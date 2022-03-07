我和老王相交多年，慣了和他說笑抬槓。為了不讓他沾沾自喜，我告訴他我只認同他一半，經驗的確很重要，但年紀老大不一定代表有經驗或功夫了得，例如他提到的御醫，即使以前閱病人無數，累積了許多經驗，但當了御醫後來來去去只是給皇帝和他的家人看病，功夫都丟荒了，懂不懂看病都大有問題，要不是太醫院裏他麾下大夫為他設謀獻計，可能單是照顧皇上的龍體他也過不了關。老王聽了大為不悅，說我是借古諷今，劍指那些升了上神枱，空有醫生之名，卻只做行政，不看病人的高層醫生；還說自己醫科畢業之後，沒有停過看病人，從沒退下火線，現在雖然年紀不小，無復當年勇，但仍是不折不扣的前線醫生。

老王的夫子自道，點出了「業精於勤荒於嬉」的重要，我們當醫生的，和巧手工匠一樣，只要沒丟生手藝，年紀老大又何妨，經驗豐富，更是加分點呢！

可是，資深醫生還是要面對科學進展突飛猛進，醫學發展日新月異帶來的問題。人老了，學新的事物不是那麼容易，尤其是需要一雙巧手掌握的技術，例如精細的外科手術，其中一個典型的例子是微創外科。我們讀醫科的時候，微創外科還未面世，我還記得我的外科教授曾說，最危險的就是那些企圖做「匙孔手術」（keyhole surgery）的外科醫生。他所指的匙孔手術，遠遠不是現代的微創手術，而是泛指醫生為了病人外觀或減少創傷，盡量把皮外傷口開得細小；教授認為這樣做會導致醫生看不清楚切割部位，增加病人風險。

不熟悉微創手術 勉強做害苦病人

現代的微創手術，多是採用內窺鏡，例如腹腔鏡和胸腔鏡等儀器，醫生壓根兒不會直接看到手術部位，只是通過窺鏡的鏡頭看電視。切割和縫線等都和傳統手術有很大分別。微創手術，經過差不多30年的發展，已成了外科主流，新一派醫生當醫學生時已經涉獵。這可苦了那些年長的資深醫生，要從頭學懂並掌握一門新的技術，確實不易，要不恥下問向徒子徒孫輩的醫生請教，更是強人所難，向病人坦率承認自己落伍，對新技術不掌握，有些醫生又覺得面上不好看。我便認識兩位前輩外科醫生，一位明知微創手術最適合病人，但在病人面前說反話，一面誇大微創的不好處，一面游說病人接受傳統手術，終於給病人投訴；另一位更進取，膽粗粗的為病人做並不熟悉的微創手術，結果弄傷了血管和其他器官，最後要剖腹修補才救回病人一命。

兩位資深醫生的故事，提醒我們醫學院老師常掛在口邊的教誨：「Know your limitations」 （知道你的局限）。醫生主宰病人的福祉，甚至性命，自己不懂，便應該把病人轉介給懂的同業，不管是多有經驗，多資深的大夫。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）

作者簡介﹕中大榮休教授，專攻新生兒，論盡奇難雜症，月旦醫護界二三事

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