local mode：喪親之痛轉化創作養分 黑色時裝 淒美中堅持自我

Ego曾經在台北修讀時裝設計,雖然有創立自家品牌的想法,不過卻一直沒有實行,沒料到喪親之痛,竟成為契機。「母親離開以後,她變成了我的創作養分,她留下來的一切,一直影響着我,因為她,我才開始做衣服。」Ego回憶母親剛剛離世的日子:「她離開之後,我的衣櫃內只有黑白衣服,利落剪裁的黑色西褲,唐裝衣領白襯衫,或是舒服輕柔的汗衣,世界上的顏色全消失,在不斷洗練的過程結束後,只餘下黑白,我將生活的一切簡化、清除、轉換、重生,讓她的影子再度出現在我的身上,恍似不曾離開。」一開始Ego只是藉着創作走出傷痛,隨着努力堅持,亦逐漸為品牌建立起獨特的形象,「起初,我只是想做做衣服,沒有想太多,但是慢慢累積下來,走着走着就走到今天」。

藝術融合設計 黑色調子「有話想說」

很多支持獨立品牌的人,也是因為欣賞設計師那份非主流的堅持。Ego筆下的設計,看起來充滿藝術氣息,除了因為紀念母親而用上清一色的黑色調子,這種刻意的手法,亦予人「有話想說」的感覺。「我有很多想法帶給大眾,並把藝術融合至服裝中。」她從品牌的名字說起:「我把自己的名字糅合其中,Ego是拉丁語,在心理學上,有自我的意思;而Atmanego則來自古印度梵文,是靈魂的意思,當中亦帶有我的、自我的意思。這個名字,正好帶出品牌的意念,希望大家能夠不受外界影響,保持自我、堅定保持自己所相信的一切。」

Ego亦在設計上呈現出「自我」的概念,「品牌的絕大部分衣服都是unisex,不分男女,也不分身材,讓所有人都可以從中找到自己」。她補充:「藝術裏的真誠,不是一種意願,而是一種實踐。我一直希望買衣服回去的人,絕非單純的一賣一買,而是顧客會把一個意念、一個想法,連同衣服一起帶回家。」

「香港製造是一種自豪」

聽Ego說着創作意念,很容易感受到她對品牌的熱愛與認真,實際上,她又有沒有遇上難處?「從設計、做衣服,以至出貨等工作,基本上只有我自己一人負責,所以有時候,也會感到非常累。」她坦言:「另外,在香港很難找到適合的場地舉辦pop-up store或是展覽,必須要想辦法在有限的資源下,發揮出最大的效益,不過,當慢慢地找到志同道合的朋友,卻可以一起奮鬥下去。」品牌的look book造型照,便是在朋友的幫助下逐一完成,Ego表示:「我們每約三、四個月左右外出拍一次照,每次都會去不同的地方,感覺像去郊遊一樣。」品牌的造型照全用上黑白灰色調,不但突顯出獨特形象,同時亦借用寂靜的大自然為背景,帶出品牌的幽怨淒美。

雖然在創作路上遇到知音令Ego感到鼓舞,不過當她一個人獨力面對現實中的種種問題,的確不易捱過。是什麼原因令她堅持下去?「堅持下去的最大動力,是因為每次看到客人穿上衣服後,他們面上流露出開心的表情;還有在每次的展覽中,也會遇到很多客人,我跟他們一起喝酒聊天,已經不再是店主與客人的關係,大家就像朋友一樣,那種時光難以取代,也十分珍貴,這也是讓我一直堅持的理由。」

從品牌instagram帳戶上可見,幾乎每一張相片也寫上「Made in HONG KONG」(圖1),對Ego而言,這4個字代表什麼?「『Made in HONG KONG』是一種自豪感。雖然很多人也説香港是文化沙漠,但這並非事實。香港仍然有很多很好的資源和人力,只要細心尋找就一定會找到,我總希望有天香港可以有一場『Made in HONG KONG』的時裝騷。」

查詢:Atmanego www.atmanego.com

品牌名稱:Atmanego

成立日期:2020年9月

品牌概念:The world is sinking. We are orgy.

貨品種類:■時裝 □配飾 □化妝護膚品 □其他:

客群:■女 ■男 年齡:■15-25 ■25-35 ■35>

銷售點:□實體店 □網店 ■IG store □直播 □市集 □其他:

生產地:■香港 □內地 □其他 備註:約80%於本地生產

文:劉詩言

編輯:陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com