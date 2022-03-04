探索光影 油畫雕塑共尋疫下曙光

許劍豪早前在Touch Gallery舉辦個人展覽「浮光」，短短一個月後來到更大的場地陳麗玲畫廊，與意大利出生的朋友Franco Anzelmo一同設展，新作以「尋光覓影」為主題，他的畫作與Franco多年來的雕塑及攝影作品意外地配合。許劍豪是畫家，以油畫作品為人熟悉；Franco帶來攝影及雕塑作品，他早年便曾在香港及意大利舉辦個展，人像雕塑作品引人注目。

偏好傳統 古典技藝展現代構思

兩人首辦聯展，但其實相識近10年，Franco非常欣賞許劍豪的畫作，一直有收藏他的作品；許劍豪說香港較少人留意Franco的創作，他反而是在家鄉意大利有較多展覽機會。許劍豪形容自己和Franco的相同之處，是皆以較傳統的方式創作；Franco補充他們的作品都是anachronistic的，意思是以不合時宜的古典技藝表達現代的構思。例如攝影作品上，Franco刻意選擇以鹽印法冲洗，相片便能以古樸質地表現現代的人物與場景。

兩人都非常着重作品中的光影。攝影是光影的藝術，Franco的作品Keep Death Away系列及Flowers China系列，人體與背景的光暗有着強烈對比；許劍豪說Franco的立體雕塑作品透過光影營造「雕塑的體積感」。至於許劍豪的畫作，同樣會見到畫作的光暗對比建構畫作中的人物、風景與空間，例如3張炭筆及粉彩紙本作品《航行》、《營地》和《山徑》，以大海、樹林、山頭為背景，並以光源刻劃背景的深度，突出尋覓的主題。

着重人像 畫出迷惘、探索

另一個共通點，是兩人都喜歡創作人像作品。許劍豪說自己對人的動作和造型有興趣，他創作時會思考「如何用人物描寫環境，以及人物的心理狀態」，所以作品會由畫人開始；他的《搜索者I》及《搜索者II》，畫出迷惘、探索的狀態。Franco的創作關注人性，攝影作品多以裸體為主，他表示「衣服顯示了時間性，但對我來說人是無限的，不應受時間規限」。雕塑作品中，他亦特別喜歡等身大小、同樣沒有穿著衣服的人體雕塑The Measure。

Franco來自意大利的金匠世家，現時亦有自己製作的首飾品牌。他堅持自己的雕塑作品是可以觸碰的，希望觀眾能感受創作者用物料如銅、岩石、泥等創造新物體的滿足感，並說︰「畫作是用眼睛去看的，音樂是用耳朵去聽的，雕塑是用手去觸摸的。」至於許劍豪小時候在母親鼓勵下學習繪畫，投身職場時曾在漫畫公司工作，再次修讀藝術時非常喜歡寫生，結合以前繪畫漫畫的經驗，創作自己的人像風景畫。他的作品視覺上非常豐富，較直接地表達概念。

盼擺脫疫情困境 黑影潛藏機遇

疫情讓市民深感苦惱，Franco相信觀眾都想擺脫困境，希望展覽也能帶出正面信息。他的作品The Pilgrim，中文即是朝聖者，參考自意大利雕塑家Marino Marini雕刻騎馬者的同名作品，Franco則雕刻手拿紙飛機的人，象徵向願望進發。許劍豪認為「光」對自己的啟發是希望，而「影子」並不一定是負面的，也可以暗藏機遇和各種可能。在他的油畫作品《冰洋》，上方有人在冰洋上划黃色的獨木舟，只要仔細觀看便能看見深藍色的海洋之中畫了魚等生物，正正象徵黑暗中的希望。

■尋光覓影

日期：即日至3月7日（周日休息）

時間：上午11:00至晚上7:00

地點：藝穗會陳麗玲畫廊（中環下亞厘畢道2號）

網址：bit.ly/3srzxjf

文：胡筱雯

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