一小時生活圈：鄉村人寧出城返工 盼「北都」不改北區

導賞員Candice

我的母親家族是嶺皮村的原居民，我從小就住村屋，朋友圈子也是北區人較多，跨區工作是多數，同區上班反而是異類，這次就跟我出門返工吧！

【一小時我去到……】

Candice在九龍灣上班，每天坐早晨的巴士特別班次，車程約一小時，就能直達公司。她出門一般需步行出村到沙頭角公路，路程在15分鐘內，除了出九龍的巴士，她在該處亦可乘小巴、巴士「駁腳」到上水、粉嶺。即使約人在上水見面，她都會提早一小時出門口，最遠試過在機場維修區上班，轉車再轉車需2.5小時。為方便出行，她考了車牌，假日會駕車到聯和墟、石湖墟逛逛，半小時就能到。

【我的生活圈】

樂於跨區上班 返工休息有界線

以為Candice會為老遠跨區上班而叫苦，她卻樂於每天生活可分開「返工mode」與「休息mode」。清晨7:30，她剛起牀15分鐘就出門，因疫情關係人流少了，可坐遲一班巴士，「之前吐露港會塞車，大老山隧道又會塞車，出到彩虹也會塞，所以時間要預鬆動些。最長試過坐兩小時車，因為大埔、粉嶺、上水出九龍的主要公路就是吐露港公路，有什麼交通意外，就幾區人都塞車」。

每天她走15分鐘出沙頭角公路坐車，沿路鳥聲相送，「住這邊好多時會聽到大自然的聲音，慣了也很喜歡」，她指指上方，「像看這些小鳥聯群結隊在電線杆玩」。

晨早巴士空盪盪，這是一條新路線，車身印上「恭送皇后出城」，「皇后山邨（去年底）落成後，開了好多條線，有去旺角、大角嘴，也有去中環，都方便。近年龍山隧道落成之後，我們這邊，即馬尾下、沙頭角的居民，出九龍就方便很多，如之前去旺角要出去粉嶺火車站坐火車，或在粉嶺華明邨坐巴士出去，現在行出村口就有巴士去到」。這巴士路途上她最喜歡穿出隧道一刻，「會覺得好快趣，由一個比較鄉郊的地方出到市區公路，對我來說，一小時的生活圈就是每天穿梭（城鄉）兩個地方之間」。

如何想像有人住在你上班的地方，即觀塘、九龍灣？「我會覺得生活都圍繞着商業區，沒了自己可休息的空間，夜晚仍有好多人，城市很熱鬧。」她問：「在裏面如何度過夜晚？我的模式是返工就在市區，夜晚或放假休息時，就要去整個社區都進入夜晚模式的地方。街燈亮起，你會見到天黑；不會有廣告牌五光十色的燈光，能望到天空，見到月亮星星。10時左右，我們那邊的人已差不多睡了。」

北都方便 「但是否北區人想見？」

初聽政府推出「北部都會區」的計劃，她說「感覺是正面的」，「一直以來的感覺是新界，特別是我們這些咁北的地方，都是比較偏僻、沒那麼發達，市中心是在九龍或港島地區，那裏才是香港的中心，有什麼重要的事要去做，如聽演唱會、行街，都要長途跋涉出去。如果掉番轉，北部成為一個中心，反而吸引九龍、港島的人入來，對我們來說是方便很多」。不過說下去，其實她心懷疑慮，「講係咁講，實質都要出去九龍返工，因為整體商業發展仍是會偏重在九龍、港島區，它們本身已是很全面的商貿區，而政府要開發北區只是起步階段，可能要發展得很成熟，才可將觀塘、中環模式搬到北區，但當北區變成觀塘、中環模式時，交通方便了，如沙頭角出粉嶺有鐵路接駁，這個地方是否仍是北區人想見到的北區？」

下車時不過是8:40，距離她上班時間還有半小時多。這天她帶記者跨過一道拱橋到九龍灣公園，有時午飯時間散步會來這邊歇歇，她覺得這公園和附近的零碳天地挺有趣，「好似城市中的綠洲，零零舍舍有個地方，有人會在那邊野餐，對比很大」，與她家跟市區截然分開很不一樣。

假日時，她會駕車與家人到粉嶺、上水閒晃，「我們試過一個星期日分別去三個不同的街市，因為我媽覺得聯和墟街市的豬肉便宜，餃子皮就上水街市的好吃些，還去了大埔街市買梁九記凍肉，然後在街市樓上食晏，再到石湖墟逛逛」。

若再次失去石湖墟……

全職以外，她是《北島》的義務編輯，這份社區報曾介紹上水的陶藝店、咖啡室，Candice說以往多水貨客，「之前多數留在聯和墟，好驚上水這個地方，北區街坊都會覺得上水不好，我們做區報就是發掘社區更多不同面貌，去欣賞自己的社區」。現在更常去上水，「起碼行到，多了小店，可以去飲杯咖啡食個包，也有賣香港本地製造產品的店」。

