專訪Gérald Genta太太 劃時代鐘表巨匠珍藏拍賣

1931年生於日內瓦的Gérald Genta，從小與設計藝術結下不解之緣，年少時已是位多產的畫家。在開始繪畫每幅設計圖時，他都會先以圓規畫出一枚腕表的精確尺寸，再以極為精細的鉛筆及畫筆畫出其他細節。他曾接受金匠及珠寶工匠的訓練，但當時並不存在「腕表設計師」這一職業。他會從日內瓦駕車到La Chaux-de-Fonds、Le Locle及La Côte aux Fées等匯集不少製表工匠和品牌的城市推銷設計，當時他每個設計只售10瑞士法郎（約84港元），當賺到大約1000瑞士法郎（約8427港元）便起程回家。直到23歲時，他為Universal Geneve設計，紀念SAS北歐航空公司開通從美國跨越北極直飛歐洲航班的腕表打響名堂，之後其他品牌如Omega、Audemars Piguet、Patek Philippe、IWC、Cartier紛紛邀請他合作，到1969年他更創立自家設計公司，與妻子兼拍檔Evelyne一同發展。Gérald離世後，Evelyne創立Gérald Genta遺產協會，紀念這位腕表設計大師，並鼓勵及支持製表界中才華洋溢的新世代設計師。

因批評腕表與太太結緣

Gérald一生離不開腕表，原來跟太太Evelyne也是因為腕表定情。「我和Gérald是在一次晚飯時認識。當時我們坐在對方旁邊，他看到我手上戴着的腕表，然後評論起來，跟我說腕表的設計有多差！我當時覺得很愕然，那是個很有名聲的腕表品牌，但Gérald卻一直堅持自己的看法。於是我將它脫下來，之後卻不小心將腕表連同衣物放進洗衣機，而那枚腕表最後解體成不同零件。」Evelyne回憶說起。

Omega的Constellation、Patek Philippe的Nautilus、Audemars Piguet的Royal Oak、 IWC的Ingenieur（1976年款式）、 Cartier的Pasha de Cartier……Gérald的不少設計也成為各大品牌的重點腕表系列。「無論是自家還是為其他品牌設計的腕表，Gérald都喜歡，他總是最喜歡自己最新設計的腕表，有時甚至是他腦中想着即將付諸實行的設計。他在畫好設計後會製作prototype，然後將它們戴在手腕上幾星期仔細感受，他想自己設計的腕表可以成為大家的『伴』，能舒適地戴在手上，讓人感到輕鬆愉快。」Evelyne說：「有人說過Gérald一生設計10萬款腕表——我想那應該不可能，但自從我認識他以來，我知道他每天也至少畫下一枚腕表設計。他從來不會為自己的設計起草圖，他很清楚自己腦中腕表的模樣，所以每次的繪畫過程也很快。例如Royal Oak的設計圖，便是在10分鐘內完成。」

欣賞Walt Disney為世界帶來歡樂

細心留意Gérald的設計，會發現當中有不少八角形的元素。「他認為八角形比圓形更完美，更適合應用到腕表。他形容那就像一個擁有另一生命的圓形，後來他發現8這個數字和八角形在亞洲有特別意義，更是一個幸運數字，這令他非常興奮。你知道嗎？我們的結婚戒指也是八角形的呢！」Evelyne笑說。

沒公開的Gérald設計曝光

最近Bvlgari重推Disney系列表款，Cartier亦事隔多年將焦點放到Pasha系列，Evelyne認為那正好證明這些設計不受時間限制。「我手頭上有一批從來沒有曝光的Gérald設計腕表，它們非常前瞻。今日再看這些設計，我知道它們只是等待被製成為新的經典表款！我仍然記得他在設計Disney系列腕表時的樂趣，他很欣賞Walt Disney為世界帶來那麼多歡樂。他也很享受和Cartier的合作，我想他也會為重新演繹的Pasha系列而感到開心。」

Evelyne提起Gérald常常掛在口邊的一句話：「一個傑出的設計，其功能應該是建基於其美學」，認為這想法正是令他成功的原因。「他很有遠見，有種不可思議的天賦，能為腕表、鐘表、太陽眼鏡、玻璃器具和其他物品，設計出美麗的外形。我們所有的設計，都是從位於日內瓦的作坊自家製成，由開始到完成，Gérald對他的創作有全盤的控制，確保做到最佳的品質。」Gérald Genta遺產協會跟Sotheby's合作3場分別在日內瓦、香港、紐約舉行的Icon of Time拍賣會，當中的拍品正是在Gérald留下來的3500多個沒公開的設計中細心挑選，希望每場拍賣也能反映到他的不同設計面向和對瑞士鐘表的貢獻，當中亦包括Royal Oak、 Nautilus、Pasha等大家耳熟能詳的名字，Evelyne相信這100件作品，能讓大家全面和深入地了解Gérald的創作。

■劃時代的鐘表巨匠：Gérald Genta珍藏拍賣

日期：暫定4月（香港蘇富比）4月14日至27日（紐約蘇富比）

網址：www.sothebys.com

備註：日內瓦蘇富比一場拍賣已於2月24日完結；因疫情關係，香港站拍賣暫定4月舉行，請留意官方消息

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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