愛丁堡鬼馬「威士忌樂園」 坐「木桶」遊覽 刮刮卡聞香

「威士忌遊樂場」說的是位於愛丁堡城堡正門前Royal Mile旁的The Scotch Whisky Experience，這幢4層高的建築，已改建為博物館30多年，除了充滿趣味的酒類介紹和豐富的展品，與之相關的餐飲及購物也一應俱全，在參觀城堡前後，不妨花2、3小時推開蘇格蘭威士忌的大門。

「化身」原材料 見證威酒誕生

購票後你會拿到一部有多國語言的聲音導賞機，甚至連廣東話也有，但翻譯比較生硬，還是選英語較好。比較意外的是，進入展館後的第一件事竟然是玩機動遊戲，大家會坐上一個木桶形的小火車，在「博物館幽靈」的帶領下，穿梭於各種原料和生產設施內部，就好像你自己是原材料一樣，一步一步見證威士忌到底是如何誕生。接下來經過一些簡單展區後，博物館職員會帶領大家進入一個十分寬闊的影院，慢慢欣賞蘇格蘭各個威士忌產區，同時會用一個比較另類的方式介紹每個地方的特色：一張摩擦時會散發酒香的卡紙，當大家刮某個產地的相應格子時，會散發出該區威士忌的一些核心風味。看完電影來到中段，終於到有酒喝的環節，參加者置身一個古老書房佈置的tasting room之中，配合不同的燈光和音樂效果，整個過程如同施了魔法一樣生動，不單更容易引起新手的興趣，像我這些酒齡較大的飲家也看得嘖嘖稱奇。

到下一個分區，這也是博物館非常引以為榮的地方，在較昏暗的鏡房當中，羅列着從戰前時期到現今出產林林總總超過4000瓶不同種類的威士忌，乍看之下就像走進一個被酒瓶包圍的迷宮，這無疑是一個非常好的「打卡位」，但跟前幾部分相比，就可能較為普通一些。至此約1個小時左右的行程，算起來相當充實，而最後一個部分，便是位於頂樓的品飲室。如果你開始時選擇了較貴票價的導賞，在這裏還會有職員為你再額外多介紹幾款不同的威士忌；但若你對自己眼光比較有信心，也可以只選最基本的行程，然後在吧枱上近200款收藏中點酒，邊俯瞰愛丁堡舊城區的風景邊慢慢細嘗。

地庫餐廳酒吧 細味蘇格蘭菜

參觀以外，位於地庫的附屬餐廳酒吧Amber也是值得一訪的地點，這裏以本土食材和傳統菜式為賣點。可能大家不知道，蘇格蘭當地的畜牧和水產也是相當有名的，有機會正好一試。這裏亦同樣設有酒吧，提供不同種類的威士忌調酒，以及數百款單一麥芽威士忌，雖然以官方裝瓶為主，但也有一些外間較少找得到的特別版。時間充裕的話，他們有配搭威士忌的3道菜tasting menu提供，可讓大家仔細感受蘇格蘭的味道。若只想隨便吃一點，餐廳提供的芝士或小食拼盤、甜品等也是下酒良伴，要飽肚一些也有不少菜式提供。

除了在現場品嘗，形容得為「主題公園」，這裏當然少不了紀念品店。各個品牌由入門到珍稀款式的作品及酒辦、一些蘇格蘭當地的零食或是混有威士忌的巧克力、像杯子地圖擺設等其他酒類周邊產品等一應俱全，一不小心就會忘形消費。

空中庭園摸杯底 歎珍稀威酒

當然愛丁堡這麼大也不會只有一個威士忌景點，去年9月才剛落成的Johnnie Walker Princes Street是另一選擇，位於城堡西北面另一出口附近。如果說剛介紹的Scotch Whisky Experience像主題公園，這裏可能更像一個藝術館加上酒吧的混合體，走比較型格時尚的路線，樓高8層的展覽館當然有他們品牌的歷史介紹，但更多在於如何享用威士忌這一部分，無論是威士忌調酒，或是位於頂樓能遠眺城堡的空中庭園酒吧，都更貼近這些年人們對威士忌的認知。對酒類鑽研得比較深的朋友，這裏也有同屬母公司Diageo旗下一系列的單一麥芽蒸餾廠過往曾推出已絕版的珍稀款式可供選購。

就是真的要參觀酒廠，在市中心新設的Holyrood Distillery、遠一點港口處即將落成的Port of Leith Distillery，以及近郊並於去年剛翻新旅客中心的Glenkinchie Distillery，也是一些從愛丁堡出發半天就能到訪的威士忌景點。如重新開關，不妨考慮拜訪！

●Tony Leung：fb專頁「如果我們的語言是威士忌」版主，專欄作家，一個醉多過醒的酒徒。為了有更多機會嘗試不同佳釀，近年用盡辦法令更多人鍾意威士忌。

文：Tony Leung

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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