若將來回復常態，豈不再次失去石湖墟？「這也是一件要無奈接受的事，我們就珍惜這段美好的時間吧。有街坊會拍下街景，說難得不見拖行李箱的人，搭車原來有位坐。北部都會區其中一個重點是將香港與深圳緊密連接，可能將石湖墟面對的情况放大到全個北區都要面對。如果將上水模式擴展到粉嶺、到我們這些村落，大家都不會想見到。」

問Candice心中北區的發展模式是如何？她答「保持原樣」，「可能北區原本就是這樣的面貌，就保留它這一面吧」。政府所言的職住平衡不吸引嗎？她想想：「我覺得要取捨，一方面想交通方便，另一方面又想生活環境很美好，就看寧願要些什麼。」而你寧願維持原狀？「對。」

【規劃這個圈！】

北都發展，能否有「北區模式」？

資深城市規劃師杜立基上次從自己身為常去電影中心的「文佬」經驗，說到油旺重建的前世今生，今次則不忘「廣成冰室」門外的人龍。這間茶記所在的石湖墟被視為香港「邊皮」地方，他說在過往規劃中，如Candice所住的鄉村，「整個新界北除了新市鎮指定範圍以外，全部都視為剩餘（residual）地帶，剩餘是指邊緣，以新市鎮為中心，中心不斷向邊緣擴展，是這樣的形勢」。

這是一種「附屬」情况，「我們的新市鎮，如粉嶺、上水、元朗、天水圍，昔日格局上是附屬於維多利亞城，要返工、高層次設施都在維港兩岸，1980、90年代的先進做法是transit-oriented development（公共運輸導向發展），所以可以有高密度的新市鎮，與主城區就用集體運輸接駁，但避免不了產生附屬關係。1997年後，我們興講城市競爭，用巴閉的東西競爭，整個文化區、博物館都起在主城區，除了經濟活動，社會文化設施都出現附屬狀况」。

撇甩「附屬」 讓墟市鄉郊成主體

但北部都會區的概念，不再是製造一個個新市鎮，而是帶整全目光去規劃全區，他認為Candice的感受其實「很有啟發性」，「如果北都最後九成是揀多幾個位變成好巴閉的都會城市功能，就與舊思維分別不大。一個都會區應該more than that」。他提出墟市、鄉郊本是主體，不應再被視為剩餘部分，在落實新元素時，「也要確立它們是北都結構一部分，不被論述邊緣化，大家值得思考它們在北都應擔當什麼積極角色」，「對居民來說，將他們生活原有喜歡的東西選出來，整整齊齊地保護，視為asset（資產），成為北都特色」。

北區區議會主席羅庭德強調北都種種議題是環環相扣。當區就業機會供不應求，據政府統計處2021年數字，北區有約31萬人，其中勞動人口佔近16萬，而當區的就業人數只有4.1萬。羅說：「產業上多數是零售、倉務、藍領，這些工種沒什麼晉升階梯。」這又與北區的品牌塑造有關，「多年來上水被水貨形象污名化，亦沒很多私人企業願意投資北區，品牌是要有企業行先，政府是推多一把」。至於交通規劃上，「政府在中長期都無乜譜，執行上沒有規劃，要發展區內就業，規劃的方式又不同，現行方向仍只是鐵路，內地城市有電動車、外國有單車高速公路貫穿區內交通，說那麼多新田科技城，如我住上水、粉嶺華明邨，如何到那邊返工？都是坐巴士或等佢條北環線，就不似着重在地返工的模式」。

交通規劃無譜 不似着重在地返工

羅庭德認為北區優勢在於近深圳，「以往這優勢的發揮變成水貨，但深圳關口附近亦有很多co-working space（共享工作空間），會議展覽行業發展得好快，為何回頭看我們還在做水貨？」而且自然景觀賦予發展在地旅遊的潛力，「基建配套如果計數，多少人從事在地旅遊業，人工多少，就每月就要多少生意，需有多少人次」，以及公共運輸需求不能只計居民人數而忽略旅客人流，一切牽涉多個部門、社會持份者溝通出規劃方向，「（現在北部都會區）由上而下去做這樣有活力、有機的一件事，好難做得好」。

杜立基重訪茶記見到人龍時，慶幸石湖墟的特色小店「死唔晒」，「它是向外背向水貨街的，於是倖存下來」，「水貨問題是一個銀仔兩面，以前因新市鎮經濟活動的層次很低，所以吸引這些活動，倒過來說，為何發展都會區好過新市鎮，就是本身有高層次的活動，少些依賴周邊其他地區，加強自己的經濟、文化、特色，水貨這些較低階的經濟活動就相對不是那麼吸引」。他看政府藍圖，南到北跨城交通是不少了，何以東至西的區內交通着墨不多？這個都會區能否擁有它的身分，實踐新的規劃視野？

文˙ 曾曉玲

圖˙ 莊璇

{ 攝影 } 馮凱鍵、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 林曉慧

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