國際戰事：從紀錄片、劇情片 認識烏克蘭戰火區

【明報專訊】上周俄羅斯入侵烏克蘭,新聞上一時間出現不少地名,在新聞以外紀錄片或許是更深入了解這些地區的方法,但非虛構作品也是意識形態的競爭場域,不同政治陣營皆會利用作品表達自己的理念,克里米亞(Crimea)的紀錄片是個例子。俄羅斯在2014年吞併克里米亞,及後俄羅斯電視台推出紀錄片Crimea. The Way Home(2015),由俄羅斯總統普京親述他眼中的克里米亞回歸計劃。另一紀錄片Crimea. as it was於2018年發布,從在克里米亞的烏克蘭軍人角度出發。兩套影片仍可在YouTube觀看,後者點擊率較高。