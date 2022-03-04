抗疫備糧 滋養身心 古方素湯包 足料好味

市面即食湯包以肉湯為主流，但近年愈來愈多人關注素湯，漸形成一股新潮流。這不局限於素食者或有信仰人士，也因為都市人平日飲食較濃味，來一碗清甜不膩的素湯，正好減輕腸胃負擔。

不少品牌均收到客人要求加推素湯，為芸芸肉湯中加一點「綠」，比如「阿爺靚湯」便有一款原袋燉的羊肚菌姬松茸木耳腰果素湯，Wheatfield X羅宋湯專門店亦有一款紅菜頭素湯，寶湖廚莊則推出南瓜核桃素湯、粉葛蓮藕紅腰豆素湯和茶樹菇姬松茸羊肚菌素湯。談及素湯，一般人或以為味道清「寡」如水，其實只要落足真材實料，一樣可以煲出如肉湯般清甜濃香的味道，百年老字號東方小祇園的素燉湯便是其中之一。

東方小祇園以往專攻素菜，一般客人甚少留意它們的足料燉湯。行政總廚林安得（林總）分享疫情來襲，堂食限令推行後，熟客依然想飲燉湯，於是餐廳積極研發，後來在青島買了兩台電力加熱式鍋爐來製作湯包，1年多前正式推出「純素燉湯系列」即食湯包。

調整分量 圓肉紅棗中和藥味

林總分享：「做法和原盅燉湯沒分別，只是用鋁箔袋代替燉盅燉湯，同樣保存食材和藥材的香味，並以豆類代替肉和骨，燉出有清甜味的素湯。」將洗淨的材料、藥材放進鋁箔袋內，注入清水後封口，放進爐中燉2小時或以上，途中約有20至30分鐘停留至125℃，以高溫消毒殺菌。未開封的湯包，可於常溫環境保存至1至2年。最佳飲用方法是原包放進沸水加熱5分鐘，撕開倒進湯碗飲用，最能嘗到燉湯的鮮味，若將湯倒進鍋裏加熱或「叮」熱，會流失少許鮮味。

東方小祇園的10款湯包，均來自現有菜單，「大部分食譜均源自逾百年古配方，偏苦澀。我們落多些圓肉、豆類中和，調整至味道更易入口。我們的宗旨是，希望客人不要當飲藥，而是享受湯品」。林總舉例，黑漆漆的足料四物湯，原是頗苦的藥湯，他們調整了白芍、當歸、熟地黃等味苦的藥材分量，加多些紅棗、蓮子、核桃來中和苦味，令湯清甜些。另一賣點是他們講究用料，紅菇補血湯用高質福建紅菇，茯苓四神湯加入多些較貴價的茨實；椰子燉黃耳則用香濃的印度天竺椰子，再加入帶陣陣花香的黃耳。

湯料比例6:4 加麵線變台式料理

10款湯各有支持者。小朋友喜愛香甜的椰子燉黃耳，男士選十全大補湯進補，女士們偏好足料四物湯和紅菇補血湯，於月事後飲用更覺滋補。記者試飲大部分湯包，湯和料的比例，每款略有不同，大概是6比4，湯渣軟腍，湯入口清甜，有燉湯的火候；印象較深是紅菇補血湯，有當歸苦味，幸好有黑豆和紅腰豆的豆甜中和。十全大補湯有藥材味香卻不算苦澀，更可加台式麵線，自製台灣夜市風味的十全排骨湯麵線，一解旅行癮！

另一個以高質湯料包打響名堂的品牌「百草湯料」，最近新推出即食急凍湯包「家碗湯凍湯包系列」。現時每日最多可製作400包湯包，每包由備料至完成花足8小時。先以本地農場的農作物，加上新鮮或冰鮮肉，以2小時至2小時半煲成湯，稍為放涼，再將湯和湯料逐樣加進湯袋後封口，再放進速凍機冷凍2小時。品牌會視乎不同湯款，加長時間製作，例如椰子烏雞湯要重複4至5次撇油，而杏汁豬肺湯的杏汁，是由人手逐少將大南杏打磨而成。

冷門黑虎掌菌素湯 香濃有營

系列現時有10多款湯，包括肉湯和2款素湯。負責人Joe表示他們有一班素食熟客。他們推出的素湯以菌類為主，Joe指菇菌一直是素湯大熱，湯品別具芳香，例如竹笙猴頭菇茶樹菇冬菇栗子腰果素湯，採用乾竹笙、乾猴頭菇、乾茶樹菇和冬菇；另一款新增的黑虎掌菌花菇淮山牛蒡甜粟米栗子素湯，則用冷門而營養價值高的黑虎掌菌，味道特別香濃。兩款素湯也搭配栗子、果皮和蜜棗，增添層次。湯包整體以湯水為主，湯料約佔兩成。食用時，將呈冰磚狀態的冷凍湯包放進沸水加熱10分鐘便可。

另一邊廂， Green Common 網站及門市亦推出4款素湯，包括最受歡迎的蓮藕核桃栗子燉素湯、牛肝菌舞茸百合燉素湯、佛手瓜無花果眉豆百合燉素湯（無添加鹽），以及南北杏蓮子腐竹薏仁燉素湯（無添加鹽）。其中兩款湯無加入鹽，適合偏好清淡口味的人士。湯品盛於鋁箔袋中，常溫保存，將湯包放進沸水加熱5分鐘便可飲用。

●info

■CheckCheckCin

網址：www.checkcheckcin.com

■Green Common

網址：www.greencommon.com/eshop/tc

■Meatmania

網址：www.meatmania.hk

■Wheatfield X 羅宋湯專門店

查詢：9711 8636

■百草湯料

網址：www.soup4health.com.hk

■幸福滋味

網址：www.hometasty.hk

■東方小祇園

網址：www.tfsky.com.hk

註：部分品牌提供送貨（滿指定金額免運費）或自取服務，詳情請自行查詢

文：陳麗斯

編輯：王翠麗

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