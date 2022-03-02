工藝展覽：皮革水晶工藝再演繹

愛馬仕旗下有不少工藝品牌，而基金會亦順勢推動旗下的法式傳統工藝，並於2010年開設Artists' Residencies企劃，讓不同藝術家及設計師到品牌旗下的皮革、絲綢、水晶及銀匠工藝坊作工藝實驗。近日基金會將2010至2020年的作品，分別於巴黎近郊Pantin、東京及首爾3地舉行Formes du transfert展覽，當中有不少別具深度的佳作。

以皮革為研究素材的Marcos Ávila Forero，製作出多媒體裝置Palenqueros, cinq tambours transformés par leur interprétation en un voyage, 2013（圖A），結合栗木、皮革鼓皮及描繪殖民地生活的畫作來呈現奴隸歷史。Emmanuel Régent則到Saint-Louis水晶工藝坊，創作出Le Naufrage de l’Espérance（La Mer de glace）, 2019及Himmelsturz, 2019（圖B），以色彩程式解構Caspar David Friedrich的畫作，將色彩素材，移植到水晶材質上，是工藝演繹的高深傑作。

■Formes du transfert

網址︰https://www.fondationdentreprisehermes.org/en/project/formes-du-transfert-10-years-artists-residencies

文：Dawn Hung