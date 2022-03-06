什麼人訪問什麼人：老而不廢 爾冬陞的金像獎代議士哲學

打開大信封前，他說了個故事，指一個年輕撰稿員曾問他，當晚的台詞可否含有「十年」二字，他引用美國已故總統羅斯福的話去回應：「我們最需要恐懼的，就是恐懼本身。」然後打開信封，輕呼一口氣，小聲宣布當年得獎電影為《十年》。

有網民留言：「爾冬陞導演，在壓力下仍然勇敢！」、「爾導夠薑，佩服佢」、「爾冬陞有擔當，不容易。」

4年過去，又到金像獎季節，第39屆金像獎於2020年5月因疫情而取消實體典禮，改以網上進行。當天宣布得獎名單的人，又是時任主席爾冬陞，合拍片《少年的你》橫掃多個獎項，爾冬陞還用普通話恭喜得獎者。

今次留言的人不客氣：「香港電影不是說廣東話？」、「內地投資就拿獎？」、「男女主角全是內地人，這些算香港電影嗎？」、「還我港產片！」

從網絡留言可見，爾冬陞好像做了兩件立場相反的事；但了解爾冬陞的人，卻知道他從來做的都是同一件事。即使環境困難，只要制度是公平公開，作為公職負責人，就要有擔帶。

「我從來唔呻，仍在其位就做好件事，做到做完為止。有些人不參與不了解只會批評，我就最恨這些人。」

這幾年遇上社會運動、疫情，他仍然不滿足於「守業」。在風雨飄搖的亂世，希望「完善選舉制度」，擴大金像獎選民人數、提高投票率，而討論多年的「金像獎最佳紀錄片獎」也望能於可見將來成事。

訪問是由爾冬陞主動邀約，他卻說明「只談金像獎，不想談自己」。甫坐下，就交代「很多電影業前輩，都是看《明報》的」，念茲在茲，他都想向業界，向金像獎選民「交代」。爾說，過去幾年因為社會運動和疫情，面對各種困難，有些做到，有些做不到，「希望同業體諒」。

他解釋，過去十餘年，金像獎多在文化中心大劇院舉行，整個流程和班底均純熟，所有人識得埋位。一個實體頒獎禮人手高達幾百人。細節到明星私家車行走的路線，紅地氈的位置，傳媒擺位，票務運作，因為多年運作已順暢得「毫無難度可言」。

疫情下辦頒獎禮

金像獎一般在4月舉行，早在半年前的冬天已開始籌劃工作。2019年社會運動烽煙四起，爾冬陞和團隊曾在年底到文化中心現場觀察，知道催淚彈一放，人潮擠擁會危險，於是團隊嘗試另覓場地，本意屬九展，但後來又因疫情突襲而轉為網上進行。

2020年春的網上版，製作團隊因疫情初現，四處找口罩和消毒液；兩年過去，今年製作團隊又煩惱是否要跟隨限聚令與疫苗護照相關法例。董事局開會後，暫定今年金像獎需延期至6月：「始終唔想我一個人在網上讀完就算，想盡量親手把獎座交到得獎人手上。」爾生不住強調，若可舉行實體頒獎禮，最優先希望讓獲得提名的人入場，然後是讓上一屆（39屆於網上頒獎）的得獎人入場。

延期帶來的難處不少。金像獎頒獎禮盛大，全職員工卻只有數人，其餘都是短期合約工，還有大量義工。爾冬陞指，金像獎的籌備從提名、投票、點票到晚會舉行、檢討、換屆等，節奏緊迫，一年剛好夠用，中間延誤變相打亂時間表。「同業都要搵食，𠵱家金像獎的短工變咗長工，資源人手都緊絀。」爾苦笑道：「好頭痛。」

距離上屆（39屆）已有兩年，2021年並沒有舉行頒獎禮，至今年才再辦。金像獎董事局基於疫情等原因，決定把2020和2021的參賽名單合併為一，成為今年第40屆參賽作品。

「要取消，疫情是主要原因，但也因為疫情戲院不開，或老闆想等好的時機，於是我們看到，2020年上映電影只有28部。」多等一年，2021年上映電影有48部，兩年合併，令總參選電影數目上升至70餘部。今年怎樣也要辦：「沒理由積壓3年的電影才頒吧。」

香港上映電影數量，於1990年代高峰曾達至每年逾200部，之後一直下滑至每年50餘部。爾作為資深電影人，笑談風雲：「以前有人話，哎呀大鑊啦，香港片只有100部；後來又話，哎喲，大件事啦，得番70部，點知低處未算低。」

