local mode：喪親之痛轉化創作養分 黑色時裝 淒美中堅持自我

Ego曾經在台北修讀時裝設計，雖然有創立自家品牌的想法，不過卻一直沒有實行，沒料到喪親之痛，竟成為契機。「母親離開以後，她變成了我的創作養分，她留下來的一切，一直影響着我，因為她，我才開始做衣服。」Ego回憶母親剛剛離世的日子：「她離開之後，我的衣櫃內只有黑白衣服，利落剪裁的黑色西褲，唐裝衣領白襯衫，或是舒服輕柔的汗衣，世界上的顏色全消失，在不斷洗練的過程結束後，只餘下黑白，我將生活的一切簡化、清除、轉換、重生，讓她的影子再度出現在我的身上，恍似不曾離開。」一開始Ego只是藉着創作走出傷痛，隨着努力堅持，亦逐漸為品牌建立起獨特的形象，「起初，我只是想做做衣服，沒有想太多，但是慢慢累積下來，走着走着就走到今天」。

藝術融合設計 黑色調子「有話想說」

很多支持獨立品牌的人，也是因為欣賞設計師那份非主流的堅持。Ego筆下的設計，看起來充滿藝術氣息，除了因為紀念母親而用上清一色的黑色調子，這種刻意的手法，亦予人「有話想說」的感覺。「我有很多想法帶給大眾，並把藝術融合至服裝中。」她從品牌的名字說起：「我把自己的名字糅合其中，Ego是拉丁語，在心理學上，有自我的意思；而Atmanego則來自古印度梵文，是靈魂的意思，當中亦帶有我的、自我的意思。這個名字，正好帶出品牌的意念，希望大家能夠不受外界影響，保持自我、堅定保持自己所相信的一切。」

Ego亦在設計上呈現出「自我」的概念，「品牌的絕大部分衣服都是unisex，不分男女，也不分身材，讓所有人都可以從中找到自己」。她補充：「藝術裏的真誠，不是一種意願，而是一種實踐。我一直希望買衣服回去的人，絕非單純的一賣一買，而是顧客會把一個意念、一個想法，連同衣服一起帶回家。」

「香港製造是一種自豪」

聽Ego說着創作意念，很容易感受到她對品牌的熱愛與認真，實際上，她又有沒有遇上難處？「從設計、做衣服，以至出貨等工作，基本上只有我自己一人負責，所以有時候，也會感到非常累。」她坦言：「另外，在香港很難找到適合的場地舉辦pop-up store或是展覽，必須要想辦法在有限的資源下，發揮出最大的效益，不過，當慢慢地找到志同道合的朋友，卻可以一起奮鬥下去。」品牌的look book造型照，便是在朋友的幫助下逐一完成，Ego表示：「我們每約三、四個月左右外出拍一次照，每次都會去不同的地方，感覺像去郊遊一樣。」品牌的造型照全用上黑白灰色調，不但突顯出獨特形象，同時亦借用寂靜的大自然為背景，帶出品牌的幽怨淒美。

雖然在創作路上遇到知音令Ego感到鼓舞，不過當她一個人獨力面對現實中的種種問題，的確不易捱過。是什麼原因令她堅持下去？「堅持下去的最大動力，是因為每次看到客人穿上衣服後，他們面上流露出開心的表情；還有在每次的展覽中，也會遇到很多客人，我跟他們一起喝酒聊天，已經不再是店主與客人的關係，大家就像朋友一樣，那種時光難以取代，也十分珍貴，這也是讓我一直堅持的理由。」

從品牌instagram帳戶上可見，幾乎每一張相片也寫上「Made in HONG KONG」（圖1），對Ego而言，這4個字代表什麼？「『Made in HONG KONG』是一種自豪感。雖然很多人也説香港是文化沙漠，但這並非事實。香港仍然有很多很好的資源和人力，只要細心尋找就一定會找到，我總希望有天香港可以有一場『Made in HONG KONG』的時裝騷。」

查詢：Atmanego www.atmanego.com

品牌名稱：Atmanego

成立日期：2020年9月

品牌概念：The world is sinking. We are orgy.

貨品種類：■時裝 □配飾 □化妝護膚品 □其他：

客群：■女 ■男 年齡：■15-25 ■25-35 ■35＞

銷售點：□實體店 □網店 ■IG store □直播 □市集 □其他：

生產地：■香港 □內地 □其他 備註：約80%於本地生產

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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