副刊

漫畫連載

單元連載：單身看

【明報專訊】故意將蘋果皮批剩少少花紋，「掛住睇唔捨得食」；把球形的橙切得方正，八塊疊成一個大橙，榨成橙汁喝下去，是胃的形狀。隔離的時間就是多，日子很無聊。隔離生活日誌(一)。

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