Watch News：德國相機王者推腕表 千呼萬喚始出來

在傳統腕表設計中，我們必須拉出表冠才能讓腕表停止運行並調整時間，但品牌希望表冠能像相機的快門按鈕一樣能夠按下。當按下Leica L1和Leica L2的腕表的表冠時，表盤右側的視窗顯示會由白色變成紅色，代表腕表由走時模式變為調校模式，此表腕表會停止運行，秒針歸零，可透過旋轉表冠調校時間，按動表側2時位置的按鈕則可調校日期。Leica L2腕表位於表側4時位置的表冠則可調校位於內表圈的第2時區12小時表圈。調校後再次按下3時位置表冠，腕表便會繼續運行，表盤顯示亦會由紅色變回白色。腕表9時位置設有動力儲存扇形顯示，Leica L2腕表的日曆視窗旁邊另有晝夜顯示。

Leica L1售價為9500歐元（約80,058港元），Leica L2則為13,500歐元（約113,766港元），只於指定店舖發售。可惜現時亞洲地區僅在上海新天地、新加坡萊佛士、東京銀座3間專賣店發售，粉絲可要另想辦法入手。

查詢：2385 0118

文：張曉冬

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