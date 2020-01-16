43毫米特厚HEPA濾網 一機淨化空氣抽濕乾衣

近年不少新推出的空氣淨化機，除了抗菌及過濾病毒，還兼具抽濕功能，既令家居空氣更潔淨，同時有助晾乾不敢掛到戶外吹乾的衣物，一機多用。

空氣淨化機過濾能力高低的其中一個影響因素，是濾網的厚度及效能。Philips推出的2合1抗敏空氣淨化抽濕機（型號：DE5205/39），內置43毫米特厚NanoProtect S1 HEPA濾網，它比一般HEPA濾網用上更多的化學纖維隨機排列組成，濾網增厚，提高攔截空氣中微粒的能力。根據廠方聲稱，濾網可吸附小至0.02微米的粒子，當中包括PM2.5、細菌、病毒、花粉、灰塵、寵物毛屑、氣體及其他污染物。加上機內設有VitaShield IPS微護盾空氣淨化系統，有效吸附氣霧。整個過濾系統宣稱可過濾包括99.9%病毒、99.9%細菌、99%霉菌和PM2.5等致敏原，令空氣變得更潔淨。

空氣質素即時知 濾網過舊自動鎖機

空氣淨化機除了過濾能力要夠高，送風能力也要夠強，否則便需要更長時間才能將家居空氣完全過濾。而這部2合1抗敏空氣淨化抽濕機的CADR（潔淨空氣輸送率，數值愈高，潔淨速度愈快）為每小時270立方米，足夠500呎的空間內使用，對於大部分香港家居環境來說都十分充裕。

另外，為了方便用家留意家居空氣質素高低，機身設有4色全自動LED空氣質素顯示燈，用家藉此參考，考慮是否需要啟動空氣淨化。另一方便功能是濾網清潔及更換提示，若濾網過期仍不更換，清新空氣保護鎖會自動鎖上，不能啟動，以免過舊濾網不能過濾空氣之餘反而將黏附的細菌病毒二次散播，令空氣質素變差。

設4L水箱 駁喉抽濕量每日25L

作為2合1空氣淨化兼抽濕機，抽濕功能亦十分重要。它內置4公升容量水箱，若接駁外置出水管的話，每日抽濕量最高為25公升。而用家也可因應自身需求，將抽濕效能設定為40%至80%，不怕室內空氣過乾或過濕。當水箱滿水時，機體會發出警示並關閉裝置，以免溢滿。此外，機內設有計時器，用家可設定運作1至9小時後自動關機，適合夜晚乾衣之用。為方便靈活操作，它內置自動抽濕、連續抽濕、乾衣模式及獨立空氣淨化4種智能模式，其中獨立空氣淨化模式只會啟動空氣淨化功能而不會抽濕，以免室內空氣太過乾燥。而此機獲一級能源效益標籤，保證慳電。

■Philips 2合1抗敏空氣淨化抽濕機規格

水箱容量：4L

抽濕量：25L/日

體積：617×343×318mm

重量：16.5kg

售價：$4888

查詢：2619 9663

文：吳一鳴

編輯：梁小玲

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