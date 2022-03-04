沙發薯：時光倒流兩年前

第五波疫情進入高峰，各電視台馬上製作抗疫相關節目，無綫的《學是疫學非》將受歡迎的科普節目《學是學非》重新包裝；《東張西望》亦秉承一貫風格，追擊跨境司機運菜難、超級市場貨架清零等。這些都是實况，但並非社會全相，只是觀眾看到這些被放大的畫面，耳濡目染下難免想「搶埋一份」。《東張》的報道與非理性行為是「有雞先抑或有蛋先」的問題，說《東張》散播恐懼有欠公允，但筆者實在聽過不少年長觀眾，看過節目之後有樣學樣。另一個節目《爭分奪秒同抗疫》卻以發揮社會互助精神、發放正能量為名，「將喪事當喜事辦」，不但派出義工隊到社區送暖，還會訪問捐出物資的公司，並為產品拍下大特寫。雖則這些未必是產品植入，但至少能令觀眾認識這些在危難裏伸出援手的善長，大大幫助公司推廣企業形象。

香港開電視的《全城抗疫講呢啲》，主打醫學資訊，每晚邀請不同專科醫生講解疫症的影響，雖然不少都已是觀眾兩年來不斷接收的資訊，新意欠奉，但至少能溫故知新。

市民對疫情的真實回饋

ViuTV的《今日疫情》卻另闢蹊徑——或許製作團隊深明抗疫資訊已經氾濫，所以節目旨在成為各抒己見的平台，例如由疫區居民報告街市行情，或是前線醫護控訴工作不勝負荷，勸喻市民不要聽從政府指示到急症室求診，或是染疫藝人自述家居隔離的情况等。有別於官員或專家由上而下的指示和分析，在《今日疫情》聽到的更多是市民對疫情的真實回饋，尤其現在民情洶湧，相比起抗疫資訊，市民或更需要找個地方抒發怨氣。

至於香港電台，有作為「防疫資訊台」的硬任務，港台電視32全天候播放政府部門的抗疫記者會，更提供確診個案、檢疫公告等官方信息；港台電視31的《防疫速遞》，除了提供關於疫情的醫療資訊，更重要的是宣傳政府的抗疫措施，成為各部門報告業績的渠道。最有趣的是主持在節目開始和結束前，總會重複這段說話：「香港電台會為大家提供最新、最準確的抗疫資訊，我們一定會與市民同心，一起打好這場抗疫戰。」當政府每日都發放自相矛盾、曖昧含糊的資訊時，港台如何確保資訊是最新、最準確？若香港真的如特首所言「打緊仗」，最重要的是上下互信。可是經過過去兩年多的大整肅，莫說市民對政府的不信任，欣賞指數曾經最高的港台，公信力亦大不如前。上面提到那幾句台詞，言者像向觀眾說話，聽者更覺得似是港台為了自我感覺良好的「免責聲明」。

走筆之時，美國政府公布最新的「檢測及治療」抗疫策略；反之在香港，政府和專家對全民檢測的細節仍舉棋不定，高官卻只顧熱烈感謝中央支援。2022年的香港，像是2020年初的武漢，未來或許如2003年SARS一役般，「全賴中央的全力馳援，香港最終戰勝疫情」，一將功成萬骨枯。

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文：梁慧思