他卻認真地說：「電影金像獎每年花那麼多人力物力，耗用的錢部分是政府公帑，要用得其所，若產量再下降，大家需要思考。」是否隔年辦一屆？他說要開放討論。

金像獎經過近40年的演變，本質是一個「工業獎」，意思是，參賽作品要在大銀幕播放足夠場數和有一定入場人數，再由合資格的業界選民及專業評審投票，賽制和奧斯卡相近。選民人數眾多，卻不能肯定投票人看畢所有參賽電影。

相反，金馬獎、柏林、威尼斯等賽制，採取「評審團」制，參賽電影透過報名入圍，獲邀請的專家看過參賽電影再深入討論定奪。兩種制度不同，令賽果有差異，前者能反映業內人士看法；後者會因評審組成的品味而影響賽果。爾冬陞指，金像獎和奧斯卡的結果，會比較「大路」。

投票數字 公開透明

爾冬陞從2015年上任金像獎董事局主席，連任兩次，本屆任期本應去年完結，但因為疫情再延任至今。他着意把一份文件傳給記者，含近年金像獎投票數字。「以前這些數字是保密的，我覺得不需要，做阿公嘢，呢啲係公事，要公開透明。」

香港電影工業，壓力大效率高，賣座導演有話語權，可以成為「大佬」，靠個人魅力帶領其他人，電影圈「人治」味道強烈。但和爾冬陞相處過的一些人，觀察到爾氏處事風格有點與別不同。

「他和製作團隊開會，不只會望最有權那個人，還邀請所有人發言，無分職份大小。」一名中生代電影人說。「爾生開會時，很重視議事的本質，有條理幫大家理清，原則是什麼，如何做到一個較客觀決定。」一位年輕電影人說。

客觀vs.情緒化投票

談到電影獎結果，爾冬陞侃侃而談：「過去40年，大家投票，我有時覺得，某屆某獎不是完全專業（的選擇），老實講會有情緒嘅。例如一個演員，提名很多次拿不到，有人會覺得，今次應該到佢啦，可能他這部戲演得沒以前那麼好，會有同情分；或者那個演員那些明明演得很好的，拿了很多次，不要讓他拿了。就算柏林、威尼斯電影節，由評審團決定，也會分餅仔，不會讓一套戲拿多個獎。這不是科學，不是賽跑，佢有個感情喺度。」他曾經公開指《十年》賽果是情緒化投票，令他飽受抨擊。

我追問：「（帶情緒來投票）不好嗎？」

爾答：「不是不好，（人性）是這樣的，沒有更好。『人』選的東西，沒有百分百公正嘛，只要人去選，由群體去選的話。」然後招牌式語焉不詳地說笑：「咁你一個人去選，你話晒事，你當然說你是公正吧。」眾笑。

爾冬陞轉為認真，他記得10多年前，有電影公司老闆會施壓，希望員工票投自己公司出品。也有些人沒看過電影，只因為某君是「熟朋友」就投票。他明白現實狀况，特別着意推動提升投票人數和投票率。

目標：提升投票人數

據他回憶，早年金像獎票數只有500至600票。剛完成投票的第40屆，首輪選民人數達1600人，票數近千。爾說，他每次在投票期間都很緊張，會叫秘書處打電話向各屬會催票，希望大家踴躍投票。

「我的目標是盡快去到2000個選民，每年的投票人數過千。」爾解釋，未來會有兩個新的後期製作工會成立，若合資格會員踴躍登記成為選民，兩年內可有望達標。美國電影工業比香港更龐大，奧斯卡金像獎的合資格選民於2020年底共有9000餘人。

為何那麼着緊投票數字，爾冬陞語帶雙關笑說：「係呀，我哋有認受性喎，我哋投票率高喎，哈哈。」

爾轉為認真：「金像獎沒有什麼話語權，每年香港拍多少部電影，工業是否蓬勃，金像獎是被動的，金像獎是為業界服務，要維持到它的公正性，不受任何人左右。」

為工業服務，不止是看眼前，還有看長遠，做應該做但不容易的事。

聆聽業界 推動設紀錄片獎

2009年，紀錄片《音樂人生》於金馬獎凱旋，在港播放後被提名參加數項香港金像獎，引起圈內爭議，紀錄片是否應和劇情片一起競賽？討論後來不了了之，近年再有紀錄片導演被提名新晉導演獎。爭論拖拉十餘年，一想到要修改金像獎的章程，有人覺得麻煩，紀錄片始終在商業掛帥的香港屬邊緣。

