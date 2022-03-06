店舖拉閘以外，嚴控防疫兩年以來早亦造成各種拖沓及人際社交發展障礙。一年一度的金像獎因戲院不時關門產品湊不夠數，變成兩年一度，據主席爾冬陞接受譚蕙芸訪問時透露，剛展開第二輪投票的競選，預計要延至6月才可舉行頒獎禮，他仍在努力前行爭取可以辦得盛大，選制可以更加完善，業界可以更加壯大和有生命力。學童突如其來要提早放暑假而其實，我們可能都忽略了他們實質已沒有了暑假，你又是否記得童年時暑假的最好時光？

俄烏戰事有出人意表的發展，我們繼續關注，影評人也不約而同寫烏克蘭電影，在混亂失序的暗無天日，他們有人繼續拍電影。我們也可以在自己能夠控制的範圍裏學習保全常性和理性，照顧好身邊的長者、幼童和自己。

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編者話˙黎佩芬

編輯•蔡曉彤

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