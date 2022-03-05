蜂界獨行俠築巢儲糧 為寶寶打造安樂窩

香港驚蟄少見春雷

根據天文台資料，在1971至2020年，近半世紀裏只有3次在驚蟄當天發出雷暴警告，其中只有2009年是當年首個雷暴警告，可見香港的驚蟄未必有初雷。那麼香港的昆蟲會在驚蟄後突然湧現嗎？香港昆蟲學會會長饒戈指，普遍而言，香港冬季較少遇見昆蟲，因為有一些在休眠，有一些則以幼體階段（卵、幼蟲、蛹）度冬。不過，亦有不少昆蟲在冬季正常活躍和繁殖，「例如蜜蜂，所以才有冬蜜出產」。另外，亦有某些品種的螢火蟲和蝴蝶在冬季才是成蟲活躍期，所以不會出現驚蟄後昆蟲突然湧現的情况。

香港戶外生態教育協會創辦人及保育總監沈鼎榮亦表示，香港屬於亞熱帶氣候，冬季不是極之寒冷，所以一年四季也會找到昆蟲。但如果想觀察不同昆蟲，在驚蟄後會是個好時機，「的確在驚蟄這個節氣後，會較多雨水、開始回暖，和有較多植物開花，昆蟲活躍度和數量會增加」。不少昆蟲都有訪花習性，即是會吸花蜜或採花粉，其間會為開花植物傳播花粉，使花受孕結果，繁衍下一代。

產卵儲糧後離開 幼蟲獨自成長

春暖花開，訪花昆蟲也開始工作。說起採蜜大家都會想到小蜜蜂嗡嗡嗡，辛勤工作，服務族群。但其實還有各式各樣的蜂類，牠們同樣會訪花傳粉，不過並非出身自「大家族」的群居蜂，有些是獨來獨往的「獨居蜂」。沈鼎榮指，獨居蜂不是科學分類上的定義，只是描述牠們的生活習性而已。獨居蜂獨自覓食、禦敵，牠們的幼蟲需自己進食；社會性的蜂則在蜂巢內有不同世代共同生活，更有不同分工，能分享糧食、共同禦敵，幼蟲有其他成體照顧、餵食。「香港已知約有600種蜂，大概只有20多種社會性的蜂，其餘都是獨居（亦有一些是群居，但不屬社會性的蜂）。」饒戈表示，香港常見的獨居蜂品種，有土蜂、蛛蜂、蜾蠃、壁泥蜂等。

竹蜂嘴巴破洞建「產房」

沒有大家族撐腰，獨居蜂要靠自己，其中不少單親媽媽是獨居蜂的典範。牠們平日在葉底、石罅中過夜休息，但當雌性要繁衍下一代時，即使單槍匹馬也能各出其謀，用不同物料築巢；就算產卵後就離開，也不忘為子女儲備足夠糧食，確保牠們「有毛有翼識飛」前也不用捱餓。例如，在市區公園也有機會看見牠們訪花的綠翅木蜂，俗稱竹蜂，中藥鹹竹蜂就是牠們。「香港有幾種木蜂，會選擇枯木或木頭去築巢」，其中竹蜂因為對竹情有獨鍾而得名，沈鼎榮說：「雌性綠翅木蜂的嘴很厲害，可以咬開竹管，開出一個洞後在裏面產卵和儲存食物。」與多數獨居蜂一樣，雌性在交配後就會築巢產卵，然後把巢封起來，保護幼蟲，媽媽就功成身退。寶寶破卵而出後就靠媽媽儲存的食物成長，在巢內成蛹，變為成蟲後才離開巢穴。

蜾蠃捉蛾蟲餵BB 古人表錯情

綠翅木蜂整個生命周期都是素食者，媽媽會為寶寶儲存花粉、花蜜。而另一種獨居蜂弓費蜾蠃在幼蟲階段是肉食性的，媽媽會為子女捕獵其他昆蟲，準備大餐。「牠（弓費蜾蠃）是昆蟲界的一個好媽媽，雖然不照顧子女，但牠會找足夠的食物，主要捉鱗翅目，尤其是飛蛾的幼蟲，用尾針麻醉蛾蟲，帶回巢穴，產卵後封閉洞口。」沈鼎榮指，蜾蠃會捕捉多條蛾蟲，加上只是麻醉蛾蟲而沒有殺死牠們，所以蜾蠃幼蟲出生後會有充足的新鮮食物。但當幼蟲長大後破巢而出，就不再食肉，變為訪花的素食者。

原來早於《詩經》中已有記載蜾蠃，在〈小雅．小宛〉中：「螟蛉有子，蜾蠃負之。」意指螟蛉（即飛蛾）的孩子，會被蜾蠃抱走，但沈鼎榮表示，「古人以為蜾蠃帶走蛾蟲是去養育牠們，不知道是拿去餵自己的子女」，後更引伸稱養子為「螟蛉」，誤會真大！另外，古人也會利用蜾蠃這個特點幫助他們清除害蟲，農夫會插一些竹枝在農田的附近，吸引蜾蠃築巢，牠們近水樓台就會帶走吃農作物的蛾的幼蟲，做到生物防治。

化身水泥工 建壺狀巢穴

沈鼎榮指，弓費蜾蠃在香港鄉郊頗常見，間中在城市都會見到，「有時牠們也會揀選一些人工建築物如涼亭、欄杆底，可擋風避雨的地方來築巢」。雌性弓費蜾蠃築巢時會化身水泥工，「像溝水泥一樣，牠們會去吸水與泥土混合搓成一糰，然後在適合築巢的位置，用泥築巢」，由於很多時巢的形狀都呈壺狀，所以又被稱為泥壺蜂。

獨居蜂既是傳播花粉的重要媒介，也有助控制生態平衡。沈鼎榮指，像蜾蠃一樣捕食性的蜂，各有特定捕捉的對象，「某些獨居蜂專門捕捉草蜢，有的專捉曱甴」，藉此控制某一類生物的數量。兩名昆蟲專家都表示，獨居蜂的攻擊性一般都較低，「尤其是蜾蠃這一類的攻擊力、侵略性極低，除非你捉住或者拍打牠，否則不像黃蜂、蜜蜂般為了保護自己的巢穴，當有人行近就出來攻擊」。沈鼎榮表示，牠們大多害羞，如果想觀察牠們，切記不要太興奮衝過去，會把牠們嚇走。饒戈提醒：「昆蟲對淺色衣著和突然動作比較敏感，所以要走近觀察或拍照動作要輕柔、緩慢」。

文：李欣敏

編輯：梁小玲

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