論盡教育：怎樣教幼稚園學生「生與死」

3歲是吸收知識黃金期

閒話少提，言歸正傳。俗語說 「三歲定八十」太過武斷，也欠邏輯。成長路迢迢，其中經歷社會環境，父母影響，朋輩薰陶，也許捱不住波折，也許擋不住名利誘惑；更好的是失敗磨練出堅強意志，風雨打就銅筋鐵肋，變化因素多得很，三歲定八十是靠不住的。三歲定八十只說明一個道理，提醒父母和幼稚園教師們，3歲開始，是成長過程中最容易吸收知識時期。

根據經濟學人智庫2012報告，詳細分析45個國家或地區的幼稚園（學前教育）排名：1. 芬蘭、2. 瑞典、3. 挪威、4. 英國、5. 比利時、6. 丹麥 、7. 法國、8. 荷蘭、9. 韓國——19、香港。45位中能排名19也算中上，亞洲排名第二，足證香港幼稚園教師也很用心。香港幼稚園的教師們，請受小婦人敬禮，官方雖然把你們拒之於閘門之外，但你們仍表現出色。

為小植物澆水 傳生與死觀念

有一次，王師奶去新界參觀一間幼稚園，看見一群K2學生手捧一盆小植物在澆水，教師柔聲地說：「不要澆太多的水，吃得太多不舒服，會肚子痛。」教師走向最右角的小女孩說：「珠珠，妳的植物餓了，快給水它喝。」跟着扶住珠珠的小手把水澆下去。這一刻，王師奶心有感觸，是女性的溫柔，是母性和師生的愛。幼稚園的教育別有特色，有異於小學、中學和大學。不同階段有不同教育方法，栽培一棵幼苗可能更費心神。

課後，王師奶和這名教師傾談：

小婦人問：「是不是每一個學生都有一棵小植物？」

答：「是，盆底都有他們的名字。」

問：「每人一盆小植物目的何在？」

答：「教他們認識生死，尤其是『死』這觀念。要一個4歲的孩子平和而自然接受死這觀念不易。給每一棵植物澆水是『生』，到某一棵植物枯萎凋謝時，我會安慰這枯萎植物的小主人，同時，向小孩子解釋生和死。要4歲的孩子明白生死不容易，但透過一棵植物的枯萎而介入死的觀念較有把握。」

聽完教師一席話，面對一名有深度的學前教育工作者，由衷地肅然起敬，難怪北歐有些國家幼稚園教師待遇與專業人士相當。小婦人知道區區一篇短文，不足以令楊潤雄局長改變他「怪怪哋」的決定，但希望社會人士對一群學前教育工作者有特別的尊重。

文：王師奶

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

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[Happy PaMa 教得樂 第386期]