周日話題：「清零」與「共存」派？ 如何理解歐洲的控疫策略？

法國疫情概况

問：病毒仍廣泛傳播，為何法國卻開始取消衛生限制？

AF：法國政府現階段只是取消部分限制，例如在戶外強制佩戴口罩、文化和體育活動的人數限制以及關閉Disco夜場的措施。反觀瑞士聯邦政府則近乎取消全部限制，除了在公共交通工具上仍需強制佩戴口罩。而丹麥和英國在這方面走得更前。相比之下，法國在放寬限制上可說是相當謹慎：儘管自今年1月20日以來，法國疫情有所緩和，病毒繁演比率低於0.70，也就是說每周病毒傳播率會下降一半，但其政府還在觀望疫情變化，並更廣泛地推行疫苗護照（Pass vaccinal）。

CH則認為法國政府放寬限制，或多或少是因為選舉臨近；而且醫院並沒有出現嚴重飽和。

問：在法國，每天平均有250人死於Covid。為什麼公眾可以接受這樣的死亡數字？

AF：對於像法國這種國家來說，每天有250人死於Covid是完全不能接受的。現時疫苗可以防止90%以上的死亡。我們現在有抗病毒藥物和單株抗體，可以有效防止病情惡化。歐美國家應致力於零死亡政策。從數目上看，法國在新冠病毒之前，主要的死因是心肌梗塞。2019年，在這個有6700萬居民的國家，心肌梗塞每天殺死的不到100人。Covid 導致每天250人死亡，超過了該國主要死因的2.5倍，政府當局、媒體和公民卻選擇繼續漠視。

CH：截至2022年2月19日的過去7天裏，平均每天有271人死亡。每天的死亡數字對政府已經沒有意義了，但我卻不能接受。

問：相當大比例的人口仍然未有接種疫苗，這會影響與covid共存的策略嗎？

AF：我相信這影響會逐漸降低。法國在去年8月起下令延長使用健康碼，最近又推出了疫苗護照，在歐洲接種率方面可說是領先的。現時法國有超過80%的人口接種了疫苗，就算染上Covid，變成重症的機率也較低。此外，法國可能在疫苗接種覆蓋率上會再增加幾個百分點，主要是因為5至11歲的兒童也開始接種疫苗；對比法國，其他OECD國家中這年齡層乃接種疫苗最少的群體。當然，其他國家如奧地利，已經採取了強制接種的方式；葡萄牙和西班牙已經加強和普及疫苗注射的措施。

CH：是的，未接種疫苗的人面臨更大的感染、住院和死亡風險，當中包括12%根本沒有接種疫苗的80歲人群。未接種疫苗的人有更大風險，Omicron變種體也會在已接種疫苗的人之間傳播。

問：我們是否達到了冠狀病毒的流行階段？也就是說，人們是否認為與病毒共存是可以接受的，而且它不會再擾亂醫療系統？

AF：現在就宣稱對冠狀病毒及其變種取得勝利還為時過早。一方面，它仍然在西歐甚至法國活躍地傳播，另一方面，確診的數目並沒有全球整體下降迹象。在中歐和東歐，特別是在俄羅斯和烏克蘭、在東南亞、香港、越南、泰國、馬來西亞、印度尼西亞、中國大陸和蒙古，以及在新西蘭，Omicron以及BA.2亞變體的傳播似乎非常活躍，這個浪潮正在席捲世界的另一端。

CH：Covid作為新型病毒不斷變異，我們難以掌握和預測其演化趨勢。例如，Omicron變體並非以前顯性變體的後代。所以，衛生當局很早以前就不大理會人民生死，換句話說，政府決定了只要醫療系統能夠正常運作，所謂的「與病毒共存」便沒問題。

控疫策略不同？基於政治狀况

香港在控疫管理方面，實行了「動態清零」措施。依靠隔離病人去控制疫情擴展，關注重點放在發病率與醫院飽和度。而法國的限制措施，如宵禁，基於整個醫療系統運作的考慮，而非感染者的數目。法國已注射兩針及三針疫苗的接種率比香港高許多。法國正打賭，大規模的疫苗接種能夠限制疫情。個人的行動自由，需要用接種疫苗換取。如馬克龍總統所說：「我們要『玩死』（emmerder）未接種疫苗的人。」

