沛，巨噬細胞和抗干擾素的活力亦會增強，抗病能力自然提高，有利於長壽。

不過，我覺得老年性事最大意義莫過於「想愛人、想被愛」的滿足。人類自出娘胎便渴望愛、受愛撫、受安慰。長者亦應該與其他年齡人士一樣，享有滿足性生活。這包括廣義的「性愛」及狹義的「性行為」。老年人或許着重靈性多於肉體，但是他們都有情慾，有渴求，希望伴侶分享生活是自然不過的願望。性愛能提高生活質素，也是他們的權利。對此，我們一定要尊重。

我不知道太太用什麼理據說服Nathan。問及詳情，她只簡單回應：「OK啦！Nathan在有條件下開『綠燈』，最終同意媽媽與阿輝拉埋天窗！」

真不知太太所指的「條件」是什麼，不過，在老人再婚的關節上，支持和體諒十分重要。子女反對父母再婚可以是基於感情上、經濟上及面子上的問題。要好好處理來自子女的阻力，長者亦應盡量事先通傳、溝通意念、尊重子女感情、合理處理財產。至於對那些少數蠻不講理、強分財產、自私自利的子女們，老年人亦切不可屈從，應該據理力爭，意志堅定。

要知道，無論任何年紀，我們都是有權去爭取自己的美滿生活。幸福家庭生活更是美好人生下半場的基石。

文：梁萬福

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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