去年底，《音樂人生》導演張經緯接到爾冬陞電話，談到國際知名電影獎均設有紀錄片獎，希望推動成立金像獎紀錄片獎。大致是，在原有能入圍最佳電影之規例外，當該年上畫紀錄片達一定數目，可另設「最佳紀錄片」獎。現時紀錄片除了演員獎，其他項目均可提名。

爾冬陞沒一錘定音，像個「紀錄片小粉絲」，請張經緯聯絡多名紀錄片工作者，目標為舉行3場研討會並撰寫報告。爾說：「好多拍紀錄片的人，或者是學者，是我不認識的，想廣泛收取紀錄片界意見，不想完全由我們替別人作決定。」兩場研討會已舉行，約有40人參與，包含不同年齡工作者：「九成紀錄片界裏的人，都支持設紀錄片獎，覺得在融資、知名度、發行也有好處。」

爾冬陞拍了大半生電影，主演和導演作品均為劇情片，他談到紀錄片，雙眼發亮：「我真係好喜歡看紀錄片。近日看了5個美國導演在二戰拍片的故事（Five Came Back），看到集中營慘况，好深感受。而且香港好些知名劇情導演，都在拍紀錄片。」他在內地拍攝於2015年上映的劇情片《我是路人甲》亦自掏腰包聘人拍攝製作特輯。

張經緯形容：「爾生係出錢出力，第一輪十個紀錄片工作者來了，大家同意把對話錄音，爾生亦請專人抄寫成文件。他認為，這些關於紀錄片的討論，是香港電影業的重要紀錄。爾生常說自己家族是幾代電影人，好想回饋電影圈。」

拖拉十餘年的紀錄片獎，遇上2022年，《港區國安法》已實施，《電影檢查條例》亦已修訂。有年輕電影人說，難免令他們想起一些因政治原因不能於香港上映的紀錄片，因滿足不了金像獎要在戲院上映的規例，而未能參賽。

國安法與電影審查

爾冬陞承認：「電影從來都有censor（審查），不止是香港，東南亞有，美國業內也自行censor（這裏是指美國電影協會電影分級制）。紀錄片除了談政治的，也有很多社會性題材，紀錄片是百花齊放的。你要寫清楚，不是金像獎去審查電影，金像獎沒這個權，但的確是要合法上映的紀錄片才能參加金像獎。……或者有些人不太現實，想不經過審查，但電影沒有這個特例。」

現時金像獎參賽資格，要在一周內上映5場達250張門票，有工作者認為門檻太高，爾說，若紀錄片業界有共識，例如減少至一個月放映一場，他可向董事局反映爭取。

爾冬陞形容，服務於「導演會」或「金像獎」是「做阿公嘢」，而「做阿公嘢最緊要公平，你一謀私利，益自己友就出事」，他如此定位自己：「無論做導演會會長，做金像獎主席，我要強調，我的性質，是一個議會的議長。我沒有話事權，所有嘢都是由committee投票通過，我應該把所有問題都提出，等大家思考。」

喜歡找年輕人吹水

筆者曾向數名年輕導演了解他們心目中的爾冬陞，「爾生係好刻意想了解年輕人想什麼」、「在同齡電影前輩中，他不算老海鮮，算開明」。

64歲的爾冬陞，恩師是剛逝世的楚原，少年時已在邵氏擔任武俠片男主角，轉型導演拍下數以十計賣座電影。但爾卻不愛回望，他承認自己喜歡找年輕人吹水：「我不是開老爺車的人，我不喜歡緬懷過去的，我亦很怕一堆人坐在一起想當年，那些輝煌過去了沒有了，我從來相信風水輪流轉，（事物）是一個循環。」他舉例，台灣和韓國電影經歷過低產量，至近年又復蘇。

年輕電影人說，接觸爾冬陞，感受到不是被爾教訓，而是得到傳授。爾冬陞說：「我無嘢叻，我這生沒發明任何嘢，只是有些拍電影的經驗，在合約上，如何和老闆相處上，市場上，年輕人創作搞戲遇到的問題我見過，幫到年輕人讓我找到自己存在價值，有成功感。」

問爾冬陞，不覺得現在世代衝突很厲害嗎？他一貫詐傻扮懵：「現在？沒有呀，世代衝突？」我再說，年輕人和老一輩以「廢老」和「廢青」互相指罵。爾遲疑了兩秒，嘴上泛起蠱惑笑容：「咁廢老係廢吖嘛，但我係老，但我唔覺得我廢吖嘛。哈哈哈，可能是這樣。」