CH說，在法國住院治療「取決於疾病的嚴重程度、以及對氧氣治療的需求等」。她指出控疫有兩個策略：一，圍繞每個案例進行大量和快速的測試，以隔離陽性人群；二，全民接種疫苗。香港和中國其他地區一樣採用了第一種手法，而法國則選用後者。她指出在法國一直沒有隔離陽性病例的政策；而「清零」政策仍是可行的，但前提是對所有呈陽性人群進行大規模檢測和快速隔離。

AF則認為此策略不再可行，因為這種病毒在傳播方面更像流感病毒，而不像SARS或SARS-CoV-2的第一個變種。除台灣外，不會再有其他地方能夠在領土上保持沒有病毒傳播。澳洲、新加坡和新西蘭都已經放棄了這一做法。中國在沒有公開表明的情况下，正悄悄地改變策略；特別在冬奧後，當世界的焦點不再集中在中國時，中國很可能會轉向日本或韓國的大流行病應對政策。他認為香港的衛生當局只是不想丟面子：「這首先是一個政治操作，而非從流行病學的角度考量，也許是想藉此向北京中央當局領功」。他續指出，香港其實可能會依照中國其他地方政府的取態，在不明確表示「清零與否」的情况下，實施另一種控疫策略，並逐漸收起「Zero Covid」的公開說法。

雖然CH表示「清零」做法是可行的，但她也坦言，封關的國家一旦與其他選擇與病毒共存的國家重新通關，病毒將繼續流傳。AF表示，香港作為一個國際都市，封關在經濟和社會方面的影響非常大，必須重新開放邊境。然而，當被一種正以高速傳播的病毒入侵，香港不可能長期裝作現有的控疫策略能夠完全消滅傳播。香港在不容忍大規模傳播的情况下，特別是在醫院牀位容易飽和的狀况下，未必會採取所謂「西方策略」，亦即只在最危急的階段才搶救病人。香港應該會更傾向於日本或新西蘭的控疫策略，即低度容忍病毒傳播，以預防措施，防止病毒的溫牀及變種。在這個狀况下，香港只能向已接種疫苗的國家開放邊境。更何况，封關其實對於Omicron 這類變種病毒的成效不大。

香港追求零個案？如何理解Covid數字？

AF向筆者解釋：「據我所知，除英國外，世界上沒有一個公共機構對其境內的新感染人數有可靠的估計。例如，美國CDC向衛生部門報告，估計新感染量的不確定性以1比4，即一個上報個案，可能實質有四個新感染。去年1月，法國政府科學委員會的一位流行病學家在評論24小時內報告的30萬個新病例數字時說，他不確定這是否相當於30萬或50萬個新感染者……還是更多。即使數據來自高收入的發達國家，這些官方數字有很多不準確之處。因此，世界上幾乎所有地方，不僅僅是收入水平較低的國家，官方統計都不完美。然而許多政府卻要使用這些不準確的數據，去量度和處理危機。他們通常會研究醫院牀位的飽和度，特別是重症監護方面。然後在醫療系統超出負荷時，就會採取封城或宵禁等措施。其他歐洲國家的政府，如一些北歐或德語國家，希望盡早採取行動，通常就會根據新感染的統計數據來決定下一步。」

我們在疫情下的出路？

歐美各地如今疫苗接種普及化，不但能預防廣泛傳播，更能令病人在免疫力不足的情况下獲得有效的治療。AF指出西歐各衛生當局和專家有必要站出來，建立一個真正的計劃，以減少全世界的Covid-19死亡率，而在決定政策時，他認為應提出以下4個問題：

-有風險的人是否已注射三針疫苗？

-免疫力低下的人是否有優先權獲得早期檢測

Sarscov2感染的測試？

-符合條件的人是否能有效地獲得抗病毒治療和單株抗

體，以防止疾病惡化導致住院和死亡的風險？

-這些治療方法是否在所有國家都可以獲得（即生產足

夠的數量），而且設為所有人都能夠負擔的價格？

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文˙黃懿欣（巴黎社科高等研究院社會學博士研究生），Pham Quang（法國記者）

編輯•歐陽德智

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