知多啲：有毒針不一定攻擊 遇蜂襲蹲下衣物蓋頭身

蜂的攻擊力無法靠外觀分辨，「有毒針但不攻擊人的蜂，與有可能主動攻擊人的蜂，外貌上並沒有大眾容易察覺的分別」。饒戈指，「再者，很多蠅（完全沒有攻擊能力）的外貌與蜂十分相似，『蠅假蜂威』」！所以大眾去分辨蜂是否危險時，應以是否有蜂巢、是否集體活動，而非以個別蜂的外貌特徵去判斷。他提醒，若遇見一大堆蜂飛向自己，「前路安全情况下，應拔足逃走，否則蹲下，並用衣物覆蓋頭部和身體」。

家中現蜂巢 勤出勤入要留神

若在家中看見蜂巢，香港戶外生態教育協會創辦人及保育總監沈鼎榮指，如要分辨有無威脅，可看兩點，一、社會性的蜂巢穴通常很大，小的通常屬於獨居蜂的；二、如果蜂巢並非密封，經常有很多隻蜂飛出飛入，就是社會性的蜂，需要盡快處理，相反獨居蜂巢穴是密閉或只有一隻蜂出入。如果不能確定，他建議找滅蟲公司評估，如發現是獨居蜂的巢，沈鼎榮說：「攻擊性、侵略性極之低，可以等蜂媽媽築完巢，寶寶離開後才清理」。

受城市發展影響，不少獨居蜂都面臨棲息地減少的威脅，除了遇到蜂巢時可手下留情外，歐美、台灣等地的保育人士都發起用木、竹筒等物料製作昆蟲酒店，放置在花園或露台，供牠們繁殖之用。香港戶外生態教育協會也正在推廣昆蟲酒店，「每人都做多一點的時候，對牠們的幫助很大」。