纖薄淨化機藏6L水箱 5招過濾空氣

乾衣啟動負離子淨化減霉味

與Philips 2合1抗敏空氣淨化抽濕機一樣，Whirlpool的Puri-Pro抽濕淨化機系列亦加入獨立空氣淨化功能，並設有自動及手動模式，用家可因應需要調校相應的風速、風板的角度及時間。同時在機身亦設有LED空氣質量指示燈（綠、橙、紅），可分辨室內空氣質素高低。而當夜間模式啟動時，指示燈會變暗，以免影響用家睡眠。

雖然Puri-Pro系列的機身都採用較纖薄設計，但仍配有儲水量為6公升、採用防溢蓋設計的水箱；跟機還附上膠喉連接機背出水口，將水箱的水直接排出，開通宵乾衣亦沒問題。另外，使用乾衣功能時可讓抽濕機以最高風速連續啟動10小時，導風板則以廣角擺動；用家亦可自行調節運作時間（可選擇1至24小時或連續運作）及調校導風板擺動角度以切合不同需要。為了減少細菌滋生及產生霉味，在使用乾衣模式時會啟動負離子淨化功能。

■Whirlpool Puri-Pro抽濕淨化機系列規格

水箱容量：6L

抽濕量：12.3L至24L/日（視乎型號）

體積：400×590×190mm

售價：$4298起

網址：www.whirlpool.com.hk

[E潮]