爾冬陞進入狀態，面前的他，活像和年輕導演們飯局時互窒的老頑童。

筆者進逼：「2016你頒獎畀《十年》……」

爾抓緊機會反駁：「不是『我』頒畀《十年》，係選民選咗《十年》咋，哈哈哈哈哈哈。」

筆者（滴汗）：「係你代表金像獎去頒……」

爾裝着抹汗的樣子：「你睇你一講《十年》，我即刻標汗呀！」眾笑。

筆者追問，有人看了爾的頒獎片段，認為他有「顏色」。

爾指着自己墨綠色的抓毛開胸上衣，開玩笑道：「咩顏色？我穿綠色呀。」

話鋒一轉，爾又收起笑容，一臉正經：「金像獎這些，行得正企得正就得。」思路突然跳到自己的私生活：「我的女兒，才6歲，我如何教育她？我訓練她要勇敢。我深信大部分你所憂慮的事是幻想出來的，絕大部分不會發生。」「以前我是很憂慮的人，我要刻服它，令自己勇敢，理直氣壯。」

「《十年》這件事，我是金像獎『主席』嘛，我當然知道發生什麼事，當時的環境和現在不同，要好冷靜去看這事，去處理實際的事，有些地方運用智慧，化解了它便算數囉。」

願意接近年輕人，但他承認不一定同意他們的想法。

「同年輕人講嘢，我認同的就認同，不認同的就不認同，他有偏激的言論就讓他說，大家不是說要追求言論自由，追求民主咩？我說了我認為對但不偏激的東西，你不接受我沒所謂。」

對但不偏激的東西，或許包括他對內地的看法。頒獎給《十年》之後，爾冬陞仍然回內地拍攝電影，參加內地真人騷節目，剛拍攝完畢的電影《海的盡頭是草原》，內容是關於「三千孤兒入內蒙」。新聞報道指，去年3月習近平主席在內蒙會議曾提及「三千孤兒入內蒙」的事迹。

爾冬陞指：「好多年輕人抗拒內地，我內地很多朋友，很多是好人，我做動物保護（公益活動），一些參與的是央視主持，你看他報道新聞可能會不喜歡，但私底下他是活躍於動保組織的人。要分得清楚，每件事獨立去看。」

筆者追問，在亂世之中，一般人可以如何自處。「一般人現在可以如何？只能講少句囉，但我覺得不需要這樣。這幾年，我的情緒也會波動，過去香港這段時間。但你要冷靜，客觀來看，多看歷史……人永遠重複，忘記歷史，看的東西也太細。」他提到，常看不同書籍，有神學的政治的歷史的，社會運動他會想起緬甸，疫情他也會看外國。「客觀點去看事物」。

「我是戲院失火也不會慌亂的人，我不恐慌。或者因為我會去跳降落傘，玩賽車，玩極限運動。所有事都要抽離點去看，我不輕易把情緒放進去，我不會輕易說一件事的對與錯。」

訪問到最後，爾冬陞說得興起。他說到了這年紀，只對一件事好奇，就是人這齣戲的終局。

「我對死亡最大好奇，那是導演拍不了的東西，『吖，究竟嗰刻係乜嘢？』，它遲早要來，我最唔忌諱的。」

「每年籌備金像獎，有一個環節是向已故電影人致敬的片段，我總要去核對照片人名有沒有出錯。曾有年輕創作人把林嶺東（導演）和鄒文懷（出品人）的照片混淆了，他兩的造型真的好似。」林和鄒同於2018年底去世。

「我要打電話給老人家，問這張照片是誰，確保不能出錯。我以前很討厭這工作，後來習慣了。有一次，我和（副主席）梁李少霞一齊坐在那裏，看着那些緬懷片段，我忍不住說﹕『喂，梁太，這些片我們遲早會上了。梁太答，係呀，我們的照片遲早擺上去呀。』」

「我跟年輕人說好，『你哋呢班友，𠵱家做創作吖嘛，到時我的（懷念）片段，要幫我放在最尾呀，讓我曝光率好一點呀。你們弄不好我的（懷念片段），我夜晚會來找你呀！』這些死亡玩笑，我常跟年輕人開的。」

■答：爾冬陞，三屆電影金像獎協會主席，香港電影導演會成員。家族有多人從事電影行業，包括大哥秦沛及二哥姜大衛。少年時代演出多套武俠片，後轉職導演及監製，其中《新不了情》（1993）《旺角黑夜》（2004）拿下金像獎最佳導演。

■問：譚蕙芸，多倫多大學主修電影，爾冬陞作品中最鍾情《新不了情》，現為中文大學新聞與傳播學院高級講師，仍有用爾導的《早熟》作教材。

文˙譚蕙芸

圖˙蘇智鑫

編輯•蔡曉彤

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