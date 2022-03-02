帽子遮醜髮 度過「限剪令」尷尬期

音樂型人鍾情山形帽

音樂人總需要透過一件獨特的配飾，突顯形象與製造舞台視效。早在1982年，Vivienne Westwood創作出外形高聳的Mountain Hat（山形帽），並首次出現在「Punk教父」Malcolm McLaren與hip-hop組合The World's Famous Supreme Team合唱的Buffalo Girls歌曲MV中。

深受啟蒙的Pharrell Williams，於2014年佩戴這款帽子出席格林美頒獎禮，成焦點話題。隨後在許多公開場合上，他也多次佩戴外形極搶眼的山形帽，不但為自己建立經典形象，更把這款帽子捧紅。事實上，英國Acid Jazz組合Jamiroquai的主音Jay Kay，比Pharrell Williams更早把山形帽發揚光大，早在1996年播出的Virtual Insanity MV中，他已佩戴一頂黑色的山形帽，成當時樂迷的模仿對象。配搭方面，並不需要刻意以層次豐富的衣著襯托，反而以一身casual wear，更能突顯出它的獨特之處。

不羈男神配紳士帽

提起紳士帽（fedora），總讓人想起1970年電影Indiana Jones中探險家主角的招牌造型。帽冠上部及兩側皆有凹位，方便佩戴者用手拿取，予人隨性不羈感覺；配以利落簡潔的圓弧線帽邊，猶如將紳士與「壞男孩」的形象結合。

Johnny Depp總喜歡在不同造型中加入大量印第安銀器、綠松石、珠鏈配飾，再佩戴紳士帽，為造型注入一份豪邁奔放的味道。歌星Bruno Mars亦是紳士帽的愛好者，硬挺的帽形剪裁，在視覺上亦能拉高身型的效果。

荷李活巨星愛報童帽

兩位荷李活巨星Leonardo DiCaprio與Brad Pitt，都不約而同喜歡佩戴出於基層的Newsboy Cap（報童帽）。這款帽子出自於1920年代，是當時工人階級佩戴的帽款，如司機、工匠，以及街邊的報童，帽子亦因而得名。不少設計師也為報童帽加入時尚元素，Chanel在2018早秋系列中就大量地用上報童帽來點綴造型。馬龍白蘭度（Marlon Brando）亦曾在電影The Wild One中，以報童帽搭配皮褸，塑造出經典造型，讓報童帽多了一份叛逆感覺。

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文：劉詩言

編輯：陳淑安

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