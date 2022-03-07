第五波情緒求助飈升 疫下焦慮 囤貨為增掌控感

第五波疫情下，香港人受不安、焦慮、憤怒、無力感困擾，壓力爆煲。情緒支援機構的求助飈升，今年首兩個月的個案已達去年全年四成！疫情未見終結，如何紓緩壓力和情緒？

「第五波疫情令到整個社會都很差，經濟差過之前很多，而政府政策令市民手足無措，社會氣氛非常慘淡，市民情緒亦因而惡化。」香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國指，他們的24小時情緒支援熱線接獲與疫情相關求助飈升，今年首兩個月有272宗，相當於去年全年655宗的四成。

怕強檢隔離 源於「未知」

求助者最受困擾的問題，依次序為：對政府處理手法不滿，疫情影響情緒、日常生活及工作。「他們一般都是焦慮，擔心疫情影響工作、收入；亦會憤怒、無奈，這些通常是針對施政的反應，不知道政府想做什麼，朝令夕改。」而家長子女在家相處時間變多，都會增加衝突。

精神科專科醫生麥永接表示，他接觸過不少人害怕要強制檢疫、入隔離營、居所被圍封等；這種緊張、驚慌情緒源於對未知的恐懼，「例如不知道竹篙灣情况，食物、被鋪足夠嗎？又擔心會孤立無援」。

面對未知恐懼時，他建議有3點可做，以擔心被送入隔離營為例：

1.行為上令「未知」清晰一點，例如問朋友有沒有經驗，或執好「走佬袋」作少許準備也有幫助

2.心理上先預計最壞情况，例如入隔離營很沉悶，其實可以打電話給朋友解悶；同時想像實際情况，未必會中招

3.自己並不是孤單一人，還有家人支援

身邊人囤積物資 體諒勿責怪

另外，近日大家搶購物資，也是出於焦慮和驚慌，「焦慮時，人便會很想有所行動，希望增加對事件的掌控」。麥永接表示，如果身邊人囤積物資，「不要責怪對方」，應理解他這樣做只是未雨綢繆，因運輸受阻、超市提早關門，加上假消息散播、羊群心理影響。此時此刻應互相諒解，亦要互相提醒不要買過火、囤積大量物資；因可能會造成浪費，以及令物價上漲，恐慌情况更惡化。

適量讀資訊 「頂唔順」要停一停

每天新聞令人愈讀愈心慌，確診數字一再飈升、超市抗疫物品被搶購一空……曾展國表示，因需留意政府最新的抗疫政策，很難叫大家完全遠離新聞，但在接觸相關消息時，應只看資訊的部分；評論、留言等則盡量避免，尤其情緒本身已受困擾的人。「社交媒體、論壇有很多不同留言，有些中聽有些不中聽，讀到與自己立場不脗合，容易加劇本身的負面情緒。」當看到這些留言時，情緒變差，甚至哭、激動、失控時，就應避免閱讀，或可刪除這些手機應用程式。麥永接亦指出，如看得太多疫情新聞和資訊而「頂唔順」，應適可而止，每日最多看1至2次；也可考慮把社交群組通知轉至靜音，不立即查看信息，留有心理上的喘息空間。

聆聽傾訴 忌說「正面啲」「無事的」

睇新聞，有人愈睇愈心慌，有人則忍不住破口大罵，與家人朋友一起大罵或放負，會否令到負面情緒擴大？曾展國認為，這是一種發泄方法，「但罵完之後，都要有些安慰對方、給予支持的說話，讓對方感覺到有人同行」。作為朋友、家人，在聆聽對方傾訴時，不應說「正面啲」、「無事的」、「可以過去的」，「我們不能否定他的負面情緒，別讓他感到有負面情緒是錯誤，而是要認知與接納這種情緒」。

抗疫政策多變、醫療系統不勝負荷、無法接通政府熱線……求助無門，令很多人都徬徨無助。「我們感覺無力、害怕，是因為感覺只有自己一個人面對問題，沒有人能提供協助。」曾展國表示，冷靜想一想，目前困境其實是大家一同經歷，可參考其他人應對疫情的方法，學習自救。當見到很多人都在另尋方法，自己親身嘗試發現可行時，「情緒上會感覺大家在這條路上同行，而不是獨自一人」，相對能減低害怕和無力感。

文：張淑媚、李欣敏

編輯：梁小玲

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