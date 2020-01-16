吾生有杏：院長醫生周記（185）：天災人禍

醫院內，這病毒威脅着老人及長期病患者的生命，慨嘆不少重症患者沒有接種疫苗。無論是個人執意還是其他種種原因，如今都要付上沉重代價。今天老人院舍只有少數人士還未受感染，與時間競賽的空間愈來愈狹窄了。

在醫院、院舍以外的地方，大部分受感染的人士都是患上輕微徵狀，通常過一個星期左右便會痊癒。對於許多市民，這疫情所造成的恐慌及生活混亂，似乎遠比健康威脅更甚，每天都有搶購糧食、服務癱瘓、公司結業的新聞，是什麼原因令到我們如此驚惶失惜、方寸大亂？反觀日本、韓國等地方，每天有十數萬至數十萬個案，那裏的人民卻生活如常。

做好本分 等待黎明

還有太多不明白的事情，慢慢地領略自古以來「天災人禍」這個四字詞的箇中奧妙。既然我們沒有能力改變這四字定律，唯有緊守崗位，做好自己的本分，沉默地等待黎明的來臨。

文：陳家亮

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