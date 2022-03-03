stylehub：黑色間條襪靴 前衛型格

於2010至2013年期間，Mugler曾找來Lady Gaga的御用造型師Nicola Formichetti擔任創意總監，他把現代元素糅合設計中，成功讓新一代認識這個經典品牌；2018年品牌則找來Casey Cadwallader擔任品牌創意總監，他亦尚算能夠把Mugler的風格美學延續下去，為女性創造出強勢的形象。

近日，Casey Cadwallader就藉着Mugler的名氣，與Jimmy Choo推出聯乘系列。從鞋款的設計來看，他可說未有丟前人的架。當中的JCXM Sock Boots，靈感來源自其筆下的招牌緊身衣，用上彈力織物製成，配以極具視效的黑色間條設計，鮮明又型格。系列中備有的長及大腿位置的長靴款式（右，$15,500），代替長褲包裹雙腿，極盡誘惑。

查詢：Jimmy Choo 2525 6068（置地廣場店）

文：劉詩言