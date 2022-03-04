跟着史學會新書足印 挖掘南區二戰遺蹟故事

鄺智文小時候玩的遊戲都和戰爭非常有關係，他指1980年代的孩子接觸不少二戰的文化產物，不論是模型或是電影漫畫都和二戰相關。受到童年影響，也喜歡讀歷史的鄺智文，漸漸對軍事歷史感到濃厚興趣，曾出版多部學術專著，如《孤獨前哨：太平洋戰爭中的香港戰役》、《老兵不死：香港華籍英兵》。鄺智文研究歷史多年，受到業界肯定。他指一本合格的歷史書，是需要誠實處理接觸的歷史資料，實事求是地說歷史，這是出於對前人和其他研究者的尊重。編撰《南區二次大戰軍事遺跡》時，鄺智文平實地呈現二戰的香港史，他指這本書十分「老正」、「老土」，翻頁時也感受到研究團隊的認真態度。

展示遺蹟之間相關故事

雖然南區現時仍有不少遺蹟，可是人們日常經過時並沒有察覺到它們就是世界大戰的遺蹟，最後遺蹟會被掩在草叢中，或被誤會為一片廢墟、無以名狀的建築。鄺智文在遺蹟附近 觀察時，也有不少遊人不禁好奇詢問這些建築物的來歷和故事，令他有感加以解說的必要。坊間的報道雖然不少，但大多以單一遺蹟去作說明。鄺又指這些遺蹟之間有所連繫，為了彌補這個盲區，此書全面展示南區軍事遺蹟，以便讀者參考。

南區軍事建築完整

南區相比其他香港區域有更完整的軍事建築，他解釋南區曾是軍事基地、作戰前線以及補給地點，有其戰略意義。南區自1840年起已有軍事建築，於赤柱興建了軍營和宿舍，當中軍營具有一定規模，可容納400人。在1930年代，英軍在南區建造多個軍事炮台，加強了香港島的海上防務。鄺智文指這些上世紀三四十年代的軍事建築，能一定程度反映英軍對日軍侵略前夕的應對。他對赤柱的戰役尤其深刻，不論是英軍還是日軍都損失慘重。他分享一個當時的故事，在1941年12月24日晚上，日軍坦克進軍赤柱時，赤柱警署門口前的探射燈由華人炮兵操縱，負責為旁邊的反坦克炮照亮日軍坦克。在晚上開燈照着敵軍無疑是暴露自己的位置，此等危險的工作基本上是九死一生，當時倖存者只有1、2人，其中一個人在戰後報告裏投訴在淪陷後返回英軍報到時，被英軍歧視而感到氣憤。透過這些可貴的歷史資料，可以得知前人的大小事件，串連起來才能了解香港的歷史，思考過去之複雜。

研究團隊需要實地考察軍事遺蹟。當看見這些飽歷滄桑的軍事遺蹟時，鄺智文第一個反應是驚訝遺蹟仍然聳立在此，沒有倒塌。他分享從前的士兵曾抱怨這些軍事建築看似偷工減料，一碰就碎，但是時間證明了它們的堅實。「當時的人有很多情緒，有很多感受，他們寫出來的東西，能否經過時間的推敲呢？」回到當下，鄺智文會以此提醒自己，處理歷史資料時要小心，不要讓情緒主導，「反而物件話畀你聽：我仲喺度囉！」也算是另一種文物對歷史考察啟示。

保育古蹟全民有責

軍事遺蹟之所以得以保存，也有它們自身的功勞，它們本來是作保護士兵之用，牆身也會建造得比一般建築厚，甚至達1米厚。鄺智文補充，戰後英軍炸毁部分軍事建築，背後原因是有市民睹物勾起戰爭回憶而向政府投訴；而剩餘得以保存的軍事古蹟，是當時市政局因為節省經費而留下來的，並用來存放救生員物資，令它們擁有「第二生命」。此外，他也目睹不少古蹟被塗鴉，例如石澳道掩蔽部及曾成為指揮部的馬坑山掩蔽部，亦有古蹟遭垃圾圍繞，一些久經風霜的探射燈台更因為太多人站在燈台上或用手攀爬，令燈台頂部遭受破壞。他認為保育不但是政府部門的責任，作為研究歷史的人也有責任讓公眾知道保育的重要，而作為公民也需為保護古蹟出一分力。

「香港戰役地圖」 盼普及歷史

雖然現時對香港戰役的研究已有不少，鄺智文卻留意到這些研究未有將時間、空間、遺蹟等一同串連，於是他和研究團隊一同製作網絡互動地圖「香港戰役地圖」。這幅地圖運用了地理資訊系統（GIS），可從網頁上了解不同年份的戰事發展、軍事建築及歷史故事，甚至當時使用的器物和參戰人物也有詳細解釋，是個一覽無遺的香港軍事史資料庫，並供公眾使用。是次的出版，則可算是「香港戰役地圖」的延伸作品之一，它以南區為中心，訴說這些軍事遺蹟背後的故事。其實香港不少地區都有這些遺蹟，亦有各自的故事等待挖掘。

回看香港歷史，鄺智文以香港在第二次世界大戰的經歷為例，指國際環境的轉變對香港影響甚深，研讀歷史有助了解香港在國際之間所扮演的角色，進一步了解香港自身。鄺智文希望此書可以記錄這些可貴的軍事遺蹟，並幫助大眾和遊客了解它們的背後歷史和實際用途。●

互動地圖網址：bit.ly/3tomQFk

1941年香港戰役空間史研究計劃

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文：楊喜盈

編輯：蔡曉彤

美術：張欲